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В Литве - переполох из-за самолёта Евгения Пригожина
«Нормально ли, что аэропорт Вильнюса становится ремонтной базой техники создателя группы Вагнера», — с таким обращением к премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису накануне, обратился депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Касчюнас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Причиной стал обнаруженный литовскими СМИ в аэропорту Вильнюса гражданский самолёт Hawker 800, который, как пишет литовский портал 15min.lt, принадлежит российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Самолёт находится в Вильнюсе на ремонте, однако Касчюнас требует арестовать самолёт, ссылаясь на то, что против Пригожина США и НАТО ввели персональные санкции.
regnum.ru
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
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