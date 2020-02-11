В Литве - переполох из-за самолёта Евгения Пригожина 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



«Нормально ли, что аэропорт Вильнюса становится ремонтной базой техники создателя группы Вагнера», — с таким обращением к премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису накануне, обратился депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Касчюнас, сообщает корреспондент



Причиной стал обнаруженный литовскими СМИ в аэропорту Вильнюса гражданский самолёт Hawker 800, который, как пишет литовский портал 15min.lt, принадлежит российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Самолёт находится в Вильнюсе на ремонте, однако Касчюнас требует арестовать самолёт, ссылаясь на то, что против Пригожина США и НАТО ввели персональные санкции. «Нормально ли, что аэропорт Вильнюса становится ремонтной базой техники создателя группы Вагнера», — с таким обращением к премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису накануне, обратился депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Касчюнас, сообщает корреспондент ИА REGNUM Причиной стал обнаруженный литовскими СМИ в аэропорту Вильнюса гражданский самолёт Hawker 800, который, как пишет литовский портал 15min.lt, принадлежит российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Самолёт находится в Вильнюсе на ремонте, однако Касчюнас требует арестовать самолёт, ссылаясь на то, что против Пригожина США и НАТО ввели персональные санкции. regnum.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа География: Литва — статья прочитана 93 раза Комментарии