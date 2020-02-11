Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты 🔊 Воспроизвести



Истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды сопроводили летевшие над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.



4 февраля был сопровожден летевший с материковой части России в Калининградскую область военный самолет Ил-76. Он летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.



7 февраля истребители НАТО идентифицировали и сопроводили российский Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России.



Самолет также летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.



Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. Истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды сопроводили летевшие над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.4 февраля был сопровожден летевший с материковой части России в Калининградскую область военный самолет Ил-76. Он летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.7 февраля истребители НАТО идентифицировали и сопроводили российский Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России.Самолет также летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии