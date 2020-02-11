Главная >> Новости >> политика, чп и криминал, в странах Балтии >> Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты



Истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды сопроводили летевшие над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

4 февраля был сопровожден летевший с материковой части России в Калининградскую область военный самолет Ил-76. Он летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

7 февраля истребители НАТО идентифицировали и сопроводили российский Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России.

Самолет также летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват
География: Литва
статья прочитана 117 раз
добавлена сегодня, 11 февраля, 09:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка