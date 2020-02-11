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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты
Истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды сопроводили летевшие над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
4 февраля был сопровожден летевший с материковой части России в Калининградскую область военный самолет Ил-76. Он летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.
7 февраля истребители НАТО идентифицировали и сопроводили российский Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России.
Самолет также летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии
География: Литва
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