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Жители Литвы не склонны инвестировать сбережения – опрос
Более половины жителей Литвы держат сбережения на текущем счету, а инвестирует едва ли каждый десятый, показывает новый опрос.
Глава подразделения по управлению инвестициями заказавшего его предприятия INVL Asset Management Вайдотас Рукас говорит, что в течение последних двадцати лет доходы жителей стремительно росли, но большую часть доходов все еще составляет имущество, не генерирующее доходов и не защищенное от инфляции.
"Тут двойной месседж – большую часть все еще составляет имущество, которое не генерирует доходов и не защищено от инфляции. Более радостная новость – то имущество, которое может сохранить доходы, по сравнению с тем, что было более десяти лет назад, увеличилось вдвое", – сказал на пресс-конференции В. Рукас.
36% опрошенных указали, что доходы они сберегают сами, 28% – что хранят на счету, показывает опрос, проведенный в конце прошлого года компанией Spinter tyrimai.
По данным 2017 года, 72,2% жителей хранили деньги наличными или на вкладах, между тем в Европе наличность и вклады составляли всего 36,2%.
Как показывают подсчеты INVL Asset Management, за последние 20 лет покупательная способность в Литве из-за влияния инфляции снизилась на 38%.
"Тот есть, который был хранился в чулке или на вкладе, уже не зарабатывает денег. Мы считаем, что ровно то же самое повторится в будущем – в течение ближайших 10 лет деньги потеряют около 21% стоимости", – сказал В. Рукас.
Ключевые слова: опрос, инвестиции, сбережения
География: Литва
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