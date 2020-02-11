Жители Литвы не склонны инвестировать сбережения – опрос 🔊 Воспроизвести



Более половины жителей Литвы держат сбережения на текущем счету, а инвестирует едва ли каждый десятый, показывает новый опрос.



Глава подразделения по управлению инвестициями заказавшего его предприятия INVL Asset Management Вайдотас Рукас говорит, что в течение последних двадцати лет доходы жителей стремительно росли, но большую часть доходов все еще составляет имущество, не генерирующее доходов и не защищенное от инфляции.



"Тут двойной месседж – большую часть все еще составляет имущество, которое не генерирует доходов и не защищено от инфляции. Более радостная новость – то имущество, которое может сохранить доходы, по сравнению с тем, что было более десяти лет назад, увеличилось вдвое", – сказал на пресс-конференции В. Рукас.



36% опрошенных указали, что доходы они сберегают сами, 28% – что хранят на счету, показывает опрос, проведенный в конце прошлого года компанией Spinter tyrimai.



По данным 2017 года, 72,2% жителей хранили деньги наличными или на вкладах, между тем в Европе наличность и вклады составляли всего 36,2%.



Как показывают подсчеты INVL Asset Management, за последние 20 лет покупательная способность в Литве из-за влияния инфляции снизилась на 38%.



"Тот есть, который был хранился в чулке или на вкладе, уже не зарабатывает денег. Мы считаем, что ровно то же самое повторится в будущем – в течение ближайших 10 лет деньги потеряют около 21% стоимости", – сказал В. Рукас. Более половины жителей Литвы держат сбережения на текущем счету, а инвестирует едва ли каждый десятый, показывает новый опрос.Глава подразделения по управлению инвестициями заказавшего его предприятия INVL Asset Management Вайдотас Рукас говорит, что в течение последних двадцати лет доходы жителей стремительно росли, но большую часть доходов все еще составляет имущество, не генерирующее доходов и не защищенное от инфляции."Тут двойной месседж – большую часть все еще составляет имущество, которое не генерирует доходов и не защищено от инфляции. Более радостная новость – то имущество, которое может сохранить доходы, по сравнению с тем, что было более десяти лет назад, увеличилось вдвое", – сказал на пресс-конференции В. Рукас.36% опрошенных указали, что доходы они сберегают сами, 28% – что хранят на счету, показывает опрос, проведенный в конце прошлого года компанией Spinter tyrimai.По данным 2017 года, 72,2% жителей хранили деньги наличными или на вкладах, между тем в Европе наличность и вклады составляли всего 36,2%.Как показывают подсчеты INVL Asset Management, за последние 20 лет покупательная способность в Литве из-за влияния инфляции снизилась на 38%."Тот есть, который был хранился в чулке или на вкладе, уже не зарабатывает денег. Мы считаем, что ровно то же самое повторится в будущем – в течение ближайших 10 лет деньги потеряют около 21% стоимости", – сказал В. Рукас. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: опрос, инвестиции, сбережения География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии