Гиппократ, отец медицины 🔊 Воспроизвести Великая заслуга Гиппократа (Hippocrates) заключается в том, что он первый поставил медицину на научные основы, выведя из темного эмпиризма, и очистил от ложных философских теорий, зачастую противоречивших действительности.



Каждый врач, начиная свой профессиональный путь, непременно вспоминает Гиппократа: когда он получает диплом, то произносит клятву, освященную его именем.



Врачи острова Кос, на котором, по преданию, жил Асклепий (Эскулап), причисляли себя к его роду и назывались Асклепиадами. (Асклепия стали считать богом только после Гомера.) К их числу относился и великий греческий врач Гиппократ.



По некоторым данным, Асклепий был реальной историчес¬кой личностью, впоследствии обожествлённой. Согласно древнегреческой мифологии, медицине Асклепия обучил мудрый кентавр Хирон. Однажды Асклепия пригласил на остров Крит царь Минос, у которого только что умер сын. Во дворце на своём посохе Асклепий увидел змею и убил её. Но вскоре появилась ещё одна змея с целебной травой во рту и воскресила убитую. Асклепий воспользовался этой же травой для воскрешения умершего сына Миноса. За это дерзкое нарушение установленных законов мироздания громовержец Зевс испепелил Асклепия молнией. Так для древних греков Асклепий стал богом врачевания. Его изображали с посохом, обвитым одной или двумя змеями. У Асклепия было много детей, в том числе Гигиея, Махаон и Подалирий. Все они стали искусными целителями. От Подалирия вёл свой род Гиппократ. Таковы, согласно легенде, были его предки. Каждый врач, начиная свой профессиональный путь, непременно вспоминает Гиппократа: когда он получает диплом, то произносит клятву, освященную его именем.Врачи острова Кос, на котором, по преданию, жил Асклепий (Эскулап), причисляли себя к его роду и назывались Асклепиадами. (Асклепия стали считать богом только после Гомера.) К их числу относился и великий греческий врач Гиппократ.По некоторым данным, Асклепий был реальной историчес¬кой личностью, впоследствии обожествлённой. Согласно древнегреческой мифологии, медицине Асклепия обучил мудрый кентавр Хирон. Однажды Асклепия пригласил на остров Крит царь Минос, у которого только что умер сын. Во дворце на своём посохе Асклепий увидел змею и убил её. Но вскоре появилась ещё одна змея с целебной травой во рту и воскресила убитую. Асклепий воспользовался этой же травой для воскрешения умершего сына Миноса. За это дерзкое нарушение установленных законов мироздания громовержец Зевс испепелил Асклепия молнией. Так для древних греков Асклепий стал богом врачевания. Его изображали с посохом, обвитым одной или двумя змеями. У Асклепия было много детей, в том числе Гигиея, Махаон и Подалирий. Все они стали искусными целителями. От Подалирия вёл свой род Гиппократ. Таковы, согласно легенде, были его предки.



Гиппократ родился в 460 году до н.э. в городке Меропис на острове Кос в семье врача. В Древней Греции было традицией приписывать наиболее видным своим согражданам родство с богами — обитателями Олимпа. По версиям некоторых историков, мать врачевателя была потомком самого Геракла. Имя матери указано как Фенарета, но другие источники утверждают, что её звали Пракситея. Установить истину в этом вопросе не представляется возможным, тем более что о родителях нигде в своих трудах не говорит сам Гиппократ. Цивилизация и язык этого колонизованного дорийцами острова были ионийскими. Медицинское образование он получил под руководством своего отца Гераклида. Согласно легенде, его предки на протяжении 17 поколений были врачами. К двадцати годам Гиппократ заслужил славу превосходного врача и был посвящён в жрецы бога медицины Асклепия, которого древние греки и римляне изображали с посохом, обвитым одной или двумя змеями.















Известно, что гений медицинских наук был женат на девушке из знатной семьи, проживающей на его родине. Их свадьба состоялась после домашнего обучения Гиппократа. В браке у супругов родилось трое детей (два мальчикиа и девочка). Сыновей философ согласно семейной традиции направил в область врачевания, а о девочке придуманы легенды и рассказы. Дочь великого врача прожила жизнь в Астипалее (остров в Эгейском море). Здесь она вышла замуж за человека по имени Полибий. Он являлся учеником и последователем Гиппократа.















Вернувшись на родину, он основал свою медицинскую школу. Гиппократ был реформатором античной медицины. Его заслугой является освобождение медицины из - под влияния жрецов, подход к медицине как к науке. Он учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного, учитывая при этом индивидуальные особенности человека и окружающую среду. Он является родоначальником медицинской географии.



Когда в Греции началась эпидемия чумы (429 год до н. э.), Гиппократ поехал в Афины, где больше всего нуждались в его помощи. Здесь он пробыл несколько лет и спас от смерти многих афинян, за что его избрали Почётным гражданином города и увенчали золотым венком. Венок, которым афиняне увенчали голову Гиппократа в знак благодарности, является символом славы, мира, божественности. В истории античного мира венку принадлежит самое почётное место, что было предопределено уже самой его формой, соединившей в себе космическую символику круга (совершенство) и кольца (вечность, союз).











Гиппократ считал, что у болезней есть естественные причины, которые можно узнать, изучив строение и жизнедеятельность человеческого организма. Врач, считал Гиппократ, должен уметь определить состояние больного по одному лишь его внешнему виду.



Гиппократ по темпераменту различал четыре типа людей: сангвиники, холерики, флегматики, меланхолики. В организме, по его мнению, есть четыре сока: кровь, жёлтая желчь, чёрная желчь, слизь. И основное в типе телесного строения человека то, какой сок преобладает в его организме (по-гречески слизь - „флегма", чёрная желчь - „мелайне холе", кровь - „сангвин", жёлтая желчь - „холе"). Как утверждает И.П. Павлов, Гиппократу удалось “уловить капитальные черты поведения людей”.







Гиппократ считал, что в крови здоровых людей здоровая душа, поэтому он назначал душевнобольным кровь здоровых людей.



Строго наблюдая за течением болезней, Гиппократ придавал серьезное значение различным периодам болезней, особенно лихорадочных, острых, устанавливая определенные дни для кризиса, перелома болезни, когда организм, по его учению, сделает попытку освободиться от несваренных соков.







При лечении многих заболеваний он применял энергию Солнца.



Гиппократ глубоко изучил самые различные области медицины, вопросам правильного питания он посвятил специальный труд. Он хорошо разбирался в анатомии, был прекрасным хирургом, разработал способы лечения переломов, вывихов, применял для лечения более двухсот лекарственных растений.



Гиппократ отрицал сверхъестественное происхождение болезней, установил основные стадии развития болезни. Он выдвинул четыре принципа лечения: приносить пользу и не вредить, противоположное лечить противоположным, помогать природе и, соблюдая осторожность, щадить больного. Гиппократ первым стал рассматривать медицину и философию как две неразрывные науки и посвятил этой теме много трудов. До наших времён дошёл уникальный сборник (корпус), в который вошли сочинения самого Гиппократа и его учеников.











Памятник Гиппократу в г. Ларисса, Греция



Вот одна из этих пытливых мыслей коснулась вопроса о том, как надо осматривать больного, и тут же возникает окончательное, всё открывающее, точное слово, показывающее гораздо больше, чем простое наблюдение, и рисующее нам метод мышления учёного: «Осмотр тела — целое дело: он требует знания, слуха, обоняния, осязания, языка, рассуждения».



ГИППОКРАТ - римская копия греческой скульптуры 4 в. до н.э.







В сочинениях - "О суставах" и "О переломах" подробно описываются операции и хирургические вмешательства. Из описаний Гиппократа явствует, что хирургия в глубокой древности находилась на очень высоком уровне; употреблялись инструменты и разные приемы перевязок, применяющиеся и в медицине нашего времени. В сочинении "О диете при острых болезнях" Гиппократ положил начало рациональной диетологии и указал на необходимость питать больных, даже лихорадочных (что впоследствии было забыто), и с этой целью установил диеты применительно к формам болезней - острых, хронических, хирургических и т. д. Правила поведения при операциях: шапочки, маски на лицо, корректное освещение и расположение медицинских инструментов – это все нововведения Гиппократа.











Выражение „огнём и мечом” восходит к древнему способу излечивать раны, вырезая их ножом и прижигая огнём. Отсюда возникло изречение Гиппократа: „Что не исцеляет лекарство, то исцеляет железо, что не может исцелить железо, то исцеляется огнём”. И только позднее это выражение стало употребляться в значении: безжалостно истреблять, применяя самые крайние меры насилия.



По просьбе жителей города Абдеры Гиппократ обследовал психическое состояние Демокрита (да, именно того, кто первым стал утверждать, что всё на свете состоит из атомов) и нашёл его совершенно здоровым. Отсюда ведёт своё начало длительное знакомство двух великих людей своего времени.







До наших дней сохранился обычай, когда врач торжественно приносит медицинскую клятву, в которой обещает хранить врачебную тайну, при любых обстоятельствах не оставлять больного без медицинской помощи. Эту клятву приписывают Гиппократу и называют его именем. При переводе на другие языки текст клятвы часто менялся.











В 1999 году был принят текст клятвы, в котором подчёркивается главный постулат Гиппократа – никогда и никому не отказывай в медицинской помощи: "Получая высокое звание врача, …я торжественно клянусь: честно исполнять свой врачебный долг, …внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. …Клянусь".



Гиппократ умер в Лариссе, в Фессалии, в возрасте 83 лет – это огромный возраст для людей того времени. Он был похоронен с великими почестями.







Памятник Гиппократу на острове Кос, Греция



Широко известна также легенда о том, как жители Абдера пригласили Гиппократа освидетельствовать безумного, по их мнению, мыслителя Демокрита, постоянно разражавшегося смехом без видимой на то причины. Проведя одну из первых в истории психиатрических экспертиз, врач установил его полную вменяемость. Смех же философа вызывали человеческие дела, ничтожные, по его мнению, на фоне мировой гармонии.



На родине, на острове Кос в Эгейском море, ему был установлен скромный памятник. Долгое время могила великого врача была местом паломничества, да и сейчас немало людей приезжают сюда, чтобы поклониться ему. Возле его могилы, гласит легенда, поселились дикие пчёлы, мёд которых обладал редкими целебными свойствами. Даже после смерти великий врач продолжал исцелять людей.







Гиппократ сумел возвысить научный подход к лечению болезней над мистическим и религиозным восприятием окружающего мира, которое довлело над людьми в те времена. С его лёгкой и одновременно твёрдой руки началась эра медицинской наук. Гиппократ при жизни познал высоты славы. Платон, который был моложе его на одно поколение, но его современником в широком смысле этого слова, сравнивая в одном из своих диалогов медицину с другими искусствами, проводит параллель между Гиппократом с Коса и самыми великими ваятелями его времени - Поликлетом из Аргоса и Фидием из Афин.







Вклад Гиппократа в развитие медицины так же ши¬роко известен, как и его слова: "Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно, поэтому не только сам врач должен употребить все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности".



Однажды он сказал:



- Наша пища должна быть целебным средством, а наши целебные средства должны быть нашей пищей.



- Жизнь коротка, наука бесконечна.



- Сон и бессонница, если то и другое бывает сверх меры, - болезнь.



- Ни насыщение, ни голод и ничто другое не хорошо, если преступает меру природы.



Скамья Гиппократа.



- Мощный дух спасает расслабленное тело.



- Работа необходима для здоровья.



- Для чрезвычайной болезни - чрезвычайные средства.



- И в какой части тела является пот, там место болезни.



- И в какой части тела является жар или холод - там и болезнь.



- Когда врач не может принести пользы, пусть он не вредит.



- Природа - врач болезни.



- Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни, имея в виду, что здоровье есть высочайшее богатство человека.



- Медицина есть поистине самое благородное из всех искусств.



- Искусство медицины состоит из трёх элементов: болезнь, больной и врач.







- Праздность и ничегонеделание влекут за собой порочность и нездоровье, напротив того, устремление ума к чему - либо приносит с собой бодрость, вечно направленную к укреплению жизни.



- Сколько звёзд на небе, столько обманов таит женское сердце.



- Брак – это лихорадка навыворот: он начинается жаром и кончается холодом.



- Беспричинная усталость предвещает болезнь.



- Если сон облегчает страдания, болезнь не смертельна.



- Во всякой болезни не терять присутствия духа и сохранять вкус к еде - хороший признак, противоположное - дурной.



- Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.



- Что не излечивают лекарства, то излечивает железо; что не излечивает железо, то излечивает огонь; что не излечивает огонь, то излечивает смерть.



- Первая заповедь врача: не навреди.



- Всё хорошо, что в меру.



- Лечит болезнь врач, но излечивает природа.



- Противоположное излечивается противоположным.



- Хочешь быть настоящим хирургом — следуй за войском.



- Больной должен вместе с врачом бороться с болезнью.



- Если сон облегчает страдания, болезнь не смертельна.



- Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств.



- Есть люди, которые проявляют свое искусство в злословии искусств.



- Исцеление — это дело времени, но иногда это также дело возможности.



- Врач — философ; ведь нет большой разницы между мудростью и медициной.



- Ни насыщение, ни голод и ничто другое не хорошо, если переступить меру природы.



- Как суконщики чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика очищает организм.



- Старики болеют меньше, чем молодые, но их болезни кончаются лишь вместе с жизнью.



- Жизнь коротка, искусство вечно, случайные обстоятельства скоропреходящи, опыт обманчив, суждения трудны.



- Некоторые больные, несмотря на сознание обречённости, выздоравливают только потому, что уверены в мастерстве врача.



- Некоторые больные, несмотря на сознание обречённости, выздоравливают только потому, что уверены в мастерстве врача.



- Осмотр тела — целое дело: он требует знания, слуха, обоняния, осязания, языка, рассуждения.



Рассказывают, что ...



* Гиппократа называют отцом греческой медицины, так же как Геродота — отцом истории, а Феофраста — отцом ботаники. Причём речь идет не о зарождении данной отрасли знания благодаря усилиям одного человека, а о первом дошедшем до нас сочинении. Ни медицинская теория, ни тем более практика не были рождены Гиппократом — об искусных врачах упоминал ещё Гомер. Но Гиппократу греческая медицина обязана окончательным оформлением тех важнейших черт, которые определяют характер и отличают её от любой другой медицины древности. Среди наиболее ярких научных открытий «отца медицины» можно выделить следующие:



1. Открытия о темпераменте человека. Гиппократ поведал об известной сегодня классификации типов темперамента, описал диагностику и лечение, подходящее для каждого типа индивидуально, учитывая их склонность к определенным недугам.



2. Теория стадий заболеваний. Согласно теории Гиппократ выделил опасную стадию болезни – «кризис», а также рассказал об особенностях «критических дней».



3. Разработанные методики обследования больных (аускультация, перкуссия, пальпация). Опережающий свою эпоху врач научился приемам примитивного образца, но это был вклад в науку.



4. Особенности хирургического вмешательства. Благодаря знаниям и нововведениям древнего философа последующие врачи стали использовать в хирургии повязки, маски, шапочки. Гиппократ также ввел правила проведения на операциях (правильное освещение, расположение приборов).



5. Изложение принципов диетологии. Согласно мнению врача его последователи поняли,что больным нужна специальная пища (диетическая). Например, при лихорадке – ячменной кашей с медом, тмином и ладаном, при ревматике – вареной рыбой и свеклой.



Помимо перечисленных выше открытий Гиппократ знаменит понятиями об этике, осторожностью в лечении. Великий медик советовал не злоупотреблять лекарственными препаратами, доверять больше природе, но при жизни открыл более 300 видов лекарств. Их применение практикуется и сейчас (мед, маковый отвар, сок молочая и др.).



* Труды «отца медицины» в период воин, пожаров и разрушений Греции находились в Александрийской библиотеке, после их вывезли в Константинополь, поэтому работы врача удалось спасти и сберечь.



* * Когда философ занимался медицинскими исследованиями и врачеванием в Македонии, ему пришлось лечить царя. Гиппократ выявил у правителя болезнь под названием аггравация, что означает неумышленное преувеличение собственного недомогания.



* Гиппократ был первым в истории врачом, описавшим раковую опухоль. Он назвал ее “крабом”, поскольку снаружи новообразование было похоже на панцирь этого существа. Во все стороны отходили напоминающие клешни вены.



* На его родном острове Кос до сих пор находится древнее дерево Платан Гиппократа, которое по легенде посадил сам врач и под которым проводил занятия со своими учениками.



* В честь легендарного древнегреческого врача назван винный напиток – Гипокрас. На обратной стороне Луны имеется кратер Гиппократа.



* Имя Гиппократа связано со многими легендами. Согласно одной из них, однажды великому врачу предложили “должность” при дворе владыки империи Ахеменидов, царя Артаксеркса. Но медик отказался.



* Основные принципы Гиппократа в афоризмах:



1. Принцип диагностики и лечения – «врач лечит, природа исцеляет».



2. Принцип предупреждения болезней – «всё хорошо, что в меру».



3. Морально-этический принцип - «не навреди».



4. Принцип методов лечения Гиппократа – «противоположное излечивается противоположным».



* Что означают выражения:



«Лицо Гиппократа» - лицо умирающего больного. «Нос острый, глаза впалые, виски вдавленные, уши холодные и стянутые, мочки ушей отвороченные, кожа на лбу твёрдая, натянутая и сухая, и цвет всего лица зелёный, чёрный или бледный, или свинцовый».



«Шапка Гиппократа» - представляет собой повязку на голову. Накладывается с помощью двуглавого бинта или двух отдельных бинтов. Одним бинтом всё время делают циркулярные обороты через лоб и затылок, укрепляя ходы второго бинта, прикрывающей свод черепа от средней линии вправо и влево. Концы бинта связывают в затылочной области.



«Скамья Гиппократа» - деревянная скамья с наклонной плоскостью, использовавшаяся при лечении переломов и вывихов. Является прообразом современных ортопедических столов.



«Пальцы Гиппократа» - колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей и стоп при хронических болезнях сердца, легких, печени с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде часовых стёкол. Сведения о его жизни скудны и малодостоверны, самая ранняя из сохранившихся биографий написана Сораном Эфесским лишь пять веков спустя. Невозможно оценить источники Сорана, но многое в его повествовании является несомненным вымыслом.Гиппократ родился в 460 году до н.э. в городке Меропис на острове Кос в семье врача. В Древней Греции было традицией приписывать наиболее видным своим согражданам родство с богами — обитателями Олимпа. По версиям некоторых историков, мать врачевателя была потомком самого Геракла. Имя матери указано как Фенарета, но другие источники утверждают, что её звали Пракситея. Установить истину в этом вопросе не представляется возможным, тем более что о родителях нигде в своих трудах не говорит сам Гиппократ. Цивилизация и язык этого колонизованного дорийцами острова были ионийскими. Медицинское образование он получил под руководством своего отца Гераклида. Согласно легенде, его предки на протяжении 17 поколений были врачами. К двадцати годам Гиппократ заслужил славу превосходного врача и был посвящён в жрецы бога медицины Асклепия, которого древние греки и римляне изображали с посохом, обвитым одной или двумя змеями.Корпорация Асклепиадов, которую также именуют Косской школой, сохраняла в V веке до нашей эры, как и всякая культурная корпорация того времени, чисто религиозные формы и обычаи; так, например, у них была принята клятва, тесно связывавшая учеников с учителем, с собратьями по профессии. Однако этот религиозный характер корпорации, если он и требовал условных норм поведения, ни в чём не ограничивал поисков истины, которые оставались строго научными. У Асклепиадов чисто человеческие медицинские познания передавались от отца к сыну, от учителя к ученику.Достоверных сведений о жизни Гиппократа очень мало, так как его первые биографии были написаны через несколько столетий после смерти и поэтому носят отпечаток той легендарности, которой было окружено его имя.В античных источниках встречается утверждение, что Гиппократ был вынужден покинуть Кос из-за обвинения в поджоге (по мнению Сорана Эфесского, однажды он сжег асклепион), но нет никаких сведений о том, что свою репутацию он завоевал именно на Косе. Местом действия большинства случаев, описанных в двух книгах трактата Эпидемии, которые считаются принадлежащими самому Гиппократу, являются Фасос, маленький остров в северной части Эгейского моря, и Абдера, ближайший к нему город на материке.Известно, что гений медицинских наук был женат на девушке из знатной семьи, проживающей на его родине. Их свадьба состоялась после домашнего обучения Гиппократа. В браке у супругов родилось трое детей (два мальчикиа и девочка). Сыновей философ согласно семейной традиции направил в область врачевания, а о девочке придуманы легенды и рассказы. Дочь великого врача прожила жизнь в Астипалее (остров в Эгейском море). Здесь она вышла замуж за человека по имени Полибий. Он являлся учеником и последователем Гиппократа.Философ античности обладал серьезным авторитетом у детей. Из уважения к отцу сыновья выбрали даже детям имена в честь их величайшего дедушки.Гиппократ вёл жизнь странствующего врача, несколько лет прожил в Египте, знакомился с состоянием медицины в Греции, Малой Азии, Ливии, у скифов. Он обучался у Демокрита и Горгия, познавая с их помощью философию и софизм, попутно работая над "Гиппократовским корпусом" - сборником медицинских научных трактатов самого разнообразного содержания, общей численностью более семидесяти сочинений.Он говорил, что для овладения искусством врачевания мало одной жизни. Известно его изречение: "Жизнь коротка, искусство вечно".Вернувшись на родину, он основал свою медицинскую школу. Гиппократ был реформатором античной медицины. Его заслугой является освобождение медицины из - под влияния жрецов, подход к медицине как к науке. Он учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного, учитывая при этом индивидуальные особенности человека и окружающую среду. Он является родоначальником медицинской географии.Когда в Греции началась эпидемия чумы (429 год до н. э.), Гиппократ поехал в Афины, где больше всего нуждались в его помощи. Здесь он пробыл несколько лет и спас от смерти многих афинян, за что его избрали Почётным гражданином города и увенчали золотым венком. Венок, которым афиняне увенчали голову Гиппократа в знак благодарности, является символом славы, мира, божественности. В истории античного мира венку принадлежит самое почётное место, что было предопределено уже самой его формой, соединившей в себе космическую символику круга (совершенство) и кольца (вечность, союз).Гиппократ принял очень действенные меры. На границах горо¬да и на зачумленных улицах были разложены костры: огонь боролся с миазмами, с зародышами болезни, с ядом разлагающихся трупов, которые, как догадывался Г иппократ, способствовали распространению болезни. Бороться такими способами с распространением заразы было деянием поистине гениальным. «Все великие явления производятся воздухом, — говорил он. — Воздух даёт жизнь и переносит болезни».Во времена Гиппократа верили, что болезни насылаются злыми духами или с помощью колдовства. Поэтому сам его подход к причинам болезней был новаторским. Он полагал, что болезни людям посылают не боги, они возникают по разным, причем, вполне естественным, причинам.Гиппократ считал, что у болезней есть естественные причины, которые можно узнать, изучив строение и жизнедеятельность человеческого организма. Врач, считал Гиппократ, должен уметь определить состояние больного по одному лишь его внешнему виду.Гиппократ по темпераменту различал четыре типа людей: сангвиники, холерики, флегматики, меланхолики. В организме, по его мнению, есть четыре сока: кровь, жёлтая желчь, чёрная желчь, слизь. И основное в типе телесного строения человека то, какой сок преобладает в его организме (по-гречески слизь - „флегма", чёрная желчь - „мелайне холе", кровь - „сангвин", жёлтая желчь - „холе"). Как утверждает И.П. Павлов, Гиппократу удалось “уловить капитальные черты поведения людей”.Гиппократ делит причины болезней на два класса: общие вредные влияния со стороны климата, почвы, наследственности и личные - условия жизни и труда, питания (диеты), возраст и пр. Нормальное влияние на организм указанных условий вызывает и правильное смешение соков, что для него и есть здоровье.Гиппократ считал, что в крови здоровых людей здоровая душа, поэтому он назначал душевнобольным кровь здоровых людей.Строго наблюдая за течением болезней, Гиппократ придавал серьезное значение различным периодам болезней, особенно лихорадочных, острых, устанавливая определенные дни для кризиса, перелома болезни, когда организм, по его учению, сделает попытку освободиться от несваренных соков.Гиппократу принадлежит название „молочные зубы", он умел пломбировать зубы. Он же назвал последний коренной зуб, который прорезается обычно к 18-20 годам, "зубом мудрости".При лечении многих заболеваний он применял энергию Солнца.Гиппократ глубоко изучил самые различные области медицины, вопросам правильного питания он посвятил специальный труд. Он хорошо разбирался в анатомии, был прекрасным хирургом, разработал способы лечения переломов, вывихов, применял для лечения более двухсот лекарственных растений.Гиппократ отрицал сверхъестественное происхождение болезней, установил основные стадии развития болезни. Он выдвинул четыре принципа лечения: приносить пользу и не вредить, противоположное лечить противоположным, помогать природе и, соблюдая осторожность, щадить больного. Гиппократ первым стал рассматривать медицину и философию как две неразрывные науки и посвятил этой теме много трудов. До наших времён дошёл уникальный сборник (корпус), в который вошли сочинения самого Гиппократа и его учеников.Судя по всему, корпус был сформирован и приписывался Гиппократу уже в 1 в. н.э., когда Эротиан, врач эпохи правления Нерона, составил словарь гиппократовых терминов. Сохранились комментарии к важнейшим гиппократовым сочинениям, написанные Галеном во 2 в. н.э. Некоторые трактаты корпуса датируются временем жизни Гиппократа, другие, по-видимому, относятся к 3–4 вв. до н.э.В этих сочинениях в первую очередь поражает неутомимая жажда познания. Врач, прежде всего, присматривается, и глаз у него острый. Он расспрашивает и делает заметки. Обширное собрание из семи книг «Эпидемий» представляет собой не что иное, как ряд заметок, сделанных врачом у изголовья больного. В них изложены случаи, обнаруженные в процессе врачебного обхода и ещё не систематизированные. В этот текст нередко вкраплено какое-нибудь общее соображение, не касающееся изложенных рядом фактов, словно врач записал мимоходом одну из мыслей, которыми голова его занята беспрерывно.Вот одна из этих пытливых мыслей коснулась вопроса о том, как надо осматривать больного, и тут же возникает окончательное, всё открывающее, точное слово, показывающее гораздо больше, чем простое наблюдение, и рисующее нам метод мышления учёного: «Осмотр тела — целое дело: он требует знания, слуха, обоняния, осязания, языка, рассуждения».А вот ещё рассуждение об осмотре больного из первой книги «Эпидемий»: «Что касается до всех тех обстоятельств при болезнях, на основании которых должно устанавливать диагноз, то всё это узнаём из общей природы всех людей и собственной всякого человека, из болезни и из больного, из всего того, что предписывается, и из того, кто предписывает, ибо и от этого больные или лучше, или тяжелее себя чувствуют; кроме того, из общего и частного состояния небесных явлений и всякой страны, из привычки, из образа питания, из рода жизни, из возраста каждого больного, из речей больного, нравов, молчания, мыслей, сна, отсутствия сна, из сновидений, какие они и когда появляются, из подёргиваний, из зуда, из слёз, из пароксизмов, из извержений, из мочи, из мокроты, из рвоты. Должно также смотреть на перемены в болезнях, из каких в какие происходят, и на отложения, ведущие к гибели или разрушению, далее — пот, озноб, похолодание тела, кашель, чиханье, икота, вдохи, отрыжки, ветры беззвучные или с шумом, истечения крови, геморрои. Исходя из всех этих признаков и того, что через них происходит, — следует вести исследование».Причиной многих болезней считался избыток крови в организме человека, а потому распространенным средством их лечения и профилактики было кровопускание. Считалось, что лечение хронических болезней весьма полезно сочетать с бегом, занятиями музыкой и пением. Здоровый образ жизни, умеренность во всем — вот непременные условия сохранения здоровья. Известны крылатые выражения греческих философов и врачей: «Всё в меру», «Ничего сверх меры». Гиппократ писал в «Эпидемиях»: «Работа, пища, сон, любовь — всё должно быть умеренным».В сочинениях - "О суставах" и "О переломах" подробно описываются операции и хирургические вмешательства. Из описаний Гиппократа явствует, что хирургия в глубокой древности находилась на очень высоком уровне; употреблялись инструменты и разные приемы перевязок, применяющиеся и в медицине нашего времени. В сочинении "О диете при острых болезнях" Гиппократ положил начало рациональной диетологии и указал на необходимость питать больных, даже лихорадочных (что впоследствии было забыто), и с этой целью установил диеты применительно к формам болезней - острых, хронических, хирургических и т. д. Правила поведения при операциях: шапочки, маски на лицо, корректное освещение и расположение медицинских инструментов – это все нововведения Гиппократа.Гиппократ часто выезжал в места массовых вспышек заболеваний. С глубокой древности люди научились различать жидкости по цвету, запаху, вкусу. Однако уже во времена античности пытались найти и более объективные критерии оценки свойств растворов. Гиппократ указывал, что самая чистая и наиболее пригодная для питья вода  та, которая быстрее всего охлаждается и нагревается. Древнеримский архитектор и инженер Витрувий предложил испарять воду, а затем конденсировать и таким образом «очищать» от различных примесей.Гиппократ писал, что для сохранения здоровья необходимо периодически «поджариваться» на солнышке и в бане. Он рекомендовал баню наравне с прогулками и восхождениями в гору как самое надёжное средство избавления от избыточного веса. Жир он считал источником любой болезни, поэтому в первую очередь рекомендовал всем пациентам без исключения голодную диету. Пациентов с заболеваниями лёгких великий целитель отправлял к подножию вулкана Везувия, где они дышали "особым» воздухом. Любимым растением Гиппократа было алоэ. Он предлагал завоевать индийский остров Сокотра, чтобы завладеть плантациями алоэ, которое разводили местные жители.Выражение „огнём и мечом” восходит к древнему способу излечивать раны, вырезая их ножом и прижигая огнём. Отсюда возникло изречение Гиппократа: „Что не исцеляет лекарство, то исцеляет железо, что не может исцелить железо, то исцеляется огнём”. И только позднее это выражение стало употребляться в значении: безжалостно истреблять, применяя самые крайние меры насилия.По просьбе жителей города Абдеры Гиппократ обследовал психическое состояние Демокрита (да, именно того, кто первым стал утверждать, что всё на свете состоит из атомов) и нашёл его совершенно здоровым. Отсюда ведёт своё начало длительное знакомство двух великих людей своего времени.В трудах Гиппократа встречаются яркие изречения, ставшие крылатыми. Он сформулировал нравственный кодекс врача, первая заповедь которого "Не навреди! " Его называют "отцом медицины".До наших дней сохранился обычай, когда врач торжественно приносит медицинскую клятву, в которой обещает хранить врачебную тайну, при любых обстоятельствах не оставлять больного без медицинской помощи. Эту клятву приписывают Гиппократу и называют его именем. При переводе на другие языки текст клятвы часто менялся.Считалось, что впервые торжественное обещание медика произнёс Асклепий, предок отца медицины, а Гиппократ его слегка доработал и записал в бумажном варианте (до этого клятва имела только передаваемую из уст в уста версию). К сожалению, этот великий вклад Гиппократа в медицину был многоразово искажён и переписан, в последний раз в Женеве в 1848 году, потеряв несколько существенных пунктов: обещание никогда не делать абортов, обещание пожизненно отдавать малую часть своих доходов своему учителю, клятву никогда не иметь сексуальной или любовной связи с пациентом, клятву ни при каких обстоятельствах не делать эвтаназию больному.Изначально клятву древнегреческого врача Гиппократа произносили на латыни, но впоследствии перешли на родной язык, видимо, для большего понимания смысла данного обещания.В 1999 году был принят текст клятвы, в котором подчёркивается главный постулат Гиппократа – никогда и никому не отказывай в медицинской помощи: "Получая высокое звание врача, …я торжественно клянусь: честно исполнять свой врачебный долг, …внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. …Клянусь".Гиппократ умер в Лариссе, в Фессалии, в возрасте 83 лет – это огромный возраст для людей того времени. Он был похоронен с великими почестями.О Гиппократе ходило множество легенд, историй и притч, а после его смерти некоторое время благодарные люди даже приносили жертвоприношения богам в его честь. У историков сохранились записи спутника Гиппократа, сделанные во время проживания на греческой земле, который описал занимательный случай: великий врачеватель и его спутник дважды за несколько месяцев встретили одну и ту же молодую женщину, и Гиппократ по секрету поведал своему спутнику, что та потеряла невинность. - Как вы узнали, не говоря с ней? - удивленно воззвал спутник. Философ улыбнулся в бороду и произнес: - По походке.Широко известна также легенда о том, как жители Абдера пригласили Гиппократа освидетельствовать безумного, по их мнению, мыслителя Демокрита, постоянно разражавшегося смехом без видимой на то причины. Проведя одну из первых в истории психиатрических экспертиз, врач установил его полную вменяемость. Смех же философа вызывали человеческие дела, ничтожные, по его мнению, на фоне мировой гармонии.На родине, на острове Кос в Эгейском море, ему был установлен скромный памятник. Долгое время могила великого врача была местом паломничества, да и сейчас немало людей приезжают сюда, чтобы поклониться ему. Возле его могилы, гласит легенда, поселились дикие пчёлы, мёд которых обладал редкими целебными свойствами. Даже после смерти великий врач продолжал исцелять людей.Имя Гиппократа, подобно Гомеру, сделалось впоследствии собирательным именем, и многие сочинения из примерно семидесяти приписываемых ему, как выяснено в новейшее время, принадлежат другим авторам, преимущественно его сыновьям, врачам Фессалу и Дракону, и зятю Полибу. Гален признавал за Гиппократом подлинными 11, Галлер — 18, а Ковнер — несомненно подлинными только 8 сочинений из Гиппократова кодекса.Гиппократ сумел возвысить научный подход к лечению болезней над мистическим и религиозным восприятием окружающего мира, которое довлело над людьми в те времена. С его лёгкой и одновременно твёрдой руки началась эра медицинской наук. Гиппократ при жизни познал высоты славы. Платон, который был моложе его на одно поколение, но его современником в широком смысле этого слова, сравнивая в одном из своих диалогов медицину с другими искусствами, проводит параллель между Гиппократом с Коса и самыми великими ваятелями его времени - Поликлетом из Аргоса и Фидием из Афин.Имя Гиппократа известно врачам по тексту клятвы Гиппократа, "маске Гиппократа" при пе¬ритонитах, ногтям Гиппократа, пальцам Гиппократа, ска-мье Гиппократа (прообраз современных ортопедических столов), шуму плеска в грудной клетке по Гиппократу, повязке на голову — шапке Гиппократа и т. д.Вклад Гиппократа в развитие медицины так же ши¬роко известен, как и его слова: "Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно, поэтому не только сам врач должен употребить все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности".- Наша пища должна быть целебным средством, а наши целебные средства должны быть нашей пищей.- Жизнь коротка, наука бесконечна.- Сон и бессонница, если то и другое бывает сверх меры, - болезнь.- Ни насыщение, ни голод и ничто другое не хорошо, если преступает меру природы.- Душа человека развивается до самой смерти.- Мощный дух спасает расслабленное тело.- Работа необходима для здоровья.- Для чрезвычайной болезни - чрезвычайные средства.- И в какой части тела является пот, там место болезни.- И в какой части тела является жар или холод - там и болезнь.- Когда врач не может принести пользы, пусть он не вредит.- Природа - врач болезни.- Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни, имея в виду, что здоровье есть высочайшее богатство человека.- Медицина есть поистине самое благородное из всех искусств.- Искусство медицины состоит из трёх элементов: болезнь, больной и врач.- Врач–философ богоравен.- Праздность и ничегонеделание влекут за собой порочность и нездоровье, напротив того, устремление ума к чему - либо приносит с собой бодрость, вечно направленную к укреплению жизни.- Сколько звёзд на небе, столько обманов таит женское сердце.- Брак – это лихорадка навыворот: он начинается жаром и кончается холодом.- Беспричинная усталость предвещает болезнь.- Если сон облегчает страдания, болезнь не смертельна.- Во всякой болезни не терять присутствия духа и сохранять вкус к еде - хороший признак, противоположное - дурной.- Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.- Что не излечивают лекарства, то излечивает железо; что не излечивает железо, то излечивает огонь; что не излечивает огонь, то излечивает смерть.- Первая заповедь врача: не навреди.- Всё хорошо, что в меру.- Лечит болезнь врач, но излечивает природа.- Противоположное излечивается противоположным.- Хочешь быть настоящим хирургом — следуй за войском.- Больной должен вместе с врачом бороться с болезнью.- Если сон облегчает страдания, болезнь не смертельна.- Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств.- Есть люди, которые проявляют свое искусство в злословии искусств.- Исцеление — это дело времени, но иногда это также дело возможности.- Врач — философ; ведь нет большой разницы между мудростью и медициной.- Ни насыщение, ни голод и ничто другое не хорошо, если переступить меру природы.- Как суконщики чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика очищает организм.- Старики болеют меньше, чем молодые, но их болезни кончаются лишь вместе с жизнью.- Жизнь коротка, искусство вечно, случайные обстоятельства скоропреходящи, опыт обманчив, суждения трудны.- Некоторые больные, несмотря на сознание обречённости, выздоравливают только потому, что уверены в мастерстве врача.- Некоторые больные, несмотря на сознание обречённости, выздоравливают только потому, что уверены в мастерстве врача.- Осмотр тела — целое дело: он требует знания, слуха, обоняния, осязания, языка, рассуждения.* Гиппократа называют отцом греческой медицины, так же как Геродота — отцом истории, а Феофраста — отцом ботаники. Причём речь идет не о зарождении данной отрасли знания благодаря усилиям одного человека, а о первом дошедшем до нас сочинении. Ни медицинская теория, ни тем более практика не были рождены Гиппократом — об искусных врачах упоминал ещё Гомер. Но Гиппократу греческая медицина обязана окончательным оформлением тех важнейших черт, которые определяют характер и отличают её от любой другой медицины древности. Среди наиболее ярких научных открытий «отца медицины» можно выделить следующие:1. Открытия о темпераменте человека. Гиппократ поведал об известной сегодня классификации типов темперамента, описал диагностику и лечение, подходящее для каждого типа индивидуально, учитывая их склонность к определенным недугам.2. Теория стадий заболеваний. Согласно теории Гиппократ выделил опасную стадию болезни – «кризис», а также рассказал об особенностях «критических дней».3. Разработанные методики обследования больных (аускультация, перкуссия, пальпация). Опережающий свою эпоху врач научился приемам примитивного образца, но это был вклад в науку.4. Особенности хирургического вмешательства. Благодаря знаниям и нововведениям древнего философа последующие врачи стали использовать в хирургии повязки, маски, шапочки. Гиппократ также ввел правила проведения на операциях (правильное освещение, расположение приборов).5. Изложение принципов диетологии. Согласно мнению врача его последователи поняли,что больным нужна специальная пища (диетическая). Например, при лихорадке – ячменной кашей с медом, тмином и ладаном, при ревматике – вареной рыбой и свеклой.Помимо перечисленных выше открытий Гиппократ знаменит понятиями об этике, осторожностью в лечении. Великий медик советовал не злоупотреблять лекарственными препаратами, доверять больше природе, но при жизни открыл более 300 видов лекарств. Их применение практикуется и сейчас (мед, маковый отвар, сок молочая и др.).* Труды «отца медицины» в период воин, пожаров и разрушений Греции находились в Александрийской библиотеке, после их вывезли в Константинополь, поэтому работы врача удалось спасти и сберечь.* * Когда философ занимался медицинскими исследованиями и врачеванием в Македонии, ему пришлось лечить царя. Гиппократ выявил у правителя болезнь под названием аггравация, что означает неумышленное преувеличение собственного недомогания.* Гиппократ был первым в истории врачом, описавшим раковую опухоль. Он назвал ее “крабом”, поскольку снаружи новообразование было похоже на панцирь этого существа. Во все стороны отходили напоминающие клешни вены.* На его родном острове Кос до сих пор находится древнее дерево Платан Гиппократа, которое по легенде посадил сам врач и под которым проводил занятия со своими учениками.* В честь легендарного древнегреческого врача назван винный напиток – Гипокрас. На обратной стороне Луны имеется кратер Гиппократа.* Имя Гиппократа связано со многими легендами. Согласно одной из них, однажды великому врачу предложили “должность” при дворе владыки империи Ахеменидов, царя Артаксеркса. Но медик отказался.1. Принцип диагностики и лечения – «врач лечит, природа исцеляет».2. Принцип предупреждения болезней – «всё хорошо, что в меру».3. Морально-этический принцип - «не навреди».4. Принцип методов лечения Гиппократа – «противоположное излечивается противоположным».«Лицо Гиппократа» - лицо умирающего больного. «Нос острый, глаза впалые, виски вдавленные, уши холодные и стянутые, мочки ушей отвороченные, кожа на лбу твёрдая, натянутая и сухая, и цвет всего лица зелёный, чёрный или бледный, или свинцовый».«Шапка Гиппократа» - представляет собой повязку на голову. Накладывается с помощью двуглавого бинта или двух отдельных бинтов. Одним бинтом всё время делают циркулярные обороты через лоб и затылок, укрепляя ходы второго бинта, прикрывающей свод черепа от средней линии вправо и влево. Концы бинта связывают в затылочной области.«Скамья Гиппократа» - деревянная скамья с наклонной плоскостью, использовавшаяся при лечении переломов и вывихов. Является прообразом современных ортопедических столов.«Пальцы Гиппократа» - колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей и стоп при хронических болезнях сердца, легких, печени с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде часовых стёкол. Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Гиппократ Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 87 раз Комментарии