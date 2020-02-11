Кто сменит Меркель? Глава ХДС не будет претендовать на пост канцлера ФРГ 🔊 Воспроизвести Аннегрет Крамп-Карренбауэр



Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии. Об этом



По их сведениям, Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, "подготовить партию к будущему" и затем "покинуть пост председателя" ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.



При этом действующая глава правительства ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности, утверждают собеседники агентств. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года. Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии. Об этом DW и немецкие информагентства сообщают в понедельник, 10 февраля, со ссылкой на неназванных собеседников в партийных кругах, знакомых с положением дел.По их сведениям, Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, "подготовить партию к будущему" и затем "покинуть пост председателя" ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.При этом действующая глава правительства ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности, утверждают собеседники агентств. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года. dw.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, выборы, канцлер, Меркель, ХДС — статья прочитана 167 раз Комментарии