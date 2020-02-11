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Кто сменит Меркель? Глава ХДС не будет претендовать на пост канцлера ФРГ
Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии. Об этом DW и немецкие информагентства сообщают в понедельник, 10 февраля, со ссылкой на неназванных собеседников в партийных кругах, знакомых с положением дел.
По их сведениям, Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, "подготовить партию к будущему" и затем "покинуть пост председателя" ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.
При этом действующая глава правительства ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности, утверждают собеседники агентств. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.
dw.com
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
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