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В Литве в январе вновь фиксировалась положительная миграция

фото: delfi.lt


В первом месяце этого года в Литве вновь фиксировалась положительная миграция – в январе в страну приехало на 628 человек больше, чем уехало, сообщил в понедельник Департамент статистики.

По его данным, в первый месяц этого года в Литву прибыло 4050 человек, а уехало 3422 человека.

Немногим более половины – 56,2% – прибывших составили граждане Литвы, большинство уехавших – 70,8% – также литовские граждане.

По словам старшего экономиста отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (Центробанка) Томаса Шяудвитиса, положительный баланс миграции в краткосрочном периоде отчасти решает проблему нехватки рабочих рук.

"Предприятия могут нанять больше работников, это позволяет им принять больше новых заказов и осуществлять более активное развитие. Однако рост иммиграции повышает предложение работников и возможно замедляет рост заработной платы в определенных сферах экономической деятельности", – комментировал BNS Т. Шяудвитис.
"Много иммигрантов – обычно это иностранцы – трудоустраивается в транспортном и строительном секторах", – добавил он.

По словам экономиста, нынешний положительный баланс миграции не обязательно решает многолетние демографические проблемы Литвы – сокращение население и старение общества.

"Не ясно, интегрируются ли прибывшие иностранцы в литовское общество и долго ли пробудут в Литве, будет ли продолжатся такая интенсивная иммиграция иностранцев, поскольку от нее зависит развитие литовского транспортного сектора", – сказал экономист.

Январь 2020 года стал двенадцатым месяцем подряд, когда иммиграция превышала эмиграцию. В последний раз негативный показатель миграции фиксировался ровно год назад – в январе 2019 года в страну приехало на 68 человек меньше, чем уехало.

По подсчетам Департамента статистики, в прошлом году в Литву приехало почти на 10,8 тыс. человек больше, чем уехало: иммигрировало 40 тыс., а эмигрировали – 29,2 тыс. человек.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: работа, Европа, мигранты
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 февраля, 17:30

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