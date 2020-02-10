В Литве в январе вновь фиксировалась положительная миграция 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В первом месяце этого года в Литве вновь фиксировалась положительная миграция – в январе в страну приехало на 628 человек больше, чем уехало, сообщил в понедельник Департамент статистики.



По его данным, в первый месяц этого года в Литву прибыло 4050 человек, а уехало 3422 человека.



Немногим более половины – 56,2% – прибывших составили граждане Литвы, большинство уехавших – 70,8% – также литовские граждане.



По словам старшего экономиста отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (Центробанка) Томаса Шяудвитиса, положительный баланс миграции в краткосрочном периоде отчасти решает проблему нехватки рабочих рук.



"Предприятия могут нанять больше работников, это позволяет им принять больше новых заказов и осуществлять более активное развитие. Однако рост иммиграции повышает предложение работников и возможно замедляет рост заработной платы в определенных сферах экономической деятельности", – комментировал BNS Т. Шяудвитис. В первом месяце этого года в Литве вновь фиксировалась положительная миграция – в январе в страну приехало на 628 человек больше, чем уехало, сообщил в понедельник Департамент статистики.По его данным, в первый месяц этого года в Литву прибыло 4050 человек, а уехало 3422 человека.Немногим более половины – 56,2% – прибывших составили граждане Литвы, большинство уехавших – 70,8% – также литовские граждане.По словам старшего экономиста отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (Центробанка) Томаса Шяудвитиса, положительный баланс миграции в краткосрочном периоде отчасти решает проблему нехватки рабочих рук."Предприятия могут нанять больше работников, это позволяет им принять больше новых заказов и осуществлять более активное развитие. Однако рост иммиграции повышает предложение работников и возможно замедляет рост заработной платы в определенных сферах экономической деятельности", – комментировал BNS Т. Шяудвитис. "Много иммигрантов – обычно это иностранцы – трудоустраивается в транспортном и строительном секторах", – добавил он.



По словам экономиста, нынешний положительный баланс миграции не обязательно решает многолетние демографические проблемы Литвы – сокращение население и старение общества.



"Не ясно, интегрируются ли прибывшие иностранцы в литовское общество и долго ли пробудут в Литве, будет ли продолжатся такая интенсивная иммиграция иностранцев, поскольку от нее зависит развитие литовского транспортного сектора", – сказал экономист.



Январь 2020 года стал двенадцатым месяцем подряд, когда иммиграция превышала эмиграцию. В последний раз негативный показатель миграции фиксировался ровно год назад – в январе 2019 года в страну приехало на 68 человек меньше, чем уехало.



По подсчетам Департамента статистики, в прошлом году в Литву приехало почти на 10,8 тыс. человек больше, чем уехало: иммигрировало 40 тыс., а эмигрировали – 29,2 тыс. человек. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: работа, Европа, мигранты География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии