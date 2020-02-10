Без электричества в Литве остаются 5 тыс. домашних хозяйств 🔊 Воспроизвести



В понедельник после обеда из-за сильного ветра без электроэнергии оставались около 5 тыс. жителей, сообщила BNS компания-оператор ЛЭП Energijos skirstymo operatorius (ESO).



По сообщению компании, с полуночи временно без электроэнергии оставались почти 20 тыс. домашних хозяйств.



"Больше всего неполадок в последнее время фиксируется в Северо-западных районах Литвы – в районах Кретинги, Тельшяй, Мажейкяй, Укмерге, Биржай. В других местах жители сообщают о единичных неисправностях сети", – говорится в сообщении ESO.



Основная причина перебоев в подаче электроэнергии – падение на линии ЛЭП деревьев или их веток. Неисправности и препятствия устраняют около 70 бригад ESO.



За последние сутки порывы сильного ветра оставили тысячи домашних хозяйств в Литве без электроэнергии, временно ограничено судоходство в Клайпедском морском порту. В понедельник после обеда из-за сильного ветра без электроэнергии оставались около 5 тыс. жителей, сообщила BNS компания-оператор ЛЭП Energijos skirstymo operatorius (ESO).По сообщению компании, с полуночи временно без электроэнергии оставались почти 20 тыс. домашних хозяйств."Больше всего неполадок в последнее время фиксируется в Северо-западных районах Литвы – в районах Кретинги, Тельшяй, Мажейкяй, Укмерге, Биржай. В других местах жители сообщают о единичных неисправностях сети", – говорится в сообщении ESO.Основная причина перебоев в подаче электроэнергии – падение на линии ЛЭП деревьев или их веток. Неисправности и препятствия устраняют около 70 бригад ESO.За последние сутки порывы сильного ветра оставили тысячи домашних хозяйств в Литве без электроэнергии, временно ограничено судоходство в Клайпедском морском порту. Как сообщили BNS в компании-операторе ЛЭП Energijos skirstymo operatorius (ESO), в ночь на понедельник поставки электроэнергии были прерваны почти 4 тыс. домашних хозяйств. В понедельник утром без электричества оставались около 3 тыс. клиентов, в основном в Клайпедском регионе.



По словам представителя ESO по связям с общественностью Томаса Каваляускаса, с усилением ветра регистрируются новые перебои в Утянском и Панявежском районах.



Представитель по связям с прессой Клайпедского морского порта Довиле Рингис информировала BNS, что судоходство в порту было ограничено в воскресенье, с 21 часа, ветер усилился до 23 метров в секунду. В понедельник, по данным на 8 часов утра, входа в порт ожидали два судна, выхода – одно. Согласно прогнозам, к вечеру ветер должен стихнуть, тогда будет решаться вопрос о возобновлении судоходства.



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В понедельник утром в Клайпедском морском порту возобновилось судоходство. С вечера воскресенья оного было ограничено по причине сильного ветра, подтвердил порт.



"Не осталось судов, ожидающих выхода в порт и выхода из него. Ветер стих и около десяти часов судоходство было возобновлено", – сообщила BNS представитель по связям с прессой Клайпедского морского порта Довиле Рингис.



Судоходство в порту было ограничено в воскресенье, с 21 часа, ветер усилился до 23% метров в секунду. В понедельник, по данным на 8 часов утра, входа в порт ожидали два судна, выхода – одно. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: электричество, порт, судоходство, ураган География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии