В Литве создана новая христианская партия, ее глава – Р. Дагис 🔊 Воспроизвести



В субботу в Вильнюсе была создана новая партия – Христианский союз.



Ее учредителями являются парламентарии Римантас Дагис и Эгидиюс Варейкис, подписант акта о восстановлении независимости Йонас Шименас, член Панявежского горсовета Пятрас Луоманас и другие.



В учредительном съезде принял участие 241 делегат, по словам организаторов, с учетом полномочий были представлены 2210 учредителей.



Р. Дагис, ранее принадлежавший партиям консерваторов и социал-демократов, заявил, что с февраля прошлого года задумался над тем, "как вернуть христианские ценности в политическую жизнь".



"Если в Сейме следующего созыва будет преобладать лишь либеральное мировоззрение, вряд ли мы сможем говорить о настоящем союзе мужчины и женщины, и их взаимных обязательствах по созданию семьи", – заявил в субботу Р. Дагис.



Он подчеркнул, что основатели новой партии не являются евроскептиками, однако выступают резко против некоторых рассматриваемых в ЕС понятий семьи и пола.



Летом прошлого года по причине разногласий с руководством консерваторов Р. Дагис покинул фракцию Союз Отечества-Литовских христианских демократов. В данный момент он является членом Смешанной группы депутатов.



В конце феврале планируется учредить еще одну партию правого направления, которая будет называться Национальным объединением. Ее учредителями являются парламентарии Римантас Дагис и Эгидиюс Варейкис, подписант акта о восстановлении независимости Йонас Шименас, член Панявежского горсовета Пятрас Луоманас и другие.В учредительном съезде принял участие 241 делегат, по словам организаторов, с учетом полномочий были представлены 2210 учредителей.Р. Дагис, ранее принадлежавший партиям консерваторов и социал-демократов, заявил, что с февраля прошлого года задумался над тем, "как вернуть христианские ценности в политическую жизнь"."Если в Сейме следующего созыва будет преобладать лишь либеральное мировоззрение, вряд ли мы сможем говорить о настоящем союзе мужчины и женщины, и их взаимных обязательствах по созданию семьи", – заявил в субботу Р. Дагис.Он подчеркнул, что основатели новой партии не являются евроскептиками, однако выступают резко против некоторых рассматриваемых в ЕС понятий семьи и пола.Летом прошлого года по причине разногласий с руководством консерваторов Р. Дагис покинул фракцию Союз Отечества-Литовских христианских демократов. В данный момент он является членом Смешанной группы депутатов.В конце феврале планируется учредить еще одну партию правого направления, которая будет называться Национальным объединением. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: съезд, партия, Христиане, правые География: Литва — статья прочитана 213 раз Комментарии