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В Литве создана новая христианская партия, ее глава – Р. Дагис



В субботу в Вильнюсе была создана новая партия – Христианский союз.

Ее учредителями являются парламентарии Римантас Дагис и Эгидиюс Варейкис, подписант акта о восстановлении независимости Йонас Шименас, член Панявежского горсовета Пятрас Луоманас и другие.

В учредительном съезде принял участие 241 делегат, по словам организаторов, с учетом полномочий были представлены 2210 учредителей.

Р. Дагис, ранее принадлежавший партиям консерваторов и социал-демократов, заявил, что с февраля прошлого года задумался над тем, "как вернуть христианские ценности в политическую жизнь".

"Если в Сейме следующего созыва будет преобладать лишь либеральное мировоззрение, вряд ли мы сможем говорить о настоящем союзе мужчины и женщины, и их взаимных обязательствах по созданию семьи", – заявил в субботу Р. Дагис.

Он подчеркнул, что основатели новой партии не являются евроскептиками, однако выступают резко против некоторых рассматриваемых в ЕС понятий семьи и пола.

Летом прошлого года по причине разногласий с руководством консерваторов Р. Дагис покинул фракцию Союз Отечества-Литовских христианских демократов. В данный момент он является членом Смешанной группы депутатов.

В конце феврале планируется учредить еще одну партию правого направления, которая будет называться Национальным объединением.
BNS
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: съезд, партия, Христиане, правые
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 февраля, 14:30

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