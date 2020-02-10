|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Литве создана новая христианская партия, ее глава – Р. Дагис
В субботу в Вильнюсе была создана новая партия – Христианский союз.
Ее учредителями являются парламентарии Римантас Дагис и Эгидиюс Варейкис, подписант акта о восстановлении независимости Йонас Шименас, член Панявежского горсовета Пятрас Луоманас и другие.
В учредительном съезде принял участие 241 делегат, по словам организаторов, с учетом полномочий были представлены 2210 учредителей.
Р. Дагис, ранее принадлежавший партиям консерваторов и социал-демократов, заявил, что с февраля прошлого года задумался над тем, "как вернуть христианские ценности в политическую жизнь".
"Если в Сейме следующего созыва будет преобладать лишь либеральное мировоззрение, вряд ли мы сможем говорить о настоящем союзе мужчины и женщины, и их взаимных обязательствах по созданию семьи", – заявил в субботу Р. Дагис.
Он подчеркнул, что основатели новой партии не являются евроскептиками, однако выступают резко против некоторых рассматриваемых в ЕС понятий семьи и пола.
Летом прошлого года по причине разногласий с руководством консерваторов Р. Дагис покинул фракцию Союз Отечества-Литовских христианских демократов. В данный момент он является членом Смешанной группы депутатов.
В конце феврале планируется учредить еще одну партию правого направления, которая будет называться Национальным объединением.
Категории: политика, общество, в странах Балтии
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|