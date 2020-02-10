Торговля мясом в литовской торговой сети Maxima была остановлена из-за загрязнений в продукции Biovela /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В пятницу сеть супермаркетов Maxima остановила торговлю свежим мясом после выявления биологических загрязнений в продукции компании Biovela - в свиной шейке и окороке. В данный момент поставки в торговой сети возобновились, сообщила Maxima.



"Мы постоянно проводим независимые исследования в своей сети. При проведении тех или иных исследований по самоконтролю было обнаружено микробиологическое загрязнение в свиных шейке и окороке Biovela", – отметила в распространенном в субботу сообщении директор департамента по коммуникационным и корпоративным делам Maxima Эрнеста Дапкене.



В пятницу она сообщала BNS, что торговля свежим мясом и маринованными продуктами остановлена в связи с возникновением подозрений на микробиологическое загрязнение сальмонеллой. В пятницу сеть супермаркетов Maxima остановила торговлю свежим мясом после выявления биологических загрязнений в продукции компании Biovela - в свиной шейке и окороке. В данный момент поставки в торговой сети возобновились, сообщила Maxima."Мы постоянно проводим независимые исследования в своей сети. При проведении тех или иных исследований по самоконтролю было обнаружено микробиологическое загрязнение в свиных шейке и окороке Biovela", – отметила в распространенном в субботу сообщении директор департамента по коммуникационным и корпоративным делам Maxima Эрнеста Дапкене.В пятницу она сообщала BNS, что торговля свежим мясом и маринованными продуктами остановлена в связи с возникновением подозрений на микробиологическое загрязнение сальмонеллой. "В данный момент поставки в магазины нашей сети уже возобновлены. Поскольку мы не берем продукцию у Biovela, которая находится под подозрением, мы попросили других поставщиков как можно быстрее повысить объемы их продукции. Мы приносим извинения своим клиентам за неудобства, ели пока не во всех магазинах можно найти свежее мясо и маринованные полуфабрикаты в полном ассортименте", – говорится в сообщении Maxima.



О ситуации информирована Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС). Результаты исследования будут известны через неделю.



Торговля свежим мясом и маринованными продуктами в пятницу была остановлена только в крупнейших магазинах сети. В целом в Литве 247 супермаркетов Maxima.



Представитель ГПВС Юргита Савицкайте в пятницу сообщила BNS, что служба начала расследование подозрений на микробиологическое загрязнение. Она отметила, что предварительные результаты анализов служба представит в понедельник после обеда.



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Загрязненное сальмонеллой мясо в супермаркетах торговой сети Maxima могло продаваться несколько дней, заявил представитель Государственной продовольственно-ветеринарная службы (ГПВС).



По словам замдиректора ГПВС Мантаса Сташкявичюса, о небезопасных продуктах Biovelaкомпания Maxima знала еще 3 февраля, но информировала об этом лишь 7 февраля. По его словам, небезопасное мясо также могло быть продано покупателям.



"Несомненно, может быть, ведь достаточно крупный центр и большое количество людей. До 7 февраля не применялись меры, либо о них не было известно", – заявил на пресс-конференции М. Сташкявичюс. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: мясо, загрязнение, Biovela, Maxima География: Литва — статья прочитана 89 раз Комментарии