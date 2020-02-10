Несмотря на протесты оппозиции, в сейме Литвы продвигается соглашение ЕС с Кубой 🔊 Воспроизвести



На фоне протестов оппозиции в литовском парламенте пробивает себе путь соглашение между Евросоюзом (ЕС) и Кубой о сотрудничестве.



На минувшей неделе Комитет по иностранным делам (КИД) сейма большинство голосов правящих одобрил ратификацию договора, консерваторы в качестве протеста покинули зал заседания во время голосования.



Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литве, оказавшаяся последней из стран ЕС, не ратифицировавших этого соглашения, не является его энтузиастом, однако не должна блокировать документ в одиночку.



Оппозиционные консерваторы утверждают, что ратифицировав документ, Литва окажет услугу коммунистическому режиму на Кубе, а также призывают использовать остановку процесса как рычаг с целью получения поддержки ЕС в вопросе Белорусской АЭС. На фоне протестов оппозиции в литовском парламенте пробивает себе путь соглашение между Евросоюзом (ЕС) и Кубой о сотрудничестве.На минувшей неделе Комитет по иностранным делам (КИД) сейма большинство голосов правящих одобрил ратификацию договора, консерваторы в качестве протеста покинули зал заседания во время голосования.Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литве, оказавшаяся последней из стран ЕС, не ратифицировавших этого соглашения, не является его энтузиастом, однако не должна блокировать документ в одиночку.Оппозиционные консерваторы утверждают, что ратифицировав документ, Литва окажет услугу коммунистическому режиму на Кубе, а также призывают использовать остановку процесса как рычаг с целью получения поддержки ЕС в вопросе Белорусской АЭС. Вопрос о ратификации далее будет решать голосованием весь сейм.



На заседании КИД Л. Линкявичюс отметил, что диалог ЕС с Гаваной следует укрепить, чтобы ослабить влияние России и Китая в этом регионе.



"В этом регионе активно действуют другие, далеко не демократические государства, Китай, Российская Федерация, они заинтересованы удержать Кубу в своей сфере влияния, и при отсутствии диалога (между ЕС и Кубой – BNS) им это будет сделать гораздо проще", – сказал министр.



Л. Линкявичюс также отметил, что страны, активно поднимающие вопросы прав человека, усматривают преимущества в сотрудничестве с Кубой, поскольку диалог станет возможностью внести в повестку работы права политзаключенных.



Консерватор Жигимантас Павилёнис утверждает, что, ратифицировав соглашение, Литва предаст и политических заключенных на Кубе, и своих сторонников в Конгрессе США.



Оппозиционные консерваторы также призывают правящих использовать "кубинскую карту" с целью поддержки Евросоюза в вопросе Белорусской АЭС, которую Литва считает небезопасной.



Ж. Павилёнис также отметил, что ратифицировав соглашение, литовские депутаты "по сути нарушат свои национальные интересы, лишив себя переговорного рычага в ЕС и предав большинство диссидентов, не говоря уже о своих друзьях в Конгрессе США".



Соглашение о сотрудничестве и политическом диалоге ЕС и стран-членов блока было принято в Брюсселе в 2016 году. Это первое соглашение между ЕС и Кубой.



Литва является последним государством в ЕС, не ратифицировавшим его. Международные договора ратифицирует парламент Литвы. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: соглашение, ЕС, Куба, активисты, блокирование География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии