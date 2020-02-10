Хозяева – сильнее всех 🔊 Воспроизвести







Национальной сборной Литвы по хоккею на прошлой неделе в Словении не удалось добыть олимпийскую путёвку, что, впрочем, было ожидаемо, так как немало ведущих литовских хоккеистов по разным причинам не смогли принять участие в отборочном турнире.



Поэтому в словенский город Есенице, где играли команды группы «G», отправилось так много членов сборной Литвы, совсем недавно принимавших участие в проходившем в Вильнюсе чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, о чём подробно рассказывал «Обзор».



В Словении уже в первом туре сборная Литвы потерпела одно из самых болезненных в своей истории поражений: литовские хоккеисты уступили хозяевам со счётом 2:12 (шайбы у сборной Литвы забросили Повилас Вярянис и Эмилиюс Кракаускас). Поэтому в словенский город Есенице, где играли команды группы «G», отправилось так много членов сборной Литвы, совсем недавно принимавших участие в проходившем в Вильнюсе чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, о чём подробно рассказывал «Обзор».В Словении уже в первом туре сборная Литвы потерпела одно из самых болезненных в своей истории поражений: литовские хоккеисты уступили хозяевам со счётом 2:12 (шайбы у сборной Литвы забросили Повилас Вярянис и Эмилиюс Кракаускас).



Днём позже литовцам не удалось прорвать оборону сборной Японии и пришлось признать преимущество японцев. Матч закончился победой сборной Страны Восходящего Солнца со счётом 4:0.



Японцы забили все четыре гола уже в первом периоде. Стоит отметить, что сборная Японии в двух первых матчах не пропустила ни одного гола в свои ворота в этом отборочном раунде (японцы выиграли у хорватов со счётом 9:0).



Поскольку сборная Словении обыграла сборную Хорватии со счётом 7:0, то в последнем туре право продолжить борьбу за олимпийскую путёвку оспаривали хозяева и японцы. Словения выиграла со счётом 6:2 и теперь сыграет в основном отборочном олимпийском турнире.



А сборная Литвы на мажорной ноте закончила турнир в Есенице, обыграв сборную Хорватии со счётом 3:1 (шайбы у сборно Литвы забросили Арнольдас Босас, Угнюс Чижас и Паулюс Румшявичюс).







«Мы готовимся к чемпионату мира, который станет для нас самым важным событием года. В Словении у нас в сборной было восемь новых игроков, им было не так-то просто влиться в команду буквально после одной тренировки. Вот почему мы рассматривали этот турнир как подготовительный этап перед чемпионатом мира», - сказал Нериюс Алишаускас, признанный лучшим игроком литовской команды после игры с хорватами.



После турнира в Словении сборная Литвы в рейтинге IIHF поднялась на одну ступеньку и занимает сейчас 24 место среди всех хоккейных сборных мира.



Фото: hockey.lt



Это самое крупное с 2003 года поражение литовской сборной, 17 лет назад сборная Литвы проиграла сборной Казахстана со счётом 2:13.Днём позже литовцам не удалось прорвать оборону сборной Японии и пришлось признать преимущество японцев. Матч закончился победой сборной Страны Восходящего Солнца со счётом 4:0.Японцы забили все четыре гола уже в первом периоде. Стоит отметить, что сборная Японии в двух первых матчах не пропустила ни одного гола в свои ворота в этом отборочном раунде (японцы выиграли у хорватов со счётом 9:0).Поскольку сборная Словении обыграла сборную Хорватии со счётом 7:0, то в последнем туре право продолжить борьбу за олимпийскую путёвку оспаривали хозяева и японцы. Словения выиграла со счётом 6:2 и теперь сыграет в основном отборочном олимпийском турнире.А сборная Литвы на мажорной ноте закончила турнир в Есенице, обыграв сборную Хорватии со счётом 3:1 (шайбы у сборно Литвы забросили Арнольдас Босас, Угнюс Чижас и Паулюс Румшявичюс).«Мы готовимся к чемпионату мира, который станет для нас самым важным событием года. В Словении у нас в сборной было восемь новых игроков, им было не так-то просто влиться в команду буквально после одной тренировки. Вот почему мы рассматривали этот турнир как подготовительный этап перед чемпионатом мира», - сказал Нериюс Алишаускас, признанный лучшим игроком литовской команды после игры с хорватами.После турнира в Словении сборная Литвы в рейтинге IIHF поднялась на одну ступеньку и занимает сейчас 24 место среди всех хоккейных сборных мира. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Словения, хоккей, отбор, олимпийский — статья прочитана 120 раз Комментарии