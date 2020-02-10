Загрузка... Легендарному “Харлею” Терминатора — 30, Рыбалка в ЕС после Брексита, Японский спутник будет мониторить Северную Корею ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 10.02.2020 🔊 Воспроизвести



Fat Boy, хочу быть с тобой! Harley-Davidson продолжает рулить



Семья престижных мотоциклов Harley-Davidson в 2020 году справляет юбилей: самой крутой модели — Fat Boy (“Толстяк”) исполняется 30 лет. Круглую дату компания отмечает выпуском специальной серии “Толстяка” из 2 500 экземпляров. Партию (чтоб ни с какой другой модификацией не перепутали, не дай Бог) назвали Fat Boy 30th Anniversary.



Fat Boy разработали Вилли Дэвидсон и Луи Нетц и впервые продемонстрировали публике в 1989 году, но представлен мотоцикл был как изюминка 1990-го модельного года, с которого и ведётся отсчёт его жизни.



“Пухлый” байк сочетал свежий и современный дизайн с классическими чертами стиля Harley-Davidson. Отдельные части мотоцикла, выкрашенные в Fine Silver Metallic, должны были привлечь внимание даже того, кто к двухколёсным транспортным средствам равнодушен. Семья престижных мотоциклов Harley-Davidson в 2020 году справляет юбилей: самой крутой модели — Fat Boy (“Толстяк”) исполняется 30 лет. Круглую дату компания отмечает выпуском специальной серии “Толстяка” из 2 500 экземпляров. Партию (чтоб ни с какой другой модификацией не перепутали, не дай Бог) назвали Fat Boy 30th Anniversary.Fat Boy разработали Вилли Дэвидсон и Луи Нетц и впервые продемонстрировали публике в 1989 году, но представлен мотоцикл был как изюминка 1990-го модельного года, с которого и ведётся отсчёт его жизни.“Пухлый” байк сочетал свежий и современный дизайн с классическими чертами стиля Harley-Davidson. Отдельные части мотоцикла, выкрашенные в Fine Silver Metallic, должны были привлечь внимание даже того, кто к двухколёсным транспортным средствам равнодушен.



Рыболовные войны пост-Брексита



Переходный “послебрекситный” период ещё только начался, а Британия уже празднует его завершение, назначенное на 31 декабря 2020.



“Мы будем ловить рыбу, сколько захотим, и никого не пустим в наши воды с тралами с 1 января будущего года!” — радуются на берегах Туманного Альбиона. Пока Соединённое Королевство было частью Евросоюза, оно было обязано следовать указаниям из Брюсселя и не превышать установленных квот на лов.



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Дизайнер призвал представителей индустрии моды “положить конец гендерному разграничению в одежде”



Алок Вайд-Мэнон, один из самых ярких представителей креативного модного авангарда — в перфомансе, прет-а-порте, поэзии, ТВ-шоу — заявил на ежегодном британском форуме VOICES-Business of Fashion, что “красота не имеет гендерной принадлежности”, и привязка к половым стереотипам в создании коллекций одежды является “регрессивным клише”, тормозящим развитие всего нового, пишет издание Breitbart.



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Космическая дорама Японии: новый спутник-шпион на орбите



В минувшее воскресенье (9 февраля) Япония осуществила успешный запуск спутника-шпиона “Когаку-7” (“Оптика- 7”) с расположенного на юго-западе страны космодрома Танэгасима. Это — седьмой из запланированных к запуску 10 спутников, предназначенных “для сбора информации о происходящем на земной поверхности”. В основном, как следует из сообщений различных информационных агентств мира, японцев интересует расположенная неподалёку Северная Корея, а точнее — её ядерные объекты. Благодаря находящимся в настоящий момент на орбите 7 спутникам японские силы безопасности могут наблюдать за пусками ракет с территории КНДР.



Подробнее на FITZROY * * *Переходный “послебрекситный” период ещё только начался, а Британия уже празднует его завершение, назначенное на 31 декабря 2020.“Мы будем ловить рыбу, сколько захотим, и никого не пустим в наши воды с тралами с 1 января будущего года!” — радуются на берегах Туманного Альбиона. Пока Соединённое Королевство было частью Евросоюза, оно было обязано следовать указаниям из Брюсселя и не превышать установленных квот на лов.* * *Алок Вайд-Мэнон, один из самых ярких представителей креативного модного авангарда — в перфомансе, прет-а-порте, поэзии, ТВ-шоу — заявил на ежегодном британском форуме VOICES-Business of Fashion, что “красота не имеет гендерной принадлежности”, и привязка к половым стереотипам в создании коллекций одежды является “регрессивным клише”, тормозящим развитие всего нового, пишет издание Breitbart.* * *В минувшее воскресенье (9 февраля) Япония осуществила успешный запуск спутника-шпиона “Когаку-7” (“Оптика- 7”) с расположенного на юго-западе страны космодрома Танэгасима. Это — седьмой из запланированных к запуску 10 спутников, предназначенных “для сбора информации о происходящем на земной поверхности”. В основном, как следует из сообщений различных информационных агентств мира, японцев интересует расположенная неподалёку Северная Корея, а точнее — её ядерные объекты. Благодаря находящимся в настоящий момент на орбите 7 спутникам японские силы безопасности могут наблюдать за пусками ракет с территории КНДР. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 167 раз Комментарии