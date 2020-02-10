Еврокомиссар похвалила конструктивный подход Литвы по компромиссу о миграции 🔊 Воспроизвести фото: vrm.lt



Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, посетившая Литву, похвалила конструктивный подход правительства на пути к компромиссу по новому соглашению Евросоюза о миграции и убежище.



После встречи с министром внутренних дел Литвы Ритой Тамашунене шведский политик отметила, что по поводу распределения просителей убежища между странами все еще остается различие во мнениях, однако она постарается представить план, который будет приемлем для всех государств.



"Позиция литовского министра была действительно конструктивной, мы обсудили очень открыто и искренне то, какой договор по миграции и убежищу был бы хорошим при оценке, как со стороны Литвы, так и Европы", – сказала BNS еврокомиссар. После встречи с министром внутренних дел Литвы Ритой Тамашунене шведский политик отметила, что по поводу распределения просителей убежища между странами все еще остается различие во мнениях, однако она постарается представить план, который будет приемлем для всех государств."Позиция литовского министра была действительно конструктивной, мы обсудили очень открыто и искренне то, какой договор по миграции и убежищу был бы хорошим при оценке, как со стороны Литвы, так и Европы", – сказала BNS еврокомиссар. В ответ на вопрос о том, рассматривается ли еще механизм обязательных квот беженцев, или он уже окончательно отклонен, еврокомиссар сказала, что попытается согласовать расходящиеся по этому вопросу мнения.



"Это одна из вещей, которые я обсуждаю с различными государствами-членами. Как вы скорее всего знаете, есть разные подходы. Некоторые государства-члены очень поддерживают, другие – настроены крайне против этого. Сейчас моя задача заключается в поиске компромисса, который могли бы принять все страны", – сказала И. Йоханссон.



Р. Тамашунене, в свою очередь, повторила позицию Литвы о том, что переселение просящих убежище в ЕС должно осуществляться добровольно, при согласии государств-членов.



"Литва придерживается позиции о том, что переселение просителей убежища должно основываться на добровольном принципе, а переселяемыми должны быть те лица, которым требуется международная защита", – отметила Р. Тамашунене в пресс-релизе.



"Наш приоритет – безопасность, поэтому мы выступаем за переселение только тех лиц, которые не представляют угрозу общественной безопасности", – добавила она.



Литва не одобряет предложенный некоторыми странами Южной и Восточной Европы обязательный механизм распределения просителей убежища, однако иногда добровольно согласно принимать беженцев из Южной Европы.



Еврокомиссар находилась в Вильнюсе всего несколько часов – из-за проблем, связанных с перелетом, она прибыла позднее, чем планировалось, поэтому были отозваны запланированные встречи с президентом Гитанасом Науседой и главой МИД Линасом Линквичюсом.



Еврокомиссар и литовский министр также обсудили вопросы охраны внешней границы ЕС и реализацию, а также финансирование специальной калининградской схемы транзита.



МВД Литвы информировало, что еврокомиссару была представлена и возможность учреждения в Литве регионального Центра сил гражданской безопасности rescEU.



По сообщению министерства, этот центр, в случае катастрофы, мог бы оказывать помощь не только Литве, но и другим государствам-членам Евросоюза, и был бы основным подразделением центральной организации rescEU в регионе.



И. Йоханнсон не комментировала возможность учреждения центра в Литве.



"Министр это упомянула, но не было никакой дискуссии, и у меня нет никаких ответов", – сказала BNS еврокомиссар. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: беженцы, министр, еврокомиссар, МВД География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии