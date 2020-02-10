Судно, которое может достроить Северный поток — 2, вышло из порта Находки 🔊 Воспроизвести Фото © Nord Stream 2



Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло порт Находки и направляется в сторону Сингапура, свидетельствуют данные портала Vesselfinder, сообщает



Отмечается, что оно рассматривается в качестве одного из вариантов, который может заняться прокладкой трубопровода "Северный поток — 2". Известно, что "Академик Черский" находился в порту Находки с октября прошлого года.



Напомним, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который включает санкции в отношении российских газопроводов. В связи с этим швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила работу. Американские власти требуют немедленного прекращения строительства газопровода. Ранее Лайф рассказывал, что глава ЕС Урсула фон дер Ляйен раскритиковала санкции США против "Северного потока — 2". Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло порт Находки и направляется в сторону Сингапура, свидетельствуют данные портала Vesselfinder, сообщает ЛАЙФ Отмечается, что оно рассматривается в качестве одного из вариантов, который может заняться прокладкой трубопровода "Северный поток — 2". Известно, что "Академик Черский" находился в порту Находки с октября прошлого года.Напомним, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который включает санкции в отношении российских газопроводов. В связи с этим швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила работу. Американские власти требуют немедленного прекращения строительства газопровода. Ранее Лайф рассказывал, что глава ЕС Урсула фон дер Ляйен раскритиковала санкции США против "Северного потока — 2". life.ru Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, санкции, СП-2 — статья прочитана 191 раз Комментарии