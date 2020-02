WT: «сигнал Москве» — Пентагон развернул ядерное оружие малой мощности 🔊 Воспроизвести



Впервые за многие десятки лет Пентагон объявил о развёртывании ядерного оружия малой мощности подводного базирования, которое должно сдержать Москву и послать ей «ясный сигнал», пишет The Washington Times. И хотя это оружие закроет дыру в американском ядерном арсенале, такое решение может вернуть Москву и Вашингтон во времена холодной войны, предостерегает американская газета.







На минувшей неделе Пентагон объявил о развёртывании своего первого за многие десятилетия экземпляра ядерного оружия, послав, таким образом, Москве «ясный сигнал». Однако, по словам критиков этого решения, в результате подобного шага Россия и США могут вновь начать балансировать на грани войны, как это было во времена противостояния сверхдержав, пишет The Washington Times. На минувшей неделе Пентагон объявил о развёртывании своего первого за многие десятилетия экземпляра ядерного оружия, послав, таким образом, Москве «ясный сигнал». Однако, по словам критиков этого решения, в результате подобного шага Россия и США могут вновь начать балансировать на грани войны, как это было во времена противостояния сверхдержав, пишет The Washington Times.



Однако реакция американских законодателей на это события оказалась смешанной. По их словам, включение любых новых ядерных боеголовок в арсенал США — даже когда речь идёт о «малой мощности» — это «опасный шаг», который может послать противникам Вашингтона неправильный сигнал.



Военные чиновники так не считают; они уверены в том, что новое ядерное оружие закроет очевидную дыру в арсенале США и улучшит стратегию сдерживания, дав всем понять, что у Пентагона есть возможность нанести удар в случае любой ядерной конфронтации.



«В рамках ядерной доктрины 2018 года министерство предусматривало «модификацию небольшое количества баллистических ракетных боеголовок подводного базирования» в качестве реакции на выводы наших вероятных противников вроде России, которые считают, что наличие ядерного оружия малой мощности даст им преимущество над США и их союзниками и партнёрами», — отметил заместитель министра обороны США Джон Руд.



По его словам, такое решение усилит стратегию сдерживания и покажет противникам США, что ядерное оружие малой мощности не даст им никакого преимущества, так как Америка способна «дать решительный ответ на любую возможную угрозу».



Предполагается, что новые ядерные средства станут становым хребтом оборонной стратегии США против тактического ядерного оружия, которое имеется в распоряжении России. По некоторым данным, боеголовки W76-2 сошли с конвейера в феврале 2019 года — спустя всего лишь несколько месяцев после того, как администрация призвала внести изменения в стратегию сдерживания США. При этом чиновники Пентагона уверены, что ядерное оружие малой мощности не окажет серьёзного эффекта на стратегию ВМС США в море.



Однако критики такого шага считают, что администрация Трампа совершила ошибку, чреватую тяжкими последствиями. «Нет такой вещи как ядерное оружие малой мощности, — подчеркнул конгрессмен-демократ и ветеран морской пехоты Рубен Галлего. — Это либо ядерное оружие, либо нет. Его нельзя применить так, чтобы это не привело к ядерной войне».



Хотя США и могут похвастаться внушительным ядерным арсеналом, способным нанести ущерб поистине невообразимых масштабов, ракеты подводного базирования обладают большей манёвренностью и могут оказать неоценимую помощь в крупном ядерном конфликте. При таком сценарии ракеты наземного базирования или ядерное оружие на борту самолётов может перехватить российская ПРО и ПВО. Вместе с тем подлодки могут подобраться на дистанцию огня с меньшими трудностями, отмечает издание.



Оригинал новости ИноТВ Чиновники ВМС США подтвердили сам факт развёртывания новой баллистической ракеты подводного базирования, которая, как считает администрация Трампа, станет центральным элементом американской стратегии сдерживания. По мнению Минобороны США, ядерная боеголовка малой мощности W76-2 доказывает, что США «сохраняют неоспоримое преимущество» над Россией и прочими соперниками в ядерной сфере.Однако реакция американских законодателей на это события оказалась смешанной. По их словам, включение любых новых ядерных боеголовок в арсенал США — даже когда речь идёт о «малой мощности» — это «опасный шаг», который может послать противникам Вашингтона неправильный сигнал.Военные чиновники так не считают; они уверены в том, что новое ядерное оружие закроет очевидную дыру в арсенале США и улучшит стратегию сдерживания, дав всем понять, что у Пентагона есть возможность нанести удар в случае любой ядерной конфронтации.«В рамках ядерной доктрины 2018 года министерство предусматривало «модификацию небольшое количества баллистических ракетных боеголовок подводного базирования» в качестве реакции на выводы наших вероятных противников вроде России, которые считают, что наличие ядерного оружия малой мощности даст им преимущество над США и их союзниками и партнёрами», — отметил заместитель министра обороны США Джон Руд.По его словам, такое решение усилит стратегию сдерживания и покажет противникам США, что ядерное оружие малой мощности не даст им никакого преимущества, так как Америка способна «дать решительный ответ на любую возможную угрозу».Предполагается, что новые ядерные средства станут становым хребтом оборонной стратегии США против тактического ядерного оружия, которое имеется в распоряжении России. По некоторым данным, боеголовки W76-2 сошли с конвейера в феврале 2019 года — спустя всего лишь несколько месяцев после того, как администрация призвала внести изменения в стратегию сдерживания США. При этом чиновники Пентагона уверены, что ядерное оружие малой мощности не окажет серьёзного эффекта на стратегию ВМС США в море.Однако критики такого шага считают, что администрация Трампа совершила ошибку, чреватую тяжкими последствиями. «Нет такой вещи как ядерное оружие малой мощности, — подчеркнул конгрессмен-демократ и ветеран морской пехоты Рубен Галлего. — Это либо ядерное оружие, либо нет. Его нельзя применить так, чтобы это не привело к ядерной войне».Хотя США и могут похвастаться внушительным ядерным арсеналом, способным нанести ущерб поистине невообразимых масштабов, ракеты подводного базирования обладают большей манёвренностью и могут оказать неоценимую помощь в крупном ядерном конфликте. При таком сценарии ракеты наземного базирования или ядерное оружие на борту самолётов может перехватить российская ПРО и ПВО. Вместе с тем подлодки могут подобраться на дистанцию огня с меньшими трудностями, отмечает издание. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, подлодкиЮ ядерное оружие — статья прочитана 83 раза Комментарии