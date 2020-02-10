Главная >> Новости >> политика, в мире >> Африканский союз выступил против ближневосточного плана Трампа

Африканский союз выступил против ближневосточного плана Трампа

Участники саммита Африканского союза в Аддис-Абебе, Эфиопия


Лидеры африканских стран назвали незаконной инициативу президента США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, сообщает DW.

Лидеры африканских стран в воскресенье, 9 февраля, на саммите Африканского союза осудили ближневосточный мирный план президента США Дональда Трампа, назвав его незаконным. В частности, глава Комиссии АС Муса Факи Махамат заявил, что план нарушает многочисленные резолюции ООН и Африканского союза, подготовлен без международных консультаций и "попирает права палестинского народа". Президент ЮАР Сирил Рамапоса, который на саммите на один год избран председателем Африканского союза, сравнил реализацию мирного плана Трампа с ситуацией, которая была в его стране в период апартеида.
Дональд Трамп в конце января обнародовал свои предложения по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, при этом Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предложение реалистичным, а палестинские лидеры категорически отвергли его и разорвали отношения с США и Израилем. Евросоюз раскритиковал план Трампа, ссылаясь на ранее согласованные международные договоренности.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас намерен добиться принятия резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей план Трампа. Правда, ожидается, что проект подобной резолюции будет заблокирован США.
dw.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, территории, аналитика, Палестина, признание, план
статья прочитана 176 раз
добавлена сегодня, 10 февраля, 16:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка