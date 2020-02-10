Африканский союз выступил против ближневосточного плана Трампа 🔊 Воспроизвести Участники саммита Африканского союза в Аддис-Абебе, Эфиопия



Лидеры африканских стран назвали незаконной инициативу президента США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, сообщает



Лидеры африканских стран в воскресенье, 9 февраля, на саммите Африканского союза осудили ближневосточный мирный план президента США Дональда Трампа, назвав его незаконным. В частности, глава Комиссии АС Муса Факи Махамат заявил, что план нарушает многочисленные резолюции ООН и Африканского союза, подготовлен без международных консультаций и "попирает права палестинского народа". Президент ЮАР Сирил Рамапоса, который на саммите на один год избран председателем Африканского союза, сравнил реализацию мирного плана Трампа с ситуацией, которая была в его стране в период апартеида. Лидеры африканских стран назвали незаконной инициативу президента США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, сообщает DW Лидеры африканских стран в воскресенье, 9 февраля, на саммите Африканского союза осудили ближневосточный мирный план президента США Дональда Трампа, назвав его незаконным. В частности, глава Комиссии АС Муса Факи Махамат заявил, что план нарушает многочисленные резолюции ООН и Африканского союза, подготовлен без международных консультаций и "попирает права палестинского народа". Президент ЮАР Сирил Рамапоса, который на саммите на один год избран председателем Африканского союза, сравнил реализацию мирного плана Трампа с ситуацией, которая была в его стране в период апартеида. Дональд Трамп в конце января обнародовал свои предложения по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, при этом Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предложение реалистичным, а палестинские лидеры категорически отвергли его и разорвали отношения с США и Израилем. Евросоюз раскритиковал план Трампа, ссылаясь на ранее согласованные международные договоренности.



Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас намерен добиться принятия резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей план Трампа. Правда, ожидается, что проект подобной резолюции будет заблокирован США. dw.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, территории, аналитика, Палестина, признание, план — статья прочитана 176 раз Комментарии