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Zaxid.net: вопрос политический — во Львове отказались вернуть останки разведчика Кузнецова родственникам в Россию

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Львовский городской совет отказался передавать останки советского разведчика Николая Кузнецова родственникам в Россию. Как передаёт Zaxid, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что этим вопросом должны заниматься СБУ и МИД, которые должны рассмотреть вариант обмена праха Кузнецова на украинцев, арестованных в России.

Исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика Николая Кузнецова родственникам в Россию. Как пишет Zaxid, чиновники считают, что данным вопросом должны заниматься СБУ и МИД Украины.

«Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших парней находятся сегодня в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была чёткая позиция СБУ, МИД. Если это поможет вызволить наших парней из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашей страны», — заявил мэр Львова Андрей Садовой.
Во Львовском горсовете заявили, что обратятся в СБУ и МИД относительно передачи останков Кузнецова в Россию.

Как напоминает издание, Николай Кузнецов — советский разведчик, который погиб в 1944 году у села Боратин во Львовской области. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Львовские праворадикалы неоднократно разрисовывали могилу Кузнецова, а в марте 2019 года неизвестные украли бронзовый барельеф с надгробия.

Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: война, история, память
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добавлена сегодня, 9 февраля, 19:37

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