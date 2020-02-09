Zaxid.net: вопрос политический — во Львове отказались вернуть останки разведчика Кузнецова родственникам в Россию 🔊 Воспроизвести YouTube



Львовский городской совет отказался передавать останки советского разведчика Николая Кузнецова родственникам в Россию. Как передаёт Zaxid, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что этим вопросом должны заниматься СБУ и МИД, которые должны рассмотреть вариант обмена праха Кузнецова на украинцев, арестованных в России.



Исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика Николая Кузнецова родственникам в Россию. Как пишет Zaxid, чиновники считают, что данным вопросом должны заниматься СБУ и МИД Украины.



«Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших парней находятся сегодня в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была чёткая позиция СБУ, МИД. Если это поможет вызволить наших парней из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашей страны», — заявил мэр Львова Андрей Садовой. Исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика Николая Кузнецова родственникам в Россию. Как пишет Zaxid, чиновники считают, что данным вопросом должны заниматься СБУ и МИД Украины.«Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших парней находятся сегодня в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была чёткая позиция СБУ, МИД. Если это поможет вызволить наших парней из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашей страны», — заявил мэр Львова Андрей Садовой.



Как напоминает издание, Николай Кузнецов — советский разведчик, который погиб в 1944 году у села Боратин во Львовской области. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Львовские праворадикалы неоднократно разрисовывали могилу Кузнецова, а в марте 2019 года неизвестные украли бронзовый барельеф с надгробия.



Оригинал новости ИноТВ Во Львовском горсовете заявили, что обратятся в СБУ и МИД относительно передачи останков Кузнецова в Россию.Как напоминает издание, Николай Кузнецов — советский разведчик, который погиб в 1944 году у села Боратин во Львовской области. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Львовские праворадикалы неоднократно разрисовывали могилу Кузнецова, а в марте 2019 года неизвестные украли бронзовый барельеф с надгробия. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: война, история, память — статья прочитана 162 раза Комментарии