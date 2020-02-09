На Украине предложили убрать герб СССР с Родины-мать в Киеве 🔊 Воспроизвести



Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, сообщает



"Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело", - заявил Дробович в эфире ObozTV



Дробович призвал не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента. Он отметил, что демонтировать саму "Родину-мать" никто не собирается. "Во-первых, это 300 тонн. Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", - пояснил директор института нацпамяти. Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, сообщает РИА Новости "Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело", - заявил Дробович в эфире ObozTVДробович призвал не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента. Он отметил, что демонтировать саму "Родину-мать" никто не собирается. "Во-первых, это 300 тонн. Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", - пояснил директор института нацпамяти. "Я бы очень хотел, чтобы до окончания моей каденции (срока должности - ред.) все это было (сделано - ред.) цивилизованным способом", - добавил Дробович.



С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. РИА Новости Категории: политика, общество, история Ключевые слова: памятник, совсимволы, украинизация География: Украина, Киев — статья прочитана 157 раз Комментарии