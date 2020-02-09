В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми 🔊 Воспроизвести соцсети



Двухэтажный экскурсионный автобус, перевозивший около 70 детей, съехал с дороги и перевернулся неподалеку от города Лоуны в западной части Чехии, некоторые дети получили легкие ранения и ушибы, трое — ранения средней тяжести, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик, передает



"По неясным пока причинам водитель экскурсионного автобуса съехал с дороги, машина перевернулась в кювете. В ней находились около 70 детей, некоторые из них получили легкие ранения и ушибы, другие совсем не пострадали. Трое детей получили ранения средней тяжести. На месте задействованы восемь медрасчетов из трех краев и один пожарный расчет", — сказал Воленик.







Полиция временно перекрыла движение на месте аварии и приступила к расследованию происшествия. Двухэтажный экскурсионный автобус, перевозивший около 70 детей, съехал с дороги и перевернулся неподалеку от города Лоуны в западной части Чехии, некоторые дети получили легкие ранения и ушибы, трое — ранения средней тяжести, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик, передает РИА Новости "По неясным пока причинам водитель экскурсионного автобуса съехал с дороги, машина перевернулась в кювете. В ней находились около 70 детей, некоторые из них получили легкие ранения и ушибы, другие совсем не пострадали. Трое детей получили ранения средней тяжести. На месте задействованы восемь медрасчетов из трех краев и один пожарный расчет", — сказал Воленик.Полиция временно перекрыла движение на месте аварии и приступила к расследованию происшествия. РИА Новости Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: дети, Чехия, автокатастрофа, пострадавшие — статья прочитана 299 раз Комментарии