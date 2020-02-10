Загрузка... Швейцария запретила на референдуме дискриминацию гомосексуалов 🔊 Воспроизвести Граждане Швейцарии поддержали предложение сделать дискриминацию по признаку сексуальной ориентации уголовно наказуемым правонарушением. (Keystone / Walter Bieri)



В минувшие выходные швейцарцы на федеральном уровне проголосовали по двум законопроектам. Согласно первым прогнозам, граждане поддерживают предложение сделать дискриминацию по признаку сексуальной ориентации уголовно наказуемым правонарушением. Кроме того, народ отверг социалистическое по своему характеру требование в принудительном порядке сделать 10% всего нового жилья государственным и социальным, то есть дешевым, сообщает В минувшие выходные швейцарцы на федеральном уровне проголосовали по двум законопроектам. Согласно первым прогнозам, граждане поддерживают предложение сделать дискриминацию по признаку сексуальной ориентации уголовно наказуемым правонарушением. Кроме того, народ отверг социалистическое по своему характеру требование в принудительном порядке сделать 10% всего нового жилья государственным и социальным, то есть дешевым, сообщает SWI Швейцарское уголовное законодательство уже надёжно защищает от дискриминации по признаку цвета кожи, религии или этнической принадлежности. Теперь эта так называемая «антирасистская уголовная норма» будет дополнена запретом дискриминации людей по признаку их сексуальной ориентации.



Согласно первым подсчетам, проведенным Институтом изучения общественного мнения gfs.bern по заказу швейцарской национальной общественной, то есть негосударственной, телерадиокомпании SRG SSR, автономным подразделением которой является и наш сайт швейцарского иновещания SWI Swissinfo, в пользу расширения «антирасистской нормы» свои голоса отдали чуть больше 63% лиц с правом голоса.



Как и ожидалось, наибольшую поддержку это предложение получило в городских регионах, где преобладают левые убеждения, тогда как в сельских регионах, где преобладают правые убеждения, оно получило куда меньше голосов в свою пользу. В итоге же в стране только три деревенских кантона (Ури, Швиц и Аппенцелль-Внутренний) отклонили эту инициативу. Следите за результатами швейцарского референдума 9 февраля 2020 года в режиме реального времени на нашей интеративной карте: от кантона к кантону!



Депутат федерального парламента от социал-демократической партии Матиас Рейнард (Mathias ReynardВнешняя ссылка), собственно и инициировавший внесение одобренных поправок в «антирасистскую уголовную норму», указал, что «исход референдума — это важный сигнал всех, кто затронут проблемой». «Защита гомосексуалов от дискриминации вполне ими заслужена», — заявил Флориан Фок (Florian VockВнешняя ссылка) из организации Pink Cross на швейцарском общественном негосударственном телевидении SRF. «Это четкий сигнал о том, что Швейцария выступает против ненависти».



Однако, по его словам, новая статья теперь должна быть теперь эффективно встроена в правоприменительную практику. «Кантональные правоохранительные органы и прокуроры должны иметь доступ ко всем процессуальным тонкостям реализации этого закона. При этом куда важнее сделать так, чтобы физического и словесного насилия не было бы в обществе вообще». Уточним, что в пользу новой антирасистской нормы свои голоса отдали не так уж и много граждан, позитивный результат есть, но он ожидался на куда более высоком уровне. Для Швейцарии такие тонкости очень важны. Они говорят, что не все в обществе согласны с «привилегиями гомосексуалам».



«Мы призываем использовать новый закон только в исключительных случаях», — заявил Анян Либранд (Anian Liebrand) из комитета «Нет этому закону о цензуре» («Nein zu diesem Zensurgesetz») на швейцарском общественном телевидении SRF. По его словам, «свободу выражения мнений следует ограничивать только в редчайших случаях». В то же время А. Либранд признал, что Швейцария движется в сторону все больше толерантности и к большему либерализму. Любовь признается в стране универсальным чувством вне привязки к гендеру, поэтому, по его словам, «бороться с духом времени было трудно». В то же время он еще раз подчеркнул, что его комитет выступал не «за или против гомосексуальности как таковой», но что в центре его работы стояли чисто правовые аспекты».



Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter) заявила на вопрос журналистов о том, не стоит ли теперь опасаться лавины исков о защите чести и достоинства гомосексуалов, что в прошлом «суды уже применяли антирасистскую уголовную норму довольно сдержанно». Она уверена, что так будет и впредь. Вместе с тем она добавила, что «тот, кто ведет себя уважительно, не должен будет бояться судов. Но для защиты человеческого достоинства и сегодня нам нужно гражданское мужество». Значит ли это, что теперь и другие общественные группы потребуют себе особой защиты? Министр убеждена, что сейчас такие требования не найдут политического большинства. Загрузка... swissinfo.ch Категории: общество, в Европе Ключевые слова: закон, Швейцария, ЛГБТ, ответственность, гомофобия — статья прочитана 214 раз Комментарии