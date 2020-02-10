Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Андрей Александров Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Архивное фото



Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил



По его словам, Минску не нужны особые условия. Крутой отметил, что такую позицию озвучивал на переговорах в Сочи и президент Александр Лукашенко.



"Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", — цитирует его Sputnik Беларусь.



Вице-премьер рассказал, что президент Владимир Путин согласился с этим подходом и пообещал, что Москва поможет Минску в работе с российскими добывающими компаниями. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил РИА Новости первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.По его словам, Минску не нужны особые условия. Крутой отметил, что такую позицию озвучивал на переговорах в Сочи и президент Александр Лукашенко."Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", — цитирует его Sputnik Беларусь.Вице-премьер рассказал, что президент Владимир Путин согласился с этим подходом и пообещал, что Москва поможет Минску в работе с российскими добывающими компаниями. "Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше", - уточнил Крутой.



При этом политик заявил, что российский нефтяной рынок "очень неоднороден". Он также рассказал, что половину января Москва и Минск не контактировали по вопросу поставок нефти из-за новогодних каникул. Однако теперь интенсивность контактов выросла.



По словам Крутого, примерно 100 миллионов тонн нефти в России добывается и поставляется небольшими компаниями.



"Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Беларусь поставляет в основном "большая пятерка" — "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании", - сказал вице-премьер.



Он уточнил, что Минск планирует провести переговоры и с этими компаниями. В частности, глава Минэнерго России Александр Новак пообещал Минску встретиться с ними и обозначить новые условия работы на белорусском рынке. По его словам, российский министр пообещал помочь "в скорейшем заключении ценовых контрактов".



"Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", - заключил Крутой.



Переговоры по нефти



В начале 2020 года Россия прекратила поставки сырья на два белорусских НПЗ. Через несколько дней прокачка была возобновлена усилиями компании "Сафмар".



Москва и Минск не могут договориться о новых контрактах по нефти. Основная проблема заключается в том, что Белоруссию не устраивает цена и отсутствие компенсации от российского налогового маневра в нефтяной сфере.



На этом фоне Лукашенко заявил, что Минск приступил к поиску альтернативных источников поставок. Коммерческие запросы были направлены в Азербайджан, Польшу и Казахстан. Госсекретарь Майк Помпео также отметил, что американские компании готовы обеспечить Белоруссию нефтью "на 100 процентов по конкурентным ценам".



При этом два дня назад в Сочи прошли переговоры между представителями Москвы и Минска, в том числе с участием президентов. Стороны договорились о поставках энергоресурсов в 2020 году на прежней коммерческой основе. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Беларуси Ключевые слова: Россия, нефть, договор, цена, поставки — статья прочитана 193 раза Комментарии