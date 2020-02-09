Они приблизили «Славянский базар 2020»

Отбор литовских исполнителей на фестиваль «Витебск 2020» проходил в Клайпеде. И, по словам белорусских представителей, «он стал первым среди национального отбора исполнителей на «Славянский базар».Дружба объединяет и ведёт вперёд. И «Славянский базар» задумывался как проект трёх братских славянских народов - Беларуси, России и Украины. Но вот уже на протяжении 29 лет на него в Витебск приезжают представители более чем 80 стран мира. Каждый год это новые открытия, новые имена.Открытия «звёзд» начались уже на конкурсе-празднике в литовском портовом городе, где соревнования проходили в двух возрастных группах.

Всего было подано 50 заявок. Комиссия отобрала 16 человек, двое заболели – было 14 участников, каждый исполнил по две песни. Каждый из конкурсантов получил диплом участника и много слов благодарности за свою огромную работу.В группе от 8 до 14 лет победил Криступас Керулис из Паланги. Он покорил зрителей отличным, эмоциональным исполнением, сценическим обаянием.В старшем возрасте - от 18 до 30 лет - победительницей стала Каролина Лындо из Вильнюса, показавшая замечательное владение красивым голосом.По словам Глеба Лапицкого, генерального директора Государственного Учреждения центра культуры «Витебск» и гендиректора «Славянского базара в Витебске», победителям нужно будет только за свой счёт к ним приехать. Всё пребывание, размещение, экскурсии, культурная программа и помощь в создании сценария номера принимающая сторона берёт на себя.Организацию конкурса в Клайпеда замечательно провела общественная организация «Šventosios švyturys» в лице певицы Бируте Петриките совместно с партнёром - Центром национальных культур Клайпеды.Б.Петриките осталась довольна проектом. Она отметила, что конкурс – это всегда преодоление, своеобразная ступень в творчестве. Уровень отбора был выше среднего, и многих это испугало, побоялись участвовать. Она уверена, что молодые посмотрят конкурс, и в следующий раз участников будет больше.Бируте подчеркнула большую работу в организации отбора Почётного консула Беларуси в Клайпеде Николая Логвина. Благодаря его стараниям даже зал на концерте молодых талантов со всей Литвы был полон. Хотя на отборы приходят обычно только родные.Нынешний отборочный конкурс в Литве состоялся в первую очередь благодаря спонсорской помощи компании из Клайпеды ЗАО «VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ».В конце февраля билеты на концерты «Славянского базара» впервые можно будет купить уже и в Литве - на сайте biletai.lt. На основании этого билета потом можно будет посетить любой город Беларуси без визы, не только Витебск, в течении месяца.Первый раз без виз приехать на фестиваль можно было в 2019 году. Такой возможностью воспользовалось около 8 тыс. человек, а всего посетило мероприятия фестиваля в прошлом году около 500 тыс. человек.