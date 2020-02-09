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В Вильнюсе службы спасения предотвратили катастрофу





В воскресенье утром Центр спасения 112 получил сообщение, что в Вильнюсе открытым пламенем горит пансионат для несовершеннолетних с ограниченными способностями.

Благо, улицы литовской столицы в это время были пустые и до пожарной части - совсем недалеко.

Пожарные сработали оперативно и слаженно. Так как объектом спасения стал пансионат для детей с ограниченными возможностями и предвиделась полная эвакуация, то были брошены большие силы: экипажи полиции, несколько автомобилей Скорой помощи, 4 автоцистерны, авто-лестница, на месте дежурил и мобильный штаб службы спасателей-огнетушителей.

Слава Богу, всё закончилось благополучно, и огонь не успел распространиться по зданию.

Текст и фоторепортаж - Аркадия Бабахина, "Обзор"

Категории: чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: дети, несовершеннолетние, пожар, пансионат, Центр спасения, службы спасения
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 9 февраля, 15:42

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