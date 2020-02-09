В Вильнюсе службы спасения предотвратили катастрофу 🔊 Воспроизвести







В воскресенье утром Центр спасения 112 получил сообщение, что в Вильнюсе открытым пламенем горит пансионат для несовершеннолетних с ограниченными способностями.



Благо, улицы литовской столицы в это время были пустые и до пожарной части - совсем недалеко.



Пожарные сработали оперативно и слаженно. Так как объектом спасения стал пансионат для детей с ограниченными возможностями и предвиделась полная эвакуация, то были брошены большие силы: экипажи полиции, несколько автомобилей Скорой помощи, 4 автоцистерны, авто-лестница, на месте дежурил и мобильный штаб службы спасателей-огнетушителей.



Слава Богу, всё закончилось благополучно, и огонь не успел распространиться по зданию.



Текст и фоторепортаж - Аркадия Бабахина, "Обзор"



Благо, улицы литовской столицы в это время были пустые и до пожарной части - совсем недалеко.Пожарные сработали оперативно и слаженно. Так как объектом спасения стал пансионат для детей с ограниченными возможностями и предвиделась полная эвакуация, то были брошены большие силы: экипажи полиции, несколько автомобилей Скорой помощи, 4 автоцистерны, авто-лестница, на месте дежурил и мобильный штаб службы спасателей-огнетушителей.Слава Богу, всё закончилось благополучно, и огонь не успел распространиться по зданию. Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: дети, несовершеннолетние, пожар, пансионат, Центр спасения, службы спасения География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 37 раз Комментарии