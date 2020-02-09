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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Вильнюсе службы спасения предотвратили катастрофу
В воскресенье утром Центр спасения 112 получил сообщение, что в Вильнюсе открытым пламенем горит пансионат для несовершеннолетних с ограниченными способностями.
Благо, улицы литовской столицы в это время были пустые и до пожарной части - совсем недалеко.
Пожарные сработали оперативно и слаженно. Так как объектом спасения стал пансионат для детей с ограниченными возможностями и предвиделась полная эвакуация, то были брошены большие силы: экипажи полиции, несколько автомобилей Скорой помощи, 4 автоцистерны, авто-лестница, на месте дежурил и мобильный штаб службы спасателей-огнетушителей.
Слава Богу, всё закончилось благополучно, и огонь не успел распространиться по зданию.
Текст и фоторепортаж - Аркадия Бабахина, "Обзор"
Категории: чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: дети, несовершеннолетние, пожар, пансионат, Центр спасения, службы спасения
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