Загрузка... Десять самых «убивающих» городов Европы. Весь пьедестал у Литвы 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Thibault Camus



Именно города Литвы держат три совсем не почетных «призовых» места, являясь городами с самой плохой по убийствам статистикой в Европе.



Отношение к чужой криминальной статистике — это показатель настроений в обществе. Кто-то ищет за границей рай земной, где нет ни убийств, ни воровства, а кто-то болеет за своих. И то, и другое отношение объяснимо. И все же лидерство в ЕС именно Литвы с ее Вильнюсом и Каунасом по статистике криминальных убийств печалит. Все-таки бывший СССР. К тому же эта статистика приблизительно совпадает с нашей - в среднем по стране.



При сравнении со статистикой из США европейские города могут считаться намного более безопасными с точки зрения того, сколько убийств приходится на определенное количество населения. Проще говоря, статистика убийств у них не такая удручающая. И это действительно отражает реальную ситуацию: ни один европейский город не вошел в «топ 50» «убийственных» мегаполисов с наихудшей уголовной статистикой по этому виду преступлений. На самый «смертоносный» город в Европе приходится в десять раз меньше убийств на 100 тысяч человек, чем в самом опасном городе США. При сравнении со статистикой из США европейские города могут считаться намного более безопасными с точки зрения того, сколько убийств приходится на определенное количество населения. Проще говоря, статистика убийств у них не такая удручающая. И это действительно отражает реальную ситуацию: ни один европейский город не вошел в «топ 50» «убийственных» мегаполисов с наихудшей уголовной статистикой по этому виду преступлений. На самый «смертоносный» город в Европе приходится в десять раз меньше убийств на 100 тысяч человек, чем в самом опасном городе США.



10. Амстердам, Нидерланды



Амстердам, Нидерланды



Это 10-й по безопасности город со статистикой в 2,2 убийства на каждые 100 тысяч населения. На практике это означает, что за 2019 год в Амстердаме произошли 16 убийств. Причины? Начиная от проституток, зазывающих клиентов из подсвеченных индивидуальных застекленных борделей, до легкодоступных психоделиков (так называемых «волшебных грибов») — все это притягивает в Амстердам не только мирных туристов. Ради «ночи греха» на улицы выходят и менее безопасные личности — что и сделало Амстердам самым криминально активным муниципальным образованием в Нидерландах. Об этом сообщает обозрение Dutch Review.



9. Будапешт, Венгрия



Рождественская ярмарка в Будапеште, Венгрия



Статистика убийств в Будапеште тоже дошла до отметки в 2,2 убийства на 100 тысяч населения. Венгерская прокуратура извещает о 99 убийствах в 2017 году. Будапешт, столица Венгрии с населением примерно 1,75 миллиона человек, знаменит своими термальными банями и имеет прозвище «Париж Восточной Европы». Тем не менее, полиция сообщила о 62 870 преступлениях в 2017-м году.



8. Тампере, Финляндия



Тампере, Финляндия



Этот финский город, хотя они и уступает по размерам Будапешту и Амстердаму, имея население всего лишь в 236 тысяч человек, тем не менее сподобился показать статистику в 2,2 убийства на каждые 100 тысяч населения. Финляндия имеет один из самых высоких уровней преступности среди североевропейских стран.



7. Белфаст, Северная Ирландия в составе Великобритании



Прохожие у здания городской ратуши в городе Белфаст



Будучи столицей Северной Ирландии и являясь самым крупным городом в этой части Соединенного Королевства, имеет уровень преступности в 2,4 убийства на 100 тысяч населения, и это при населении в 300 тысяч человек. Интересно, что по данным «Айриш таймс», уровень преступности в «большой» Ирландии едва дотягивает до 60 процентов в Северной Ирландии, находящейся под властью британского Соединенного Королевства. Последние исследования показывают, что уровень преступности в Северной Ирландии вырос в 10 раз по сравнению с 1945-м годом.



6. Целе, Словения



Целе, Словения



Целе, третий по размерам город в Словении, показал уровень в 2,6 убийства на 100 тысяч жителей в 2017-м году. Правда, тут «помогли» соседние населенные пункты, поскольку население самого муниципального образования с именем Целе составляет лишь 38 тысяч человек.



5. Дебрецен, Венгрия



Дебрецен, Венгрия



Второй в Венгрии по размерам город после Будапешта, Дебрецен вышел на уровень в 3 убийства на 100 тысяч человек в 2017 году. Будучи культурной сердцевиной венгерского народа, этот город имеет население в приблизительно 202 тысячи человек.



4. Марсель. Франция



Марсель, Франция



Один из самых оживленных портов в Средиземноморье, Марсель, увы, позволил втянуть себя и в такой род деятельности, как торговля наркотиками. Он — часть «французского пути» для героина из Турции, который сначала поступает во Францию, а уже оттуда продолжает свой путь в Канаду и США. Хотя сегодня он стал важным туристическим направлением, Марсель умудрился в 2017-м году получить статистику в 3,5 убийства на 100 тысяч человек.



3. Клайпеда, Литва



Клайпедский морской порт



Именно города Литвы держат три совсем не почетных «призовых» места, являясь городами с самой плохой по убийствам статистикой в Европе. У Клайпеды она составляет 3,9 убийства на каждые 100 тысяч человек населения. И это при том, что в целом криминальные статистика резко ухудшилась, когда Литва ужесточила наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. На 2017 год население Клайпеды составляло 172 272 человека.



2. Вильнюс, Литва



Вильнюс, Литва



Этот город — столица Литвы и ее крупнейшее муниципальное образование. Большинство преступлений фиксируются в старой части города Вильнюса, потому что там наблюдается постоянное присутствие туристов. Карманное воровство и хищение оставленных без присмотра вещей формируют большую часть криминальной статистики и являются самой стандартной угрозой для вашего хорошего настроения. Тем не менее случаются и более серьезные конфликты, что вывело в 2017-м году уголовную статистику на уровень в 3,9 убийства на каждые 100 000 жителей. А население у города в том году было 697 тысяч человек.



1.Каунас, Литва



Каунас, Литва



Этот город, увы, стал наиболее «смертоносным» городом в Европе, с планкой убийств на уровне 5,4 убийства на каждые 100 тысяч населения. При этом Каунас — второй по величине город в Литве, с населением в 383 тысячи человек. И все же, его «планка смертей» в десять раз ниже, чем в самом «убивающем» городе в США — городе под названием Сент-Луис, штат Миссури. Там уровень убийств достиг 60,9 убийства на 100 тысяч жителей в 2018-м году. (Такой же уровень, как в Каунасе, зафиксирован по итогам 2018-го года в среднем по регионам России — прим. ред.)



Автор: Морган Филлипс /Morgan Phillips) для Fox News, США, перевод Итак, вот десять европейских городов с самой «убийственной» уголовной статистикой, по данным за 2019 год от офиса ООН по вопросам преступности и наркотрафика.Это 10-й по безопасности город со статистикой в 2,2 убийства на каждые 100 тысяч населения. На практике это означает, что за 2019 год в Амстердаме произошли 16 убийств. Причины? Начиная от проституток, зазывающих клиентов из подсвеченных индивидуальных застекленных борделей, до легкодоступных психоделиков (так называемых «волшебных грибов») — все это притягивает в Амстердам не только мирных туристов. Ради «ночи греха» на улицы выходят и менее безопасные личности — что и сделало Амстердам самым криминально активным муниципальным образованием в Нидерландах. Об этом сообщает обозрение Dutch Review.Статистика убийств в Будапеште тоже дошла до отметки в 2,2 убийства на 100 тысяч населения. Венгерская прокуратура извещает о 99 убийствах в 2017 году. Будапешт, столица Венгрии с населением примерно 1,75 миллиона человек, знаменит своими термальными банями и имеет прозвище «Париж Восточной Европы». Тем не менее, полиция сообщила о 62 870 преступлениях в 2017-м году.Этот финский город, хотя они и уступает по размерам Будапешту и Амстердаму, имея население всего лишь в 236 тысяч человек, тем не менее сподобился показать статистику в 2,2 убийства на каждые 100 тысяч населения. Финляндия имеет один из самых высоких уровней преступности среди североевропейских стран.Будучи столицей Северной Ирландии и являясь самым крупным городом в этой части Соединенного Королевства, имеет уровень преступности в 2,4 убийства на 100 тысяч населения, и это при населении в 300 тысяч человек. Интересно, что по данным «Айриш таймс», уровень преступности в «большой» Ирландии едва дотягивает до 60 процентов в Северной Ирландии, находящейся под властью британского Соединенного Королевства. Последние исследования показывают, что уровень преступности в Северной Ирландии вырос в 10 раз по сравнению с 1945-м годом.Целе, третий по размерам город в Словении, показал уровень в 2,6 убийства на 100 тысяч жителей в 2017-м году. Правда, тут «помогли» соседние населенные пункты, поскольку население самого муниципального образования с именем Целе составляет лишь 38 тысяч человек.Второй в Венгрии по размерам город после Будапешта, Дебрецен вышел на уровень в 3 убийства на 100 тысяч человек в 2017 году. Будучи культурной сердцевиной венгерского народа, этот город имеет население в приблизительно 202 тысячи человек.Один из самых оживленных портов в Средиземноморье, Марсель, увы, позволил втянуть себя и в такой род деятельности, как торговля наркотиками. Он — часть «французского пути» для героина из Турции, который сначала поступает во Францию, а уже оттуда продолжает свой путь в Канаду и США. Хотя сегодня он стал важным туристическим направлением, Марсель умудрился в 2017-м году получить статистику в 3,5 убийства на 100 тысяч человек.Именно города Литвы держат три совсем не почетных «призовых» места, являясь городами с самой плохой по убийствам статистикой в Европе. У Клайпеды она составляет 3,9 убийства на каждые 100 тысяч человек населения. И это при том, что в целом криминальные статистика резко ухудшилась, когда Литва ужесточила наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. На 2017 год население Клайпеды составляло 172 272 человека.Этот город — столица Литвы и ее крупнейшее муниципальное образование. Большинство преступлений фиксируются в старой части города Вильнюса, потому что там наблюдается постоянное присутствие туристов. Карманное воровство и хищение оставленных без присмотра вещей формируют большую часть криминальной статистики и являются самой стандартной угрозой для вашего хорошего настроения. Тем не менее случаются и более серьезные конфликты, что вывело в 2017-м году уголовную статистику на уровень в 3,9 убийства на каждые 100 000 жителей. А население у города в том году было 697 тысяч человек.Этот город, увы, стал наиболее «смертоносным» городом в Европе, с планкой убийств на уровне 5,4 убийства на каждые 100 тысяч населения. При этом Каунас — второй по величине город в Литве, с населением в 383 тысячи человек. И все же, его «планка смертей» в десять раз ниже, чем в самом «убивающем» городе в США — городе под названием Сент-Луис, штат Миссури. Там уровень убийств достиг 60,9 убийства на 100 тысяч жителей в 2018-м году.Автор: Морган Филлипс /Morgan Phillips) для Fox News, США, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: рейтинг, убийства, города — статья прочитана 324 раза Комментарии