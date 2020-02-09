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В знак благодарности: помилованная Иссахар подает иск на Россию в ЕСПЧ
Помилованная президентом РФ израильтянка Наама Иссахар, отбывавшая в России семилетний срок за контрабанду наркотиков, обжалует приговор и обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в сообщении адвокатов гражданки Израиля, сообщает EADaily.
«Защитники Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением готовят кассационную жалобу на приговор Химкинского городского суда от 11 октября 2019 года и апелляционное определение Московского областного суда от 19 декабря 2019 года, которые оцениваются стороной защиты как незаконные и неправосудные, повлекшие осуждение невиновной», — говорится в заявлении.
Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в ЕСПЧ «на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании», пояснили адвокаты.
Как сообщало EADaily , 30 января президент РФ Владимир Путин после неоднократных просьб израильской стороны и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху помиловал гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Нетаньяху, который лично прилетел за Иссахар в Москву, поблагодарил Путина от имени всего израильского народа.
eadaily.com
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
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