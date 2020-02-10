Загрузка... Исторический рекорд: в Антарктиде зафиксировали 18, 3 градуса тепла 🔊 Воспроизвести © Фото: SMN_Argentina Twitter



По мнению метеорологов, температурная аномалия продлится несколько дней, сообщает



На научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной в самой северной точке Антарктического полуострова, был зафиксирован абсолютный температурный рекорд.



«В этот полдень, 6 февраля, на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры +18,3 градуса», - говорится в сообщении Национальной метеорологической службы Аргентины в Twitter.



Согласно данным, до этого температурный рекорд составлял +17,5 градуса и был констатирован 24 марта 2015 года.



Эксперты Всемирной метеорологической организации полагают, что это не последние температурные рекорды на территории Антарктиды, и необходимо держать на контроле частоту и вероятность природных аномалий.



Отмечается, что температурной нормой для февраля считается +1 градус. По мнению метеорологов, температурная аномалия продлится несколько дней, сообщает ЗВЕЗДА На научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной в самой северной точке Антарктического полуострова, был зафиксирован абсолютный температурный рекорд.«В этот полдень, 6 февраля, на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры +18,3 градуса», - говорится в сообщении Национальной метеорологической службы Аргентины в Twitter.Согласно данным, до этого температурный рекорд составлял +17,5 градуса и был констатирован 24 марта 2015 года.Эксперты Всемирной метеорологической организации полагают, что это не последние температурные рекорды на территории Антарктиды, и необходимо держать на контроле частоту и вероятность природных аномалий.Отмечается, что температурной нормой для февраля считается +1 градус. Загрузка... tvzvezda.ru Категории: образование, история Ключевые слова: рекорд, Антарктида, температура — статья прочитана 190 раз Комментарии