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Исторический рекорд: в Антарктиде зафиксировали 18, 3 градуса тепла
По мнению метеорологов, температурная аномалия продлится несколько дней, сообщает ЗВЕЗДА.
На научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной в самой северной точке Антарктического полуострова, был зафиксирован абсолютный температурный рекорд.
«В этот полдень, 6 февраля, на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры +18,3 градуса», - говорится в сообщении Национальной метеорологической службы Аргентины в Twitter.
Согласно данным, до этого температурный рекорд составлял +17,5 градуса и был констатирован 24 марта 2015 года.
Эксперты Всемирной метеорологической организации полагают, что это не последние температурные рекорды на территории Антарктиды, и необходимо держать на контроле частоту и вероятность природных аномалий.
Отмечается, что температурной нормой для февраля считается +1 градус.
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tvzvezda.ru
Категории: образование, история
Ключевые слова: рекорд, Антарктида, температура
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