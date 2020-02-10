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Исторический рекорд: в Антарктиде зафиксировали 18, 3 градуса тепла

© Фото: SMN_Argentina Twitter


По мнению метеорологов, температурная аномалия продлится несколько дней, сообщает ЗВЕЗДА.

На научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной в самой северной точке Антарктического полуострова, был зафиксирован абсолютный температурный рекорд.

«В этот полдень, 6 февраля, на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры +18,3 градуса», - говорится в сообщении Национальной метеорологической службы Аргентины в Twitter.

Согласно данным, до этого температурный рекорд составлял +17,5 градуса и был констатирован 24 марта 2015 года.

Эксперты Всемирной метеорологической организации полагают, что это не последние температурные рекорды на территории Антарктиды, и необходимо держать на контроле частоту и вероятность природных аномалий.

Отмечается, что температурной нормой для февраля считается +1 градус.
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tvzvezda.ru
Категории: образование, история
Ключевые слова: рекорд, Антарктида, температура
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добавлена сегодня, 10 февраля, 15:00

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