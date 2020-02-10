Крым будет российским – прослушка СБУ раскрывает секреты «Тайной вечери» Евромайдана 🔊 Воспроизвести Эта фотография стала одной из самых известных во время событий Евромайдана



В самое лютое время Евромайдана, 14 декабря 2013 года украинский сегмент интернета облетела фотография «Тайной вечери». Яценюк, Кличко и Тягнибок встретились в гостинице «Интерконтиненталь» с прилетевшим из США сенатором Джоном Маккейном и тогдашним послом США Джеффри Пайеттом. На фото видно, что Маккейн доминирует, а оппозиционная троица ему прилежно внимает. О чем же тогда шел разговор? Оказывается, для СБУ это никакой не секрет, поскольку в помещении, где шли переговоры, были установлены подслушивающие устройства, сообщает В самое лютое время Евромайдана, 14 декабря 2013 года украинский сегмент интернета облетела фотография «Тайной вечери». Яценюк, Кличко и Тягнибок встретились в гостинице «Интерконтиненталь» с прилетевшим из США сенатором Джоном Маккейном и тогдашним послом США Джеффри Пайеттом. На фото видно, что Маккейн доминирует, а оппозиционная троица ему прилежно внимает. О чем же тогда шел разговор? Оказывается, для СБУ это никакой не секрет, поскольку в помещении, где шли переговоры, были установлены подслушивающие устройства, сообщает МОНИТОР



Далее публикуем полную расшифровку этих переговоров.



14.12.2013 г., гостиница «Интерконтиненталь»



(Присутствующие решают, кому где сесть, пришли А. Яценюк, О. Тягнибок, В. Кличко).



Яценюк рад видеть присутствующих. Замечает, что ждет визита Маккейна в Севастополь и Симферополь. Напоминает, что они с Маккейном встречались в Крыму, когда тот приезжал с визитом на украинскую базу ВМС. Маккейн помнит это.



Тягнибок – Ваш приезд в Украину перед визитом Януковича в Москву очень важен. Далее Тягнибок говорит о том, что Филарет является настоящим духовным отцом нации. Хотя сам Тягнибок – греко-католик, но, по его мнению, Филарет – духовный лидер Украины.



Маккейн замечает, что происходящее в Украине очень широко освещается в американской прессе.



Яценюк отвечает, что здесь постоянно присутствует «Си-Эн-Эн», они сделали несколько сюжетов об Украине и репортажей в прямом эфире. Добавляет, что здесь работает так же и «Би-Би-Си».



Маккейн – Рад вас всех снова видеть. У меня хорошие новости, завтра приезжает сенатор, он новый сенатор, но очень интересный, так что очень хорошо, что он будет, он – демократ, это хорошо со всех сторон.



Маккейн говорит, что сейчас много разговоров о поездке Президента в Россию. Кличко отвечает, что они предвидят, что Янукович сделает ставку на вступление в Таможенный союз.



Маккейн – Есть определенный бюджет, деньги ЕС, чтобы помочь Украине стать частью. Но Янукович должен помочь себе сам. Потому как иначе это приведет к национальному кризису.



Кличко – Мы предполагаем, у нас нет точной информации, но во время последнего визита в Россию, Янукович мог вести переговоры. И уже составил договор с господином Путиным. Можно предполагать, но есть основные моменты, не подписан Договор об ассоциации с ЕС. Поэтому Янукович будет искать поддержки у России в газовом вопросе.



Маккейн предположил, что на протяжении последних нескольких лет Путин попытается реализовать свои амбиции относительно Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, где еще на сотню метров передвинули «забор», а так же Молдовы.



Маккейн – Посмотрите на размер страны. Украина – корона, он – король. В своих амбициях он – король. Поэтому вы думаете, что он будет сидеть и спокойно наблюдать, как Украина становится европейским народом?!



Яценюк – Сенатор, прежде всего мы очень благодарны за ваше мнение, а особенно финансовую поддержку. Это на самом деле очень нужно украинским людям (смех). Во-вторых, мы очень ценим все, что для нашей страны делают руководство ООН, США, Конгресс ООН и сенаторы. Мы знаем, что, даже не смотря на то, что в Штатах есть и разные партии и разные взгляды – это и есть демократия – но, несмотря на это, мы ценим, что делает демократическое правительство. И ценим то, что делаете вы, республиканцы. И вы – первый, кто оказали реальную поддержку украинскому народу. Это не просто борьба оппозиции и правительства. Это не просто местный вопрос, сенатор. Это – геополитический вопрос. И мы все это не можем недооценивать. Он хочет восстановить бывший союз. И это предельно ясно. И восстановить бывший союз в лице Таможенного союза. У него есть некоего рода договор с Президентом Януковичем. Неофициальный.



Маккейн – Уже.



Яценюк – Уже. Верно.



Маккейн – Вы уверены?



Яценюк – Совершенно уверен! Совершенно. Но что это за договор? Между президентом Путиным и Президентом Януковичем существует огромное недоверие. И нам надо это учитывать. Нет необходимости давить на него и запугивать. Нам все еще нужно предоставлять ему стратегию выхода. И то, что вы делаете – просто здорово. И мы поддерживаем эту идею. То есть, нам надо быть очень гибкими. Для того, чтобы не дать президенту Путину ни едино шанса заграбастать его. Нам кажется, что он не подпишет Таможенный союз. Нет. Но он сделает несколько шагов, которые приблизят украинское законодательство, - хотя это не законодательство, жаль так говорить, - к Таможенному союзу. Я не уверен, видели ли вы заявление министра Лаврова несколько часов назад? Он сделал отвратительное и неприемлемое заявление относительно Украины и относительно Европейского союза! И мы сделали публичное заявление на его заявление, сказали о том, что он – плохой парень. Вместе с президентом Путиным. Путин сказал, что все похоже на погромы. Знаете, как еврейские погромы? И это было четкое заявление от президента Путина. А Лавров сказал сегодня, что ЕС разъярено. Нет, он сказал, не разъярено, а ЕС истерит по поводу Украины.



Для нас очень важно попытаться убедить Президента в том, что у него есть поддержка ЕС и США для того, чтобы нивелировать любые негативные последствия, которые мы уже наблюдали после торговой войны с Россией. И он боится и политических последствий.



Мы знаем наверняка, что разведка предоставила Президенту Януковичу некоторое количество перехваченных телефонных разговоров и некоторое количество разведданных, даже телефонных разговоров руководителей ООН и лидеров ЕС, в которых говорят плохое о Президенте Януковиче. Например, о том, что ООН никогда не будет поддерживать Президента Януковича, и ЕС никогда не будут поддерживать Президента Януковича. И его напугали эти разведданные.



В данном конкретном случае нам надо Насколько мне известно, вы должны встретится с Президентом?



Маккейн – Он хочет встретиться в понедельник днем, а я боюсь, что будет слишком поздно. Потому как я встречался сегодня с министром иностранных дел, а, к сожалению, он хочет так поздно встретиться в понедельник, а мне надо возвращаться, чтобы изложить происходящее в нужном нам свете.



Яценюк считает, что будет великолепно, если Маккейн встретиться с Президентом.



Кличко говорит о том, что сейчас переломный момент между демократией и диктатурой, от которого зависит, в каком направлении пойдет Украины. Кличко говорит, что они очень ценят всяческую поддержку друзей Украины, это очень важно для людей, стоящих на главной площади и имеющих желание быть на переднем крае событий.



Маккейн благодарит за эти слова(смех), он рад быть здесь. Маккейн замечает, что в Штатах понимают, что украинцы – европейская нация, для демонстрации этого уже сделаны определенные шаги. У Маккейна есть вопрос касательно Путина: хорошо известно, что сам Маккейн – самый большой противник Путина. Поэтому Маккейн переживает, что если он что-то скажет о Путине, то россияне скажут, что это просто личная борьба Маккейна с Путиным. Маккейн вспоминает, что Путин около года назад принимал участие в одном телевизионном шоу, где речь шла о том, что у него есть два самых больших врага: проблема с Чечней и Маккейном.



Маккейн – И он сказал – меня могут пригласить на это мероприятие, которое они проводят где-то под Москвой, этот диалог. Это диалог, который они проводят раз в год, не помню, как называется это место под Москвой. Я пока не получил приглашения.



Яценюк – Единственное место – это Ново-Огарево, там его резиденция.



Маккейн упомянул, что ему звонил Миша Саакашвили.



Маккейн – Он мне очень нравится. Нужно учесть и использовать опыт его и его людей. Надеюсь, его страна продолжит развиваться по тому же пути.



Яценюк рассуждает, что очень сложно менять что-то в странах пост-советского пространства, потому что у людей остался советский менталитет. Маккейн отметил, что это закономерность для таких стран, когда после развала СССР коммунисты ушли в тень, а потом, через некоторое время, снова выдвинулись на передний план. А надо ли их слушать?



Маккейн – Лучше расскажите мне еще раз поподробнее, насколько это правда, все эти разговоры о коррупции. Я слышал, что у Януковича дом стоит 100 миллионов долларов. Насколько такие вопросы волнуют людей?



Яценюк – Это действительно сложный вопрос. Украина – это реально самая коррумпированная страна в Европе. Вся украинская государственная система очень сильно коррумпированная.



Яценюк приводит пример, как его мать пыталась получить «чернобыльские» деньги за отца, и ей сначала ответили, что в бюджете денег на это нет, а потом предложили, что найдут деньги, если она «поделится – 50 на 50».



Маккейн – Если продолжить эту тему, можно сказать так, что мы имеем дело с ситуацией, когда права людей не уважаются, и если будет применено силовое воздействие, то Конгресс США и Администрация США должны ввести санкции.



Яценюк – Вы сделали уже заявление об этом?



Маккейн – Да.



Яценюк – Хорошо.



Маккейн – Да, и это может подействовать. Эти ребята любят разъезжать по миру.



Яценюк – И они очень боятся, что их банковские счета арестуют. Так что не столько важен запрет на выдачу виз. Потому что одно дело, если ты не сможешь путешествовать, а вот потерять сотни миллионов долларов! Есть информация, что у одного высокопоставленного украинского деятеля имеется 120 миллионов долларов в одном западном банке. И на сегодняшний день этот банк уже наложил арест на транзакции. Вы не слышали такого из своих источников?



Маккейн – Нет.



Яценюк – Понимаете, это можно сделать очень просто. Не требуется вовлекать Госдепартамент, Конгресс США, Сенат США. Просто обратиться к ребятам из ФБР или другого агентства, ведущего деятельность в антимонопольной сфере, и пусть они выполнять свою работу.



Маккейн – Насколько я понимаю ситуацию в Украине, сейчас важно иметь поддержку олигархов. Это так? Но эти люди не захотят терять свои деньги.



Яценюк – Я знаю многих олигархов, и сейчас практически все они – против Януковича. Знаете, почему? В Украине изменилась власть. Олигархи времен Кучмы жили хорошо. Пинчук, Жеваго и другие. Власть сменилась, пришел Ющенко, они продолжали жить хорошо. После Ющенко пришел Янукович. И хорошие времена для этих олигархов закончились. Пришли новые олигархи – «семья». Сейчас 26-летний мальчик покупает все СМИ в Украине. Он делает деньги, миллиарды. На чем – никто не знает. Вроде все чисто. Но все знают, что это означает «связи». Поэтому олигархи сейчас говорят – это надо прекратить, мы теряем деньги. Потому что они боятся потерять свои активы. Они понимают, что если мы пойдем к России, на арену выйдут российские олигархи со своими активами, и тогда цена украинских активов упадет.



Маккейн – У меня есть еще один вопрос – Юлия Тимошенко. Мы считаем, что ей должны разрешить поехать в Германию на лечение. Насколько важна сейчас, в данной ситуации, проблема Юлии Тимошенко? На каком месте по значимости стоит ее проблема? После смены правительства? Или вы решаете этот вопрос параллельно, уже сейчас? Каково ее место в нашем сценарии?



Яценюк – Что касается Юлии, мы делали всё возможное для ее освобождения. Мы старались сделать это до саммита в Вильнюсе. Но он сделал все, чтобы этого не произошло. И несмотря на то, что в Парламенте прошел законопроект о лечении Юлии Тимошенко, он отказался сделать это. Ее надо отправить в Германию на лечение. Нужно позаботиться о ее здоровье. Нужно решить этот кризис, связанный с ней. Что касается украинских олигархов (не догов.)



Маккейн – (перебивает) Кризис, связанный с Юлией, это украинская проблема?



Яценюк – Проблема Юлии – это очень важно, но это ее проблема. Она является политзаключенной. И если мы говорим, что нужно дать свободу всем политзаключенным, а не только ей, то это очень важно. Это важный вопрос, но мы понимаем, что Янукович никогда никого не выпустит. Миссия Кокса- Квасьневского приезжала сюда 28 раз, они много раз посещали Тимошенко, делали всё возможное, но Янукович вел свою игру, и как вы видите, результатов никаких. Поэтому единственный путь освободить Юлию Тимошенко – это помочь нам произвести смену власти в ближайшее время.



Тягнибок – Для Януковича Юля – это то же самое, что для Путина Ходорковский. Янукович очень часто «обезьянничает», повторяет за Путиным. Дело в том, что Юля стала символом политических заключенных. Хотя я вам честно скажу, что когда она была премьером, мы ее очень жестко критиковали. Например, мы считает, что не надо было подписывать то энергетическое соглашение с Россией в 2009 году. Это был ошибкой. Но то, что Янукович потом, с помощью двойных стандартов правосудия, расправился с ней из-за своих личных амбиций – это факт.



Маккейн – Спасибо.



Яценюк – А если у вас будет возможность встретиться с кем-то из украинских олигархов, то вы увидите, что их больше волнуют ставки на Нью-йоркской бирже, а не власть президента Януковича. И если вы сделаете жесткое заявление в отношении олигархов, то это пойдет на пользу развитию ситуации на майдане.



Маккейн – Значит, вы – за санкции, насколько я понял.



Яценюк – Да, и самые жеские.



Маккейн –хорошо и посмотрим, как они будут себя вести.



Яценюк – Мы предпримем еще одну попытку проголосовать в Парламенте за недоверие правительству.



Маккейн – И насколько велика вероятность успеха? Если посчитать голоса.



Яценюк – Довольно велика. На сегодня нам нужно найти еще 6 голосов. Так что посмотрим. Но дело не только в том, чтобы убрать это правительство. Нам нужно создать новое правительство. И вопрос в том, кого Янукович выберет на должность премьер-министра? Какую кандидатуру он нам представит? Если это будет член «семьи», мы никогда не поддержим его. Это должно быть ответственное правительство во главе с человеком, который в состоянии решить социальные и экономические проблемы в Украине.



Маккейн – И в этом случае вы будете дожидаться выборов 2015 года?



Яценюк – Есть несколько вариантов, как быть со следующими президентскими выборами. Но ключевой момент тут такой – этот президент никогда не уйдет по собственной воле. Никогда. Он не отдаст нам ключи и не скажет – «Ребята, я решил уйти, я согласен на хорошую пенсию, займусь выращиванием цветов», или что-то в этом роде. Но есть несколько вариантов, в том числе и внесение изменений в Конституцию. Потому что ключевая проблема для нас заключается в том, что дата выборов записана в Конституции. Они целенаправленно внесли изменения в Конституцию в 2010 году, и теперь в Конституции записано, что следующие выборы должны быть проведены 28 марта 2015 года. Это очень сложная юридическая проблема.



Маккейн – А есть необходимость в создании технического правительства?



Яценюк – Есть. Если они хотят получить деньги от МВФ. Это может серьезно помочь. С другой стороны, им нужен человек, который руководит процессом и разбирается, что такое МВФ.



Яценюк упоминает о заявлении Крымского парламента, который попросил военной защиты. Собеседники шутят, что следовало попросить военной защиты у Китая или у Северной Кореи.



Яценюк – Так что, мы будем ждать вас завтра?



Маккейн – Да.



Пайетт уточнил время – 13:30.



Яценюк – Г-н посол, что касается безопасности, будем на связи. Наш человек по безопасности будет с вами на связи.



Пайетт – Это по завтрашнему дню?



Яценюк – Да. Мы все перепроверим еще раз по безопасности.



Маккейн – Хорошо. Пока вы не ушли. «CNN», насколько я знаю, транслируется по всему миру. Что вы хотите, чтобы я сказал?



Яценюк – Что вы поддерживаете движение в ЕС, демократическое движение в Украине и стремление украинцев жить в современном мире, без коррупции. Что вы поддерживаете мирные демонстрации(смех). И что люди демонстрируют, что готовы бороться за свою свободу, и они будут бороться.



Маккейн – Да. А также обеспокоенность, что Таможенный союз не станет (не догов.) Это без вопросов.



(Прощаются, благодарят друг друга за беседу. Украинские гости ушли.)



Далее разговор о боксе, успехах братьев Кличко на ринге.



Отмечают, что проблема коррупции в Украине действительно очень серьезная. Но проблема в том, что по их мнению, со сменой власти ничего в этой стране не изменится.



Пайетт отмечает, что разговоры о 100 миллионах – это не преувеличение.



Пайетт – И это не единственная его собственность. У него есть и другая собственность, в разных странах мира.



Маккейн – Я слышал, что он у него есть что-то на Французской Ривьере.



Маккейн удивляется, что Ющенко до сих пор живет на государственной даче. Рассуждают о большом разочаровании украинцев в политике и в политиках, которое последовало после «оранжевой революции».



Маккейн затронул тему россиян в Крыму.



Пайетт – Это впервые возникла такая история с российским консулом в Крыму. Хотя они постоянно попадают в какие-то неприятные ситуации. Как я уже говорил, у россиян есть определенные преимущества, в плане возможности применения силы, и с этим ничего не поделаешь. Но вот чего у них нет, так это поддержки гражданского общества, церкви, у них нет основательных связей в бизнес-кругах, и от этого ситуация становится только для них опаснее. Потому что если они решатся на активные силовые действия, вряд ли мы что-то с этим сможем сделать. Не сможем же мы ввести войска НАТО, чтобы воспрепятствовать присутствию россиян в Крыму. Но, по мнению Яценюка, это небольшая потеря, по сравнению с решением поставленной геополитической задачей,



Пайетт отметил, что они вместе с Торией неоднократно отмечали, что «эта линия» несовместима с обязательствами, взятыми на себя Украиной по линии ВТО.



Маккейн – С точки зрения геополитики, я бы на месте такого параноика, как Путин, беспокоился бы в первую очередь о базе ВМС. Если хочешь получить контроль над Крымом, то надо позаботиться об этом. И тогда ты сможешь серьезно их проучить. Это наихудший сценарий, разумеется. Но они мутят воду в Крыму, сообщения об этом поступают.



Пайетт – Разумеется. И если провести опрос по поводу ориентации на Европу, то в Крыму на этот вопрос на 90% ответят в пользу России.



Маккейн – А почему татары настроены про-российски?



Пайетт – Нет, татары – они националисты. Речь идет об этнических россиянах, которые доминируют в Крыму.



Пайетт рассказывает о сталинских репрессиях против татар.



Маккейн – Так, что мы делаем сейчас?



Пайетт – Сейчас у нас по плану ваш неофициальный, тайный визит на Майдан, в Дом профсоюзов, чтобы вы своими глазами все увидели, познакомились с настоящими лидерами майдана. И ознакомитесь куда тратятся деньги наших налогоплательщиков (смех)



(Ушли.)



А вот и фото с того самого тайного визита в Дом профсоюзов, чтобы посмотреть "куда тратятся деньги американских налогоплательщиков" Просочившиеся в сеть материалы интересны даже не тем, что подтверждают и без того общеизвестную истину о том, что режиссерами и вдохновителями государственного переворота были представители демократической партии США. Куда более любопытно то, что ещё тогда, в разгар противостояния, американцы чётко понимали, что Крым не останется в составе Украины, если переворот будет удачным. Более того, Яценюк это назвал «небольшая потеря по сравнению с решением поставленной геополитической задачи».(Присутствующие решают, кому где сесть, пришли А. Яценюк, О. Тягнибок, В. Кличко).Яценюк рад видеть присутствующих. Замечает, что ждет визита Маккейна в Севастополь и Симферополь. Напоминает, что они с Маккейном встречались в Крыму, когда тот приезжал с визитом на украинскую базу ВМС. Маккейн помнит это.Тягнибок – Ваш приезд в Украину перед визитом Януковича в Москву очень важен. Далее Тягнибок говорит о том, что Филарет является настоящим духовным отцом нации. Хотя сам Тягнибок – греко-католик, но, по его мнению, Филарет – духовный лидер Украины.Маккейн замечает, что происходящее в Украине очень широко освещается в американской прессе.Яценюк отвечает, что здесь постоянно присутствует «Си-Эн-Эн», они сделали несколько сюжетов об Украине и репортажей в прямом эфире. Добавляет, что здесь работает так же и «Би-Би-Си».Маккейн – Рад вас всех снова видеть. У меня хорошие новости, завтра приезжает сенатор, он новый сенатор, но очень интересный, так что очень хорошо, что он будет, он – демократ, это хорошо со всех сторон.Маккейн говорит, что сейчас много разговоров о поездке Президента в Россию. Кличко отвечает, что они предвидят, что Янукович сделает ставку на вступление в Таможенный союз.Маккейн – Есть определенный бюджет, деньги ЕС, чтобы помочь Украине стать частью. Но Янукович должен помочь себе сам. Потому как иначе это приведет к национальному кризису.Кличко – Мы предполагаем, у нас нет точной информации, но во время последнего визита в Россию, Янукович мог вести переговоры. И уже составил договор с господином Путиным. Можно предполагать, но есть основные моменты, не подписан Договор об ассоциации с ЕС. Поэтому Янукович будет искать поддержки у России в газовом вопросе.Маккейн предположил, что на протяжении последних нескольких лет Путин попытается реализовать свои амбиции относительно Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, где еще на сотню метров передвинули «забор», а так же Молдовы.Маккейн – Посмотрите на размер страны. Украина – корона, он – король. В своих амбициях он – король. Поэтому вы думаете, что он будет сидеть и спокойно наблюдать, как Украина становится европейским народом?!Яценюк – Сенатор, прежде всего мы очень благодарны за ваше мнение, а особенно финансовую поддержку. Это на самом деле очень нужно украинским людям (смех). Во-вторых, мы очень ценим все, что для нашей страны делают руководство ООН, США, Конгресс ООН и сенаторы. Мы знаем, что, даже не смотря на то, что в Штатах есть и разные партии и разные взгляды – это и есть демократия – но, несмотря на это, мы ценим, что делает демократическое правительство. И ценим то, что делаете вы, республиканцы. И вы – первый, кто оказали реальную поддержку украинскому народу. Это не просто борьба оппозиции и правительства. Это не просто местный вопрос, сенатор. Это – геополитический вопрос. И мы все это не можем недооценивать. Он хочет восстановить бывший союз. И это предельно ясно. И восстановить бывший союз в лице Таможенного союза. У него есть некоего рода договор с Президентом Януковичем. Неофициальный.Маккейн – Уже.Яценюк – Уже. Верно.Маккейн – Вы уверены?Яценюк – Совершенно уверен! Совершенно. Но что это за договор? Между президентом Путиным и Президентом Януковичем существует огромное недоверие. И нам надо это учитывать. Нет необходимости давить на него и запугивать. Нам все еще нужно предоставлять ему стратегию выхода. И то, что вы делаете – просто здорово. И мы поддерживаем эту идею. То есть, нам надо быть очень гибкими. Для того, чтобы не дать президенту Путину ни едино шанса заграбастать его. Нам кажется, что он не подпишет Таможенный союз. Нет. Но он сделает несколько шагов, которые приблизят украинское законодательство, - хотя это не законодательство, жаль так говорить, - к Таможенному союзу. Я не уверен, видели ли вы заявление министра Лаврова несколько часов назад? Он сделал отвратительное и неприемлемое заявление относительно Украины и относительно Европейского союза! И мы сделали публичное заявление на его заявление, сказали о том, что он – плохой парень. Вместе с президентом Путиным. Путин сказал, что все похоже на погромы. Знаете, как еврейские погромы? И это было четкое заявление от президента Путина. А Лавров сказал сегодня, что ЕС разъярено. Нет, он сказал, не разъярено, а ЕС истерит по поводу Украины.Для нас очень важно попытаться убедить Президента в том, что у него есть поддержка ЕС и США для того, чтобы нивелировать любые негативные последствия, которые мы уже наблюдали после торговой войны с Россией. И он боится и политических последствий.Мы знаем наверняка, что разведка предоставила Президенту Януковичу некоторое количество перехваченных телефонных разговоров и некоторое количество разведданных, даже телефонных разговоров руководителей ООН и лидеров ЕС, в которых говорят плохое о Президенте Януковиче. Например, о том, что ООН никогда не будет поддерживать Президента Януковича, и ЕС никогда не будут поддерживать Президента Януковича. И его напугали эти разведданные.В данном конкретном случае нам надо Насколько мне известно, вы должны встретится с Президентом?Маккейн – Он хочет встретиться в понедельник днем, а я боюсь, что будет слишком поздно. Потому как я встречался сегодня с министром иностранных дел, а, к сожалению, он хочет так поздно встретиться в понедельник, а мне надо возвращаться, чтобы изложить происходящее в нужном нам свете.Яценюк считает, что будет великолепно, если Маккейн встретиться с Президентом.Кличко говорит о том, что сейчас переломный момент между демократией и диктатурой, от которого зависит, в каком направлении пойдет Украины. Кличко говорит, что они очень ценят всяческую поддержку друзей Украины, это очень важно для людей, стоящих на главной площади и имеющих желание быть на переднем крае событий.Маккейн благодарит за эти слова(смех), он рад быть здесь. Маккейн замечает, что в Штатах понимают, что украинцы – европейская нация, для демонстрации этого уже сделаны определенные шаги. У Маккейна есть вопрос касательно Путина: хорошо известно, что сам Маккейн – самый большой противник Путина. Поэтому Маккейн переживает, что если он что-то скажет о Путине, то россияне скажут, что это просто личная борьба Маккейна с Путиным. Маккейн вспоминает, что Путин около года назад принимал участие в одном телевизионном шоу, где речь шла о том, что у него есть два самых больших врага: проблема с Чечней и Маккейном.Маккейн – И он сказал – меня могут пригласить на это мероприятие, которое они проводят где-то под Москвой, этот диалог. Это диалог, который они проводят раз в год, не помню, как называется это место под Москвой. Я пока не получил приглашения.Яценюк – Единственное место – это Ново-Огарево, там его резиденция.Маккейн упомянул, что ему звонил Миша Саакашвили.Маккейн – Он мне очень нравится. Нужно учесть и использовать опыт его и его людей. Надеюсь, его страна продолжит развиваться по тому же пути.Яценюк рассуждает, что очень сложно менять что-то в странах пост-советского пространства, потому что у людей остался советский менталитет. Маккейн отметил, что это закономерность для таких стран, когда после развала СССР коммунисты ушли в тень, а потом, через некоторое время, снова выдвинулись на передний план. А надо ли их слушать?Маккейн – Лучше расскажите мне еще раз поподробнее, насколько это правда, все эти разговоры о коррупции. Я слышал, что у Януковича дом стоит 100 миллионов долларов. Насколько такие вопросы волнуют людей?Яценюк – Это действительно сложный вопрос. Украина – это реально самая коррумпированная страна в Европе. Вся украинская государственная система очень сильно коррумпированная.Яценюк приводит пример, как его мать пыталась получить «чернобыльские» деньги за отца, и ей сначала ответили, что в бюджете денег на это нет, а потом предложили, что найдут деньги, если она «поделится – 50 на 50».Маккейн – Если продолжить эту тему, можно сказать так, что мы имеем дело с ситуацией, когда права людей не уважаются, и если будет применено силовое воздействие, то Конгресс США и Администрация США должны ввести санкции.Яценюк – Вы сделали уже заявление об этом?Маккейн – Да.Яценюк – Хорошо.Маккейн – Да, и это может подействовать. Эти ребята любят разъезжать по миру.Яценюк – И они очень боятся, что их банковские счета арестуют. Так что не столько важен запрет на выдачу виз. Потому что одно дело, если ты не сможешь путешествовать, а вот потерять сотни миллионов долларов! Есть информация, что у одного высокопоставленного украинского деятеля имеется 120 миллионов долларов в одном западном банке. И на сегодняшний день этот банк уже наложил арест на транзакции. Вы не слышали такого из своих источников?Маккейн – Нет.Яценюк – Понимаете, это можно сделать очень просто. Не требуется вовлекать Госдепартамент, Конгресс США, Сенат США. Просто обратиться к ребятам из ФБР или другого агентства, ведущего деятельность в антимонопольной сфере, и пусть они выполнять свою работу.Маккейн – Насколько я понимаю ситуацию в Украине, сейчас важно иметь поддержку олигархов. Это так? Но эти люди не захотят терять свои деньги.Яценюк – Я знаю многих олигархов, и сейчас практически все они – против Януковича. Знаете, почему? В Украине изменилась власть. Олигархи времен Кучмы жили хорошо. Пинчук, Жеваго и другие. Власть сменилась, пришел Ющенко, они продолжали жить хорошо. После Ющенко пришел Янукович. И хорошие времена для этих олигархов закончились. Пришли новые олигархи – «семья». Сейчас 26-летний мальчик покупает все СМИ в Украине. Он делает деньги, миллиарды. На чем – никто не знает. Вроде все чисто. Но все знают, что это означает «связи». Поэтому олигархи сейчас говорят – это надо прекратить, мы теряем деньги. Потому что они боятся потерять свои активы. Они понимают, что если мы пойдем к России, на арену выйдут российские олигархи со своими активами, и тогда цена украинских активов упадет.Маккейн – У меня есть еще один вопрос – Юлия Тимошенко. Мы считаем, что ей должны разрешить поехать в Германию на лечение. Насколько важна сейчас, в данной ситуации, проблема Юлии Тимошенко? На каком месте по значимости стоит ее проблема? После смены правительства? Или вы решаете этот вопрос параллельно, уже сейчас? Каково ее место в нашем сценарии?Яценюк – Что касается Юлии, мы делали всё возможное для ее освобождения. Мы старались сделать это до саммита в Вильнюсе. Но он сделал все, чтобы этого не произошло. И несмотря на то, что в Парламенте прошел законопроект о лечении Юлии Тимошенко, он отказался сделать это. Ее надо отправить в Германию на лечение. Нужно позаботиться о ее здоровье. Нужно решить этот кризис, связанный с ней. Что касается украинских олигархов (не догов.)Маккейн – (перебивает) Кризис, связанный с Юлией, это украинская проблема?Яценюк – Проблема Юлии – это очень важно, но это ее проблема. Она является политзаключенной. И если мы говорим, что нужно дать свободу всем политзаключенным, а не только ей, то это очень важно. Это важный вопрос, но мы понимаем, что Янукович никогда никого не выпустит. Миссия Кокса- Квасьневского приезжала сюда 28 раз, они много раз посещали Тимошенко, делали всё возможное, но Янукович вел свою игру, и как вы видите, результатов никаких. Поэтому единственный путь освободить Юлию Тимошенко – это помочь нам произвести смену власти в ближайшее время.Тягнибок – Для Януковича Юля – это то же самое, что для Путина Ходорковский. Янукович очень часто «обезьянничает», повторяет за Путиным. Дело в том, что Юля стала символом политических заключенных. Хотя я вам честно скажу, что когда она была премьером, мы ее очень жестко критиковали. Например, мы считает, что не надо было подписывать то энергетическое соглашение с Россией в 2009 году. Это был ошибкой. Но то, что Янукович потом, с помощью двойных стандартов правосудия, расправился с ней из-за своих личных амбиций – это факт.Маккейн – Спасибо.Яценюк – А если у вас будет возможность встретиться с кем-то из украинских олигархов, то вы увидите, что их больше волнуют ставки на Нью-йоркской бирже, а не власть президента Януковича. И если вы сделаете жесткое заявление в отношении олигархов, то это пойдет на пользу развитию ситуации на майдане.Маккейн – Значит, вы – за санкции, насколько я понял.Яценюк – Да, и самые жеские.Маккейн –хорошо и посмотрим, как они будут себя вести.Яценюк – Мы предпримем еще одну попытку проголосовать в Парламенте за недоверие правительству.Маккейн – И насколько велика вероятность успеха? Если посчитать голоса.Яценюк – Довольно велика. На сегодня нам нужно найти еще 6 голосов. Так что посмотрим. Но дело не только в том, чтобы убрать это правительство. Нам нужно создать новое правительство. И вопрос в том, кого Янукович выберет на должность премьер-министра? Какую кандидатуру он нам представит? Если это будет член «семьи», мы никогда не поддержим его. Это должно быть ответственное правительство во главе с человеком, который в состоянии решить социальные и экономические проблемы в Украине.Маккейн – И в этом случае вы будете дожидаться выборов 2015 года?Яценюк – Есть несколько вариантов, как быть со следующими президентскими выборами. Но ключевой момент тут такой – этот президент никогда не уйдет по собственной воле. Никогда. Он не отдаст нам ключи и не скажет – «Ребята, я решил уйти, я согласен на хорошую пенсию, займусь выращиванием цветов», или что-то в этом роде. Но есть несколько вариантов, в том числе и внесение изменений в Конституцию. Потому что ключевая проблема для нас заключается в том, что дата выборов записана в Конституции. Они целенаправленно внесли изменения в Конституцию в 2010 году, и теперь в Конституции записано, что следующие выборы должны быть проведены 28 марта 2015 года. Это очень сложная юридическая проблема.Маккейн – А есть необходимость в создании технического правительства?Яценюк – Есть. Если они хотят получить деньги от МВФ. Это может серьезно помочь. С другой стороны, им нужен человек, который руководит процессом и разбирается, что такое МВФ.Яценюк упоминает о заявлении Крымского парламента, который попросил военной защиты. Собеседники шутят, что следовало попросить военной защиты у Китая или у Северной Кореи.Яценюк – Так что, мы будем ждать вас завтра?Маккейн – Да.Пайетт уточнил время – 13:30.Яценюк – Г-н посол, что касается безопасности, будем на связи. Наш человек по безопасности будет с вами на связи.Пайетт – Это по завтрашнему дню?Яценюк – Да. Мы все перепроверим еще раз по безопасности.Маккейн – Хорошо. Пока вы не ушли. «CNN», насколько я знаю, транслируется по всему миру. Что вы хотите, чтобы я сказал?Яценюк – Что вы поддерживаете движение в ЕС, демократическое движение в Украине и стремление украинцев жить в современном мире, без коррупции. Что вы поддерживаете мирные демонстрации(смех). И что люди демонстрируют, что готовы бороться за свою свободу, и они будут бороться.Маккейн – Да. А также обеспокоенность, что Таможенный союз не станет (не догов.) Это без вопросов.(Прощаются, благодарят друг друга за беседу. Украинские гости ушли.)Далее разговор о боксе, успехах братьев Кличко на ринге.Отмечают, что проблема коррупции в Украине действительно очень серьезная. Но проблема в том, что по их мнению, со сменой власти ничего в этой стране не изменится.Пайетт отмечает, что разговоры о 100 миллионах – это не преувеличение.Пайетт – И это не единственная его собственность. У него есть и другая собственность, в разных странах мира.Маккейн – Я слышал, что он у него есть что-то на Французской Ривьере.Маккейн удивляется, что Ющенко до сих пор живет на государственной даче. Рассуждают о большом разочаровании украинцев в политике и в политиках, которое последовало после «оранжевой революции».Маккейн затронул тему россиян в Крыму.Пайетт – Это впервые возникла такая история с российским консулом в Крыму. Хотя они постоянно попадают в какие-то неприятные ситуации. Как я уже говорил, у россиян есть определенные преимущества, в плане возможности применения силы, и с этим ничего не поделаешь. Но вот чего у них нет, так это поддержки гражданского общества, церкви, у них нет основательных связей в бизнес-кругах, и от этого ситуация становится только для них опаснее. Потому что если они решатся на активные силовые действия, вряд ли мы что-то с этим сможем сделать. Не сможем же мы ввести войска НАТО, чтобы воспрепятствовать присутствию россиян в Крыму. Но, по мнению Яценюка, это небольшая потеря, по сравнению с решением поставленной геополитической задачей,Пайетт отметил, что они вместе с Торией неоднократно отмечали, что «эта линия» несовместима с обязательствами, взятыми на себя Украиной по линии ВТО.Маккейн – С точки зрения геополитики, я бы на месте такого параноика, как Путин, беспокоился бы в первую очередь о базе ВМС. Если хочешь получить контроль над Крымом, то надо позаботиться об этом. И тогда ты сможешь серьезно их проучить. Это наихудший сценарий, разумеется. Но они мутят воду в Крыму, сообщения об этом поступают.Пайетт – Разумеется. И если провести опрос по поводу ориентации на Европу, то в Крыму на этот вопрос на 90% ответят в пользу России.Маккейн – А почему татары настроены про-российски?Пайетт – Нет, татары – они националисты. Речь идет об этнических россиянах, которые доминируют в Крыму.Пайетт рассказывает о сталинских репрессиях против татар.Маккейн – Так, что мы делаем сейчас?Пайетт – Сейчас у нас по плану ваш неофициальный, тайный визит на Майдан, в Дом профсоюзов, чтобы вы своими глазами все увидели, познакомились с настоящими лидерами майдана. И ознакомитесь куда тратятся деньги наших налогоплательщиков (смех)(Ушли.) monitor-ua.com Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: Крым, Евромайдан, Маккейн География: Украина — статья прочитана 250 раз Комментарии