В Москве пропал без вести правнук Иосифа Сталина 🔊 Воспроизвести Селим Бенсаад с супругой Натальей. Фото © starhit.ru



По словам отца Селима Бенсаада, своего сына он не видел с 23 ноября прошлого года, сообщает



В Москве уже три месяца продолжаются безуспешные поиски правнука Иосифа Сталина, инвалида по слуху Селима Бенсаада. О пропаже мужчины изданию Starhit рассказал его отец Хосин Бенсаад, супруг умершей в 2007 году внучки бывшего советского вождя Галины Джугашвили. Как пояснил мужчина, он жил с сыном в оставленной по наследству супругой квартире в центре Москвы. Но в прошлом сентябре Хосин летал за границу, а по возвращении в российскую столицу обнаружил, что дом пуст. По словам отца Селима Бенсаада, своего сына он не видел с 23 ноября прошлого года, сообщает ЛАЙФ В Москве уже три месяца продолжаются безуспешные поиски правнука Иосифа Сталина, инвалида по слуху Селима Бенсаада. О пропаже мужчины изданию Starhit рассказал его отец Хосин Бенсаад, супруг умершей в 2007 году внучки бывшего советского вождя Галины Джугашвили. Как пояснил мужчина, он жил с сыном в оставленной по наследству супругой квартире в центре Москвы. Но в прошлом сентябре Хосин летал за границу, а по возвращении в российскую столицу обнаружил, что дом пуст. — Последний раз видел его 13 сентября, когда улетал в Алжир. Вернулся домой 23 ноября. Квартира пустая, лежат неоплаченные сыном счета. Набрал ему — номер выключен, у его супруги Наташи тоже. Прошёл час, два, три… Такая же ситуация. Селим не объявился ни на следующий день, ни через неделю, — рассказал журналистам Хосин.



По словам мужчины, в полиции считают, что речь может идти о семейной ссоре, поэтому поисками пропавшего сына он занимается самостоятельно. Хосин указывает также на странные обстоятельства исчезновения Селима.



— Исчезли некоторые личные вещи. Например, пропали картины сына, семейный архив фотографий, включая письма супруги. Допустим, если сын сбежал, то зачем ему всё это? — рассуждает Бенсаад-старший.



Впрочем, как отмечает 77-летний безутешный отец, в ходе поисков сына появилась зацепка — он получил СМС, якобы написанное Селимом: "Отстань от меня. Со всеми вопросами обращайся к адвокату". Но по предположению родных и близких, Селим не мог самостоятельно написать это. Они предполагают, что Селим стал жертвой чёрных риелторов. Тем более что прецеденты уже были, мошенники четыре раза уже пытались обмануть инвалида по слуху, чтобы завладеть его недвижимостью. По другой версии, Селим мог попасть под влияние своей супруги, которая является членом секты "Свидетели Иеговы".



Отметим, личность Иосифа Сталина окутана множеством мифов и легенд, в частности, относительно его родства с различными людьми. Лайф разбирался в биографии вождя всех народов и выяснял, кто действительно приходится ему родственником. life.ru Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: полиция, Сталин, исчезновение, родня, правнук География: Россия — статья прочитана 130 раз Комментарии