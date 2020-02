Власти Китая дали вызванной новым типом коронавируса пневмонии временное название NCP 🔊 Воспроизвести



"Власти Китая приняли решение дать заболеванию временное название "пневмония, вызванная новым типом коронавируса". На английском языке оно звучит как Novel Coronavirus Pneumonia или сокращенно NCP", - сказано в сообщении. В Государственном комитете по делам здравоохранения Китая уточнили, что это значит Novel Coronavirus Pneumonia, передает ТАСС Пневмония нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, получила английское название - Novel coronavirus pneumonia или NCP. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР."Власти Китая приняли решение дать заболеванию временное название "пневмония, вызванная новым типом коронавируса". На английском языке оно звучит как Novel Coronavirus Pneumonia или сокращенно NCP", - сказано в сообщении. Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию.



По данным на утро воскресенья, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в КНР превысило 37,2 тыс., 813 человек умерли, выздоровели 2729. Наибольшее количество зараженных в Китае приходится на центральную провинцию Хубэй (27100 человек), далее следуют южная провинция Гуандун (1120), восточная Чжэцзян (1075) и центральная Хэнань (1033).



В китайской столице по последним данным зафиксировано 326 случаев заболевания, в том числе два летальных исхода. Количество выздоровевших в Пекине достигло 37.