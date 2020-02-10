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Аргентина отказалась платить долги по кредитам МВФ до выхода из рецессии: Ни цента
Аргентине необходимо реструктурировать суверенный долг в размере 100 млрд. долларов США перед кредиторами, включая МВФ, передает 112.
Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что правительство не выплатит Международному валютному фонду "даже полцента" своего долга по кредитам, пока страна не выйдет из экономической рецессии. Об этом Киршнер заявила на презентации своей книги "Sinceramente" на международной книжной ярмарке в Гаване в субботу, сообщает Reuters.
"Первое, что мы должны сделать, чтобы иметь возможность заплатить, - это выйти из рецессии. В случае рецессии никто не заплатит даже полцента, а выйти из рецессии можно через большие государственные инвестиции", - сказала де Киршнер.
Аргентине необходимо реструктурировать суверенный долг перед кредиторами в размере 100 млрд. долларов США, включая часть кредитной линии в размере 57 млрд. долларов, которую МВФ расширил в 2018 году.
Отношения с МВФ являются ключевыми, так как Аргентина надеется избежать дефолта в условиях падения национальной валюты, резкой инфляции и ухудшения экономики.
112.ua
Категории: экономика, в мире, чп и криминал
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