Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций 🔊 Воспроизвести Reuters © Matej Leskovsek



Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны, передает



«Это всё равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Да и если мы всё рассчитаем мудро, то будет один к одному. Надо идти вперёд — это важно», — сказал Валенса в интервью «Собеседник.ru».



Он призвал Россию и Польшу вести диалог, потому что «когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения». Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны, передает RT «Это всё равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Да и если мы всё рассчитаем мудро, то будет один к одному. Надо идти вперёд — это важно», — сказал Валенса в интервью «Собеседник.ru».Он призвал Россию и Польшу вести диалог, потому что «когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения». «Но и сейчас эти отношения можно сделать хорошими. У наших стран они и должны быть такими. Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона», — добавил бывший глава государства.



Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что у Варшавы есть «безоговорочное» право требовать от России репараций «за военные преступления» во время Второй мировой войны.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Яблонского «шаромыжничеством».



Владимир Путин отмечал, что Россия создаст архивный центр, чтобы не позволить западным странам извратить историю о Великой Отечественной войне.



27 января глава государства поручил кабмину обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне. russian.rt.com Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память — статья прочитана 178 раз Комментарии