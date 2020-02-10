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Литовцы стали чаще посещать Украину



Количество приездов литовских граждан увеличилось на 24 процента, в то время как число въездов в страну российских граждан снизилось на семь процентов, сообщает Sputnik Литва. Жители Литвы стали чаще посещать Украину, свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.

В прошлом году ведомство зафиксировало 27,3 миллиона въездов и выездов иностранцев из страны.

В Госпогранслужбе отметили, что по сравнению с 2018 годом Украина стала более привлекательной для граждан ряда европейских стран. Так, приезды литовцев увеличились на 24 процента, латвийцев – на 13 процентов, а эстонцев – на шесть процентов.
Между тем россияне стали посещать Украину реже. По сравнению с 2018 годом показатель въездов в страну российских граждан снизился на семь процентов.

Также уменьшилось число людей, прибывающих из Белоруссии (на 13 процентов), Венгрии (на десять процентов), из Словакии (на 14), из Казахстана и Нидерландов (на девять процентов для обеих стран).

Ранее правительство Украины приняло новый закон, согласно которому пересечение границы с Россией станет возможным для украинцев только при наличии загранпаспорта. Новый закон будет действовать с марта. Данные с заграничных паспортов для проверки будут считывать специальными приборами.

В России назвали новый закон дискриминацией украинскими властями собственных граждан.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: Украина, туристы, литовцы
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 февраля, 09:30

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