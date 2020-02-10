Литовцы стали чаще посещать Украину 🔊 Воспроизвести



Количество приездов литовских граждан увеличилось на 24 процента, в то время как число въездов в страну российских граждан снизилось на семь процентов, сообщает



В прошлом году ведомство зафиксировало 27,3 миллиона въездов и выездов иностранцев из страны.



В Госпогранслужбе отметили, что по сравнению с 2018 годом Украина стала более привлекательной для граждан ряда европейских стран. Так, приезды литовцев увеличились на 24 процента, латвийцев – на 13 процентов, а эстонцев – на шесть процентов. Количество приездов литовских граждан увеличилось на 24 процента, в то время как число въездов в страну российских граждан снизилось на семь процентов, сообщает Sputnik Литва . Жители Литвы стали чаще посещать Украину, свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.В прошлом году ведомство зафиксировало 27,3 миллиона въездов и выездов иностранцев из страны.В Госпогранслужбе отметили, что по сравнению с 2018 годом Украина стала более привлекательной для граждан ряда европейских стран. Так, приезды литовцев увеличились на 24 процента, латвийцев – на 13 процентов, а эстонцев – на шесть процентов. Между тем россияне стали посещать Украину реже. По сравнению с 2018 годом показатель въездов в страну российских граждан снизился на семь процентов.



Также уменьшилось число людей, прибывающих из Белоруссии (на 13 процентов), Венгрии (на десять процентов), из Словакии (на 14), из Казахстана и Нидерландов (на девять процентов для обеих стран).



Ранее правительство Украины приняло новый закон, согласно которому пересечение границы с Россией станет возможным для украинцев только при наличии загранпаспорта. Новый закон будет действовать с марта. Данные с заграничных паспортов для проверки будут считывать специальными приборами.



В России назвали новый закон дискриминацией украинскими властями собственных граждан. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в Европе Ключевые слова: Украина, туристы, литовцы География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии