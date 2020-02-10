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В Литве из-за коронавируса сократятся транзитные рейсы в Китай

© Photo : facebook / Vilnius Airport


В балтийской республике отметили, что многие европейские страны также закрыли транзитные перевозки в эту страну из-за опасения заражения. В Литве в феврале сократится количество транзитных рейсов в Китай из-за коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу компании Oro navigacija.

Генеральный директор компании Миндаугас Густис рассказал, что три четверти рейсов, выполняемых в воздушном пространстве Литвы, являются транзитными, а Китай входит в пятерку крупнейших стран транзита.

"Поэтому, вероятно, в феврале мы будем выполнять меньше транзитных рейсов, чем ожидали", — отметил он.
В конце января рейсы в Китай были прекращены авиакомпаниями разных стран, осуществляющих транзит через Литву, — британской British Airways, немецкой Lufthansa, французской Air France, австрийской Austrian Airlines и швейцарской Swiss Airlines.

Немецкий грузоперевозчик Lufthansa Cargo планирует скорректировать расписание рейсов в Китай. KLM Royal Dutch Airlines перестала летать в Китай с начала февраля, а американская авиакомпания UPS объявила об отмене 22 рейсов в страну.

Хотя Китай по-прежнему входит в пятерку популярных направлений в Литве, в январе наблюдалось снижение количества рейсов в эту страну.

За первый месяц этого года было обслужено 640 рейсов транзитом через Литву – это на шесть процентов меньше, чем за то же время в прошлом году.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Больше всего заболевших — в Китае, однако случаи заражения есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Великобритании, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Сингапуре, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 24,3 тысячи человек, из них 490 пациентов скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, в мире, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, авиарейсы
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 февраля, 10:30

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