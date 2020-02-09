Энергетическая жемчужина Литвы: Круонисская ГАЭС «прокормит» всю Европу 🔊 Воспроизвести CC BY-SA 3.0 / wikimedia / Teratornis



Круонисская ГАЭС – объект уникальный, его по праву можно называть "энергетической жемчужиной Литвы". Это признано не только самой Литвой, но и Еврокомиссией, которая включила расширение ГАЭС в список самых важных общеевропейских проектов, пишет



Что говорит статистика ЕС



Статистическое агентство Eurostat на своем официальном сайте опубликовало обзор итогов развития возобновляемой энергетики в Евросоюзе за 2018 год. Документ крайне занимательный тем, что позволяет детально оценить, насколько соответствуют истине многочисленные рассказы о небывалых успехах европейских стран в развитии этого сектора. Круонисская ГАЭС – объект уникальный, его по праву можно называть "энергетической жемчужиной Литвы". Это признано не только самой Литвой, но и Еврокомиссией, которая включила расширение ГАЭС в список самых важных общеевропейских проектов, пишет baltnews.lt. Статистическое агентство Eurostat на своем официальном сайте опубликовало обзор итогов развития возобновляемой энергетики в Евросоюзе за 2018 год. Документ крайне занимательный тем, что позволяет детально оценить, насколько соответствуют истине многочисленные рассказы о небывалых успехах европейских стран в развитии этого сектора.



Внутри публикации можно увидеть список стран, данные по которым приводит Eurostat, и здесь мы сразу сталкиваемся с первой загадкой – в этом списке, как ни удивительно, 35 стран, хотя в состав ЕС входит 28 государств.



Каким образом статистическое агентство Евросоюза получило данные по Норвегии, Черногории, Албании, Сербии и Македонии, представить возможно, а вот кто и как передавал агентству результаты, достигнутые Турцией, как были собраны данные по такому государству, как Косово, понять значительно сложнее. Для чего данные по этим странам были размещены в отчете Eurostat, с какой целью? Разве что для того, чтобы в качестве ориентира для всего ЕС показать результаты Норвегии, где доля источников возобновляемой энергетики (ВИЭ) составляет фантастические 72,8%.



Но структура отчета хороша еще и тем, что в нем легко можно обнаружить, что именно является основой столь удивительных показателей Норвегии: из 12 494 ТВт*часов, выработанных всем сектором ВИЭ в течение 2018 года на долю вполне традиционных ГЭС приходится 12 140,9 ТВт*часов, или 97%.



На этом попытки представить Норвегию "образцом для подражания" всего ЕС можно считать законченной – нигде на территории Европы нет такого количества рек, на которых можно разместить ГЭС, этот результат не может быть повторен в принципе.



Несмотря на то, что европейские СМИ без устали рассказывают нам об успехах в строительстве ветряных и солнечных электростанций, статистика неумолима. Среди стран-членов ЕС лидером по доле ВИЭ является Швеция – 54,6%, при этом из общего объема ВИЭ-генерации доля гидроэнергетики – 69%. Второе место с долей ВИЭ в 41,2% занимает Финляндия, где из общего объема ВИЭ-генерации на долю ГЭС приходится 45%, почти половина.



Почетное третье место среди ВИЭ-лидеров Евросоюза – у Латвии с ее 40,3%. Каскад Даугавских ГЭС, детище советской энергетики, продолжает работать весьма успешно – из общего объема "зеленой генерации" он обеспечивает 73%.



Плявиньская гидроэлектростанция на реке Даугава. Фото РИА Новости



Откуда берется энергия



Закономерность совершенно очевидна, гордится успехами развития ВИЭ в той или иной стране Евросоюз может только в том случае, если в этой стране все в полном порядке с гидрорежимом рек, если там построено достаточное количество плотин, если ГЭС используют современные гидроагрегаты и турбины.



Вряд ли я (автор Борис Марцинкевич – прим. Baltnews) ошибусь, если скажу, что чаще всего СМИ рассказывают нам про успехи в ВИЭ отрасли Германии – и ветряные турбины там едва ли не на каждом свободном клочке земли, и солнечные панели на крышах домов бюргеров повсеместно. Но Eurostat неумолим – доля ВИЭ в Германии по итогам 2018 года с трудом добралась до 16,5%. И причину найти совершенно несложно – ГЭС в этой стране обеспечивают только 9,3% из общего объема ВИЭ-генерации.



Не позволяет матушка-природа той же Литве роскоши строить много ГЭС, потому до показателей своей северной соседки, Латвии, она добраться просто не в силах – доля ВИЭ в генерации электроэнергии в Литве едва ли не в два раза меньше, 24,4%.



Открываем раздел раскрытия информации, "проверяем Литву на ГЭС": 19,4% из общего объема ВИЭ-генерации. Никаких чудес, закономерность все та же: есть в стране ГЭС – можно хвастаться успехами в ВИЭ-генерации, не сложилось с реками – стоим в сторонке, скромно потупив глаза. Но, как и в любом правиле, имеются исключения и в этой закономерности, но и они обусловлены не столько развитием технологии, сколько все той же географией.



Если найти крупномасштабную карту Европы, то можно найти на ней страны, имеющие максимальную продолжительность линий морского побережья – это Дания, Польша, Португалия, Испания. Море – это ветер, ветер – это громадины турбин, доля ветровой генерации здесь около 50%. Не менее логично и то, что в направлении север – юг по странам можно видеть, как в ВИЭ-генерации увеличивается доля солнечных электростанций.



Общий вывод тоже вполне очевиден: несмотря ни на какие рассказы об успешном развитии технологий солнечных и ветряных электростанций, основными факторами для результативности их работы остается гидрография и география. Есть реки, построены на них ГЭС – есть и высокий результат по доле ВИЭ в общем объеме генерации электроэнергии. Имеется у страны продолжительная морская береговая линия – имеется и высокая доля у ветряных электростанций, а, чем южнее находится та или иная страна, тем больше будет вклад электростанций солнечных.



Состояние ВИЭ в регионе Балтийского моря



В ряде СМИ анализ предоставленных Eurostat данных по прибалтийским республикам был весьма незамысловат. Латвия с ее 40,3% ВИЭ-генерации безусловный лидер, Эстония на втором месте с 30,0%, Литва – самая отстающая, здесь зеленой генерации всего 24,4%. Хорошо, с арифметикой все в порядке, места расставили арифметически верно. А какой вывод-то? Литва отстает, как ей не стыдно?



А давайте чуть расширим обзор и посмотрим, как дела у еще одной соседки Литвы – у Польши. Хм, а тут зелень и вовсе отказывается зеленеть – на долю ВИЭ приходится всего 11,3%. Что, объявим Польшу вообще уж "отсталой" страной? Так ведь не получится – по объемам ВВП Польша – один из лидеров Восточной Европы, по этому показателю обгоняет страны Прибалтики не на проценты, а в разы.



Самый низкий показатель по доле ВИЭ в Европе и вовсе у Нидерландов – всего 7,4%, не дотягивают для заданного Еврокомиссией целевого показателя в 20% и такие "локомотивы" ЕС, как Франция (доля ВИЭ – 16,6%) и Германия (16,5%).



С математикой спорить не получается – нет никакой зависимости уровня развития экономики страны и ее показателей по доле ВИЭ, каждый из этих показателей "живет сам по себе", уровень жизни в стране вообще никак не зависит от того, как у нее развивается ВИЭ-сектор.



Конечно, нельзя исключать того, что Еврокомиссия решит каким-то образом поощрять страны, которые в него усиленно вкладываются, но пока в качестве поощрения предлагаются только места в рейтинге.



Решением Еврокомиссии в 2019 году в Эстонии были закрыты самые старые энергоблоки, работающие на прибалтийских горючих сланцах, страна разом лишилась 20% своей традиционной электрогенерации. Наверняка по итогам 2019 года доля ВИЭ в этой стране превысит предыдущие показатели.



Вот только радостного настроения по этому поводу в Эстонии не наблюдается. Тут не только вынуждены были увольнять энергетиков и горняков, добывавших сланец, но еще и вырос объем импорта электроэнергии, причем не откуда-нибудь, а из России, хотя Еврокомиссия предписывает добиваться энергетической независимости именно от нашей страны – известно же, что российские электростанции производят "неправильные" электроны, от которых где угодно демократия рушится просто на глазах.



Прибалтийская ГРЭС вблизи города Нарвы. Фото: РИА Новости



При этом Еврокомиссия и европейские банки, увлеченные трендом на развитие ВИЭ, финансировать Эстонию для строительства традиционных тепловых электростанций отказываются – только солнце, только ветер, только радость впереди. Но если нет традиционной генерации, то отсутствует и возможность регулирования работы солнечных и ветряных электростанций, которая критически зависит от погодных условий.



Чуть менее сурово выглядят дела в Польше, где 80% генерации электроэнергии обеспечивают угольные энергоблоки: Еврокомиссия пока еще не требует их закрытия, но год за годом увеличивает штрафы за выбросы углекислого газа и ровно так же финансировать намерена исключительно панели да турбины.



Конечно, Польша как один из основных получателей субсидий из всевозможных европейских фондов может сосредоточиться и построить немалое количество новых ветряных электростанций – морское побережье имеется. Вот только что тогда будет с промышленностью этой страны, которым требуется стабильная, а не прерывистая генерация, никто в Еврокомиссии ничего не говорит.



Но я не просто так говорил про то, что для ВИЭ большое значение имеют география и гидрография страны. Именно они – причина того, что существенную помощь и Эстонии, и Польше может оказать Литва.



Да-да, та самая страна, которая лихо закрыла свою Игналинскую АЭС, которая вынуждена импортировать до 70% необходимой ей электроэнергии, у которой не самым блестящим образом идут дела в ВИЭ-секторе.



Все дело в том, что именно в Литве, на реке Неман, с 1992 года работает единственная в регионе Круонисская гидроаккумулирующая электростанция, ГАЭС. Круонисская ГАЭС – объект уникальный, его по праву можно называть "энергетической жемчужиной Литвы". Это признано не только самой Литвой, вот цитата из официального сообщения Еврокомиссии, которая в январе 2018 года приняла решение о финансировании проекта расширения мощности этой ГАЭС: "Расширение Круонисской ГАЭС включено в список самых важных проектов, представляющих интерес для всей Европы".



Значимость этой удивительной электростанции не только для Литвы, но и для всей Европы – серьезная причина для того, чтобы рассказать о Круонисской ГАЭС отдельно и более подробно.



Борис МАРЦИНКЕВИЧ,



baltnews.lt



Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Вот заглавные строки: "Доля возобновляемой энергетики в ЕС выросла до 18,0%. 12 стран-членов достигли или превысили уровень, являющийся целевым на 2020 год".Внутри публикации можно увидеть список стран, данные по которым приводит Eurostat, и здесь мы сразу сталкиваемся с первой загадкой – в этом списке, как ни удивительно, 35 стран, хотя в состав ЕС входит 28 государств.Каким образом статистическое агентство Евросоюза получило данные по Норвегии, Черногории, Албании, Сербии и Македонии, представить возможно, а вот кто и как передавал агентству результаты, достигнутые Турцией, как были собраны данные по такому государству, как Косово, понять значительно сложнее. Для чего данные по этим странам были размещены в отчете Eurostat, с какой целью? Разве что для того, чтобы в качестве ориентира для всего ЕС показать результаты Норвегии, где доля источников возобновляемой энергетики (ВИЭ) составляет фантастические 72,8%.Но структура отчета хороша еще и тем, что в нем легко можно обнаружить, что именно является основой столь удивительных показателей Норвегии: из 12 494 ТВт*часов, выработанных всем сектором ВИЭ в течение 2018 года на долю вполне традиционных ГЭС приходится 12 140,9 ТВт*часов, или 97%.Несмотря на то, что европейские СМИ без устали рассказывают нам об успехах в строительстве ветряных и солнечных электростанций, статистика неумолима. Среди стран-членов ЕС лидером по доле ВИЭ является Швеция – 54,6%, при этом из общего объема ВИЭ-генерации доля гидроэнергетики – 69%. Второе место с долей ВИЭ в 41,2% занимает Финляндия, где из общего объема ВИЭ-генерации на долю ГЭС приходится 45%, почти половина.Почетное третье место среди ВИЭ-лидеров Евросоюза – у Латвии с ее 40,3%. Каскад Даугавских ГЭС, детище советской энергетики, продолжает работать весьма успешно – из общего объема "зеленой генерации" он обеспечивает 73%.Закономерность совершенно очевидна, гордится успехами развития ВИЭ в той или иной стране Евросоюз может только в том случае, если в этой стране все в полном порядке с гидрорежимом рек, если там построено достаточное количество плотин, если ГЭС используют современные гидроагрегаты и турбины.Вряд ли я (автор Борис Марцинкевич – прим. Baltnews) ошибусь, если скажу, что чаще всего СМИ рассказывают нам про успехи в ВИЭ отрасли Германии – и ветряные турбины там едва ли не на каждом свободном клочке земли, и солнечные панели на крышах домов бюргеров повсеместно. Но Eurostat неумолим – доля ВИЭ в Германии по итогам 2018 года с трудом добралась до 16,5%. И причину найти совершенно несложно – ГЭС в этой стране обеспечивают только 9,3% из общего объема ВИЭ-генерации.Открываем раздел раскрытия информации, "проверяем Литву на ГЭС": 19,4% из общего объема ВИЭ-генерации. Никаких чудес, закономерность все та же: есть в стране ГЭС – можно хвастаться успехами в ВИЭ-генерации, не сложилось с реками – стоим в сторонке, скромно потупив глаза. Но, как и в любом правиле, имеются исключения и в этой закономерности, но и они обусловлены не столько развитием технологии, сколько все той же географией.Если найти крупномасштабную карту Европы, то можно найти на ней страны, имеющие максимальную продолжительность линий морского побережья – это Дания, Польша, Португалия, Испания. Море – это ветер, ветер – это громадины турбин, доля ветровой генерации здесь около 50%. Не менее логично и то, что в направлении север – юг по странам можно видеть, как в ВИЭ-генерации увеличивается доля солнечных электростанций.Общий вывод тоже вполне очевиден: несмотря ни на какие рассказы об успешном развитии технологий солнечных и ветряных электростанций, основными факторами для результативности их работы остается гидрография и география. Есть реки, построены на них ГЭС – есть и высокий результат по доле ВИЭ в общем объеме генерации электроэнергии. Имеется у страны продолжительная морская береговая линия – имеется и высокая доля у ветряных электростанций, а, чем южнее находится та или иная страна, тем больше будет вклад электростанций солнечных.В ряде СМИ анализ предоставленных Eurostat данных по прибалтийским республикам был весьма незамысловат. Латвия с ее 40,3% ВИЭ-генерации безусловный лидер, Эстония на втором месте с 30,0%, Литва – самая отстающая, здесь зеленой генерации всего 24,4%. Хорошо, с арифметикой все в порядке, места расставили арифметически верно. А какой вывод-то? Литва отстает, как ей не стыдно?А давайте чуть расширим обзор и посмотрим, как дела у еще одной соседки Литвы – у Польши. Хм, а тут зелень и вовсе отказывается зеленеть – на долю ВИЭ приходится всего 11,3%. Что, объявим Польшу вообще уж "отсталой" страной? Так ведь не получится – по объемам ВВП Польша – один из лидеров Восточной Европы, по этому показателю обгоняет страны Прибалтики не на проценты, а в разы.С математикой спорить не получается – нет никакой зависимости уровня развития экономики страны и ее показателей по доле ВИЭ, каждый из этих показателей "живет сам по себе", уровень жизни в стране вообще никак не зависит от того, как у нее развивается ВИЭ-сектор.Конечно, нельзя исключать того, что Еврокомиссия решит каким-то образом поощрять страны, которые в него усиленно вкладываются, но пока в качестве поощрения предлагаются только места в рейтинге.Решением Еврокомиссии в 2019 году в Эстонии были закрыты самые старые энергоблоки, работающие на прибалтийских горючих сланцах, страна разом лишилась 20% своей традиционной электрогенерации. Наверняка по итогам 2019 года доля ВИЭ в этой стране превысит предыдущие показатели.Вот только радостного настроения по этому поводу в Эстонии не наблюдается. Тут не только вынуждены были увольнять энергетиков и горняков, добывавших сланец, но еще и вырос объем импорта электроэнергии, причем не откуда-нибудь, а из России, хотя Еврокомиссия предписывает добиваться энергетической независимости именно от нашей страны – известно же, что российские электростанции производят "неправильные" электроны, от которых где угодно демократия рушится просто на глазах.При этом Еврокомиссия и европейские банки, увлеченные трендом на развитие ВИЭ, финансировать Эстонию для строительства традиционных тепловых электростанций отказываются – только солнце, только ветер, только радость впереди. Но если нет традиционной генерации, то отсутствует и возможность регулирования работы солнечных и ветряных электростанций, которая критически зависит от погодных условий.Чуть менее сурово выглядят дела в Польше, где 80% генерации электроэнергии обеспечивают угольные энергоблоки: Еврокомиссия пока еще не требует их закрытия, но год за годом увеличивает штрафы за выбросы углекислого газа и ровно так же финансировать намерена исключительно панели да турбины.Конечно, Польша как один из основных получателей субсидий из всевозможных европейских фондов может сосредоточиться и построить немалое количество новых ветряных электростанций – морское побережье имеется. Вот только что тогда будет с промышленностью этой страны, которым требуется стабильная, а не прерывистая генерация, никто в Еврокомиссии ничего не говорит.Да-да, та самая страна, которая лихо закрыла свою Игналинскую АЭС, которая вынуждена импортировать до 70% необходимой ей электроэнергии, у которой не самым блестящим образом идут дела в ВИЭ-секторе.Все дело в том, что именно в Литве, на реке Неман, с 1992 года работает единственная в регионе Круонисская гидроаккумулирующая электростанция, ГАЭС. Круонисская ГАЭС – объект уникальный, его по праву можно называть "энергетической жемчужиной Литвы". Это признано не только самой Литвой, вот цитата из официального сообщения Еврокомиссии, которая в январе 2018 года приняла решение о финансировании проекта расширения мощности этой ГАЭС: "Расширение Круонисской ГАЭС включено в список самых важных проектов, представляющих интерес для всей Европы".Значимость этой удивительной электростанции не только для Литвы, но и для всей Европы – серьезная причина для того, чтобы рассказать о Круонисской ГАЭС отдельно и более подробно. Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: Круонисская ГАЭС, возобновляемая энергетика, ВИЭ — статья прочитана 127 раз Комментарии