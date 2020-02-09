Белорусские болельщики выбрали Хруща талисманом ЧМ-2021 по хоккею 🔊 Воспроизвести Фото ФХБ



Любители спорта с 15 января по 5 февраля принимали участие в интернет-голосовании по выбору лучшей идеи для талисмана чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Минске и Риге в 2021 году.



Среди белорусских участников обладателем приза зрительских симпатий стал Майский жук Майс/Хрущ. Среди латвийской аудитории наибольшего внимания удостоился Еж, сообщили корреспонденту



Фото ФХБ



Креатором идеи талисмана, завоевавшего сердца белорусской публики, стал Дмитрий Галиновский. Концепцию маскота, понравившегося латвийским болельщикам, разработал дизайнер Янис Бурмейстер. Присуждение приза зрительских симпатий было основано на результатах голосования пользователей на сайте Федерации хоккея Беларуси и на официальной страничке общественного объединения в "ВКонтакте". Среди белорусских участников обладателем приза зрительских симпатий стал Майский жук Майс/Хрущ. Среди латвийской аудитории наибольшего внимания удостоился Еж, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея.Креатором идеи талисмана, завоевавшего сердца белорусской публики, стал Дмитрий Галиновский. Концепцию маскота, понравившегося латвийским болельщикам, разработал дизайнер Янис Бурмейстер. Присуждение приза зрительских симпатий было основано на результатах голосования пользователей на сайте Федерации хоккея Беларуси и на официальной страничке общественного объединения в "ВКонтакте". На конкурс идей талисмана было прислано более 100 заявок от представителей Беларуси и Латвии, причем свои работы присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея. В шорт-лист, представленный общественности, вошли 30 работ.



Что касается выбора официального талисмана планетарного первенства по хоккею, за которого будут голосовать члены звездного жюри, то победитель конкурса станет известен 24 февраля.



Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет 7-23 мая 2021 года в столицах Беларуси и Латвии. Решение об этом было принято на конгрессе Международной федерации хоккея с шайбой, который проходил в Кельне в 2017 году. Запланировано, что матчи турнира примут "Минск-Арена" и "Арена-Рига". Категории: в Беларуси, спорт Ключевые слова: Хрущ, талисман ЧМ-2021 по хоккею География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 205 раз Комментарии