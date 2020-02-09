Итоги клайпедского отбора на фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести Победители конкурса с членами жюри







Вечером 8 февраля в Клайпеде завершился первый Национальный отбор участников на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск 2020» от Литовской Республики.



По традиции конкурсы молодых исполнителей являются главным событием очередного Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».



Каждый из конкурсантов получил диплом участника в отборе к фестивалю искусств в Витебске.



В возрасте от 8 до 14 лет победил Криступас Керулис из Паланги. В группе от 18 до 30 лет победительницей стала Каролина Лындо (Вильнюс).







Подробности о конкурсе читайте на сайте газеты в ближайшие часы.



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По традиции конкурсы молодых исполнителей являются главным событием очередного Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».Каждый из конкурсантов получил диплом участника в отборе к фестивалю искусств в Витебске.В возрасте от 8 до 14 лет победил Криступас Керулис из Паланги. В группе от 18 до 30 лет победительницей стала Каролина Лындо (Вильнюс).Подробности о конкурсе читайте на сайте газеты в ближайшие часы. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: «Славянский базар в Витебске», Международный конкурс исполнителей эстрадной песни, «Витебск 2020» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 297 раз Комментарии