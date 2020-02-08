Военнослужащий открыл стрельбу по мирным жителям в Таиланде и захватил заложников 🔊 Воспроизвести © Patong Police



По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы в тайском городе Накхонратчасима, пишет газета Thai Rath. Как сообщает издание, число погибших может достигать 15, сообщает



Как уточняется, стрельбу открыл военнослужащий.



Согласно данным Khaosod English, злоумышленником может быть Джаккрапант Томма. Отмечается, что он похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.



Полиция проводит операцию на месте происшествия.



Издание Tha Rath опубликовало видео с предполагаемым стрелком, который открыл стрельбу по мирным жителям в тайском городе Накхонратчасима. По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы в тайском городе Накхонратчасима, пишет газета Thai Rath. Как сообщает издание, число погибших может достигать 15, сообщает RT Как уточняется, стрельбу открыл военнослужащий.Согласно данным Khaosod English, злоумышленником может быть Джаккрапант Томма. Отмечается, что он похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.Полиция проводит операцию на месте происшествия.Издание Tha Rath опубликовало видео с предполагаемым стрелком, который открыл стрельбу по мирным жителям в тайском городе Накхонратчасима.



По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже.



Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника.



วงจรปิด คนร้ายถืออาวุธสงคราม #กราดยิงโคราช คาดว่ามีตัวประกัน#SaveKorat #กราดยิงทั่วเมืองโคราช pic.twitter.com/vBilwbsdmU — Thairath_News (@Thairath_News) February 8, 2020 Ранее стало известно, что солдат открыл стрельбу по мирным гражданам в Накхонратчасима. Злоумышленник похитил военный джип с базы и направился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.По сообщениям СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже.Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: заложники, погибшие, ТЦ, стрельба, Тайланд — статья прочитана 146 раз Комментарии