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Зеленский похвалился тем, что папа римский назвал его президентом мира
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о впечатлениях от аудиенции у папы римского Франциска в Апостольском дворце в Ватикане. По словам лидера Незалежной, понтифик назвал его "президентом мира", сообщает ЛАЙФ.
— Главное, о чём мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" — вот такой у меня сейчас имидж в Европе, — сказал Зеленский.
Лидер Незалежной также во время встречи обратился к Его Святейшеству с просьбой помочь в освобождении украинцев, пленённых в Донбассе или осуждённых в России. Помимо этого папа римский и Зеленский обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.
В завершение встречи украинский президент пригласил понтифика в Донбасс. Он заявил главе Святого престола, что для того, "чтобы до конца понять, что у нас происходит на Востоке, надо ехать на Восток".
life.ru
География: Украина
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