Зеленский похвалился тем, что папа римский назвал его президентом мира 🔊 Воспроизвести Фото © Сайт президента Украины



Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о впечатлениях от аудиенции у папы римского Франциска в Апостольском дворце в Ватикане. По словам лидера Незалежной, понтифик назвал его "президентом мира", сообщает



— Главное, о чём мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" — вот такой у меня сейчас имидж в Европе, — сказал Зеленский.



Лидер Незалежной также во время встречи обратился к Его Святейшеству с просьбой помочь в освобождении украинцев, пленённых в Донбассе или осуждённых в России. Помимо этого папа римский и Зеленский обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.



В завершение встречи украинский президент пригласил понтифика в Донбасс. Он заявил главе Святого престола, что для того, "чтобы до конца понять, что у нас происходит на Востоке, надо ехать на Восток". Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о впечатлениях от аудиенции у папы римского Франциска в Апостольском дворце в Ватикане. По словам лидера Незалежной, понтифик назвал его "президентом мира", сообщает ЛАЙФ — Главное, о чём мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" — вот такой у меня сейчас имидж в Европе, — сказал Зеленский.Лидер Незалежной также во время встречи обратился к Его Святейшеству с просьбой помочь в освобождении украинцев, пленённых в Донбассе или осуждённых в России. Помимо этого папа римский и Зеленский обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.В завершение встречи украинский президент пригласил понтифика в Донбасс. Он заявил главе Святого престола, что для того, "чтобы до конца понять, что у нас происходит на Востоке, надо ехать на Восток". life.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: встреча, визит, Ватикан, папа, Зеленский География: Украина — статья прочитана 170 раз Комментарии