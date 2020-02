Загрузка... Карен Пирс — новый посол Британии в США, круизная тюрьма Diamond Princess и Суперлуние ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 08.02.2020 🔊 Воспроизвести



Ход дамкой: Лондон отправил Карен Пирс послом в США



Карен Пирс, постоянный представитель Великобритании при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН, назначена послом Соединённого Королевства в США. Пирс — первая женщина, которая займёт этот пост, отмечает The Financial Times.



Круизный лайнер Diamond Princess стал плавучей тюрьмой



Гигантский круизный лайнер Diamond Princess качается на волнах близ берегов Японии уже две недели. Причалить и высадить пассажиров или продолжить путешествие судну нельзя: оно закрыто на карантин по причине коронавируса. На борту корабля — уже более 60 больных.



Идёт охота на слонов, идёт охота



Ботсвана проведёт свои первые аукционы на право охоты на слонов с момента снятия запрета в прошлом году. В стране насчитывается около 130 000 хоботов — это самая большая популяция слонов в мире.



Всего на 2020 год запланирована продажа лицензий на отстрел 272 слонов, и проводиться она будет на нескольких аукционах в течение года. Первые торги состоятся в конце нынешней недели в столице страны Габороне. Власти выложат на торги 7 охотничьих “пакетов” с разрешениями на отстрел 10 слонов в каждом и указанием местности, где это разрешается сделать, сообщает BBC.



"Инфицированных отправят в больницы в нескольких префектурах, и сейчас мы к этому готовимся", — сказал министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.

* * *

Идёт охота на слонов, идёт охота

Ботсвана проведёт свои первые аукционы на право охоты на слонов с момента снятия запрета в прошлом году. В стране насчитывается около 130 000 хоботов — это самая большая популяция слонов в мире.

Всего на 2020 год запланирована продажа лицензий на отстрел 272 слонов, и проводиться она будет на нескольких аукционах в течение года. Первые торги состоятся в конце нынешней недели в столице страны Габороне. Власти выложат на торги 7 охотничьих "пакетов" с разрешениями на отстрел 10 слонов в каждом и указанием местности, где это разрешается сделать, сообщает BBC.