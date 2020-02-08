Карен Пирс — новый посол Британии в США, круизная тюрьма Diamond Princess и Суперлуние ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 08.02.2020

Ход дамкой: Лондон отправил Карен Пирс послом в США
Карен Пирс, постоянный представитель Великобритании при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН, назначена послом Соединённого Королевства в США. Пирс — первая женщина, которая займёт этот пост, отмечает The Financial Times.
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Круизный лайнер Diamond Princess стал плавучей тюрьмой
Гигантский круизный лайнер Diamond Princess качается на волнах близ берегов Японии уже две недели. Причалить и высадить пассажиров или продолжить путешествие судну нельзя: оно закрыто на карантин по причине коронавируса. На борту корабля — уже более 60 больных.
В карантин “Бриллиантовая принцесса” попала после того, как у туриста из Китая, который 25 января сошёл на берег в Гонконге, обнаружили коронавирус. После этого все находящиеся на корабле моряки и пассажиры прошли проверку на наличие опасного возбудителя “уханьской пневмонии”. На данный момент количество заражённых ежедневно растёт.
“Инфицированных отправят в больницы в нескольких префектурах, и сейчас мы к этому готовимся”, — сказал министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.
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Идёт охота на слонов, идёт охота
Ботсвана проведёт свои первые аукционы на право охоты на слонов с момента снятия запрета в прошлом году. В стране насчитывается около 130 000 хоботов — это самая большая популяция слонов в мире.
Всего на 2020 год запланирована продажа лицензий на отстрел 272 слонов, и проводиться она будет на нескольких аукционах в течение года. Первые торги состоятся в конце нынешней недели в столице страны Габороне. Власти выложат на торги 7 охотничьих “пакетов” с разрешениями на отстрел 10 слонов в каждом и указанием местности, где это разрешается сделать, сообщает BBC.
Подробнее на FITZROY
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Идёт охота на слонов, идёт охота
Ботсвана проведёт свои первые аукционы на право охоты на слонов с момента снятия запрета в прошлом году. В стране насчитывается около 130 000 хоботов — это самая большая популяция слонов в мире.
Всего на 2020 год запланирована продажа лицензий на отстрел 272 слонов, и проводиться она будет на нескольких аукционах в течение года. Первые торги состоятся в конце нынешней недели в столице страны Габороне. Власти выложат на торги 7 охотничьих “пакетов” с разрешениями на отстрел 10 слонов в каждом и указанием местности, где это разрешается сделать, сообщает BBC.
Подробнее на FITZROY