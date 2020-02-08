Из Стамбула – только с рекордом 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







Каунасский «Жальгирис» в 24-м туре группового этапа баскетбольной Евролиги провёл, возможно, лучший свой матч в нынешнем сезоне, но всё же проиграл.



Похоже, у каунасского клуба остался далеко в прошлом чрезвычайно низкий процент попаданий при дальних бросках. А в матче с самим «Анадолу Эфес», главным на сегодня претендентом на победу в нынешнем розыгрыше Евролиги, снайперы литовкой команды вообще установили не только рекорд своего клуба по точным трёхочковым броскам, но и побили рекорд Евролиги по этому показателю в текущем сезоне.



Игроки «Анадолу Эфес» во главе с непревзойдённым Шейном Ларкиным, ставшим недавно турецкоподанным, в матче с «Жальгирисом» попали из-за дуги 10 раз при 21 попытки, тогда как гости – 19 из 31. Похоже, у каунасского клуба остался далеко в прошлом чрезвычайно низкий процент попаданий при дальних бросках. А в матче с самим «Анадолу Эфес», главным на сегодня претендентом на победу в нынешнем розыгрыше Евролиги, снайперы литовкой команды вообще установили не только рекорд своего клуба по точным трёхочковым броскам, но и побили рекорд Евролиги по этому показателю в текущем сезоне.Игроки «Анадолу Эфес» во главе с непревзойдённым Шейном Ларкиным, ставшим недавно турецкоподанным, в матче с «Жальгирисом» попали из-за дуги 10 раз при 21 попытки, тогда как гости – 19 из 31.



За три минуты до конца матча Крис Синглтон пошёл на кольцо «Жальгириса» и снёс игрока каунасской команды Найджела Хайеса, стоявшего на двух ногах в защите по всем правилам баскетбола. Судьи после заминки оштрафовали каунасского баскетболиста. Главного тренера «Жальгириса» Шарунаса Ясикявичюса такое откровенное воровство вывел из себя. Шарас не смог сдержать эмоций и получил это технический фол. В итоге – «минус три очка», когда каунасская команда вполне могла добавить в свой актив ещё 2 очка, заброшенных Н.Хайесом, если бы штрафные пробивались на противоположном конце площадки.



Стоит заметить, что в 24-м туре был зафиксировано сразу несколько рекордов и антирекордов.



Так, московские армейцы смогли набрать за один период лишь 4 очка, и это притом, что команда Георгиоса Барцокаса, сменившего в середине января Кястутиса Кемзуру, в этот раз играла без травмированных лидеров - Вассилиса Спанулис (повредил ложыжку в Каунасе), Тэйлора Рочести и Георгиоса Принтезиса.



А в Гамбурге, где играли берлинская «Альба» и мадридский «Реал», аргентинский защитник испанского клуба Факундо Кампаццо сделал 19 результативных передач и повторил рекорд Евролиги всех времён по этому показателю. Теперь у рекорда – два соавтора: Ф.Кампаццо и Стефан Йович, игравший в ноябре 2015 года за «Црвену Звезду».







Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



24-й тур



«Баскония» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) – 79:65 (20:13, 19:24, 23:14, 17:14).



«Альба» (Германия) – «Реал» (Испания) – 97:103 (25:41, 35:9, 11:29, 26:24)



«Альба»: Р.Гедрайтис (17 очков + 5 подборов),



«Реал»: Э.Рэндольф (27 + 6 подборов), Д.Кэрролл (27).



«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия) – 72:59 (20:15, 13:19, 21:4, 18:21)



ЦСКА: М.Джеймс (20 + 7 подборов).



«Анадолу Эфес» (Турция) – «Жальгирис» (Литва) – 96:91 (19:20, 21:23, 23:22, 33:26)



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (25), В.Мицич (22).



«Жальгирис»: З.Ледей (22 + 6 подборов), К.Риверс (21), Э.Улановас (12).







«Химки» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21)



«Химки»: А.Швед (22 + 9 передач),



«Црвена Звезда»: К.Пантер (20).



«Фенербахче» (Турция) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 77:78 (23:20, 17:21, 23:23, 14:14)



«Фенербахче»: Д.Уильямс (22 + 6 подборов),



«Маккаби»: Э.Брайант (21 + 6 подборов).



«Бавария» (Германия) – «Валенсия» (Испания) – 59:66 (13:15, 17:9, 16:21, 13:21)



«Панатинаикос» (Греция) – «Зенит» (Россия) – 96:81 (30:11, 16:29, 25:20, 25:21)



«Панатинаикос»: Д.Томас (27 + 6 подборов),



«Зенит»: Г.Айон (21).



«Барселона» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) – 84:80 (23:17, 13:28, 27:14, 21:21)



«Барселона»: М.Делейни (26 + 9 передач).



«Милан»: А.Гудайтис (3 + 3 подбора).







Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 21 победа, 2. «Реал» – 18, 3. «Барселона» - 18, 4. ЦСКА – 16, 5. «Маккаби» – 16, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Валенсия» - 12, 8. «Фенербахче» - 11, 9. «Милан» – 11, 10. «Црвена Звезда» – 10, 11. «Химки» – 10, 12. «Олимпиакос» - 10, 13. «Жальгирис» - 9, 14. «Баскония» – 9, 15. АСВЕЛ – 9, 15. «Альба» – 8, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7. К слову, матч в Стамбуле мог закончиться и в пользу гостей, если бы не парочка весьма спорных судейских решений в пользу хозяев. Весьма спорных – это очень тактично.За три минуты до конца матча Крис Синглтон пошёл на кольцо «Жальгириса» и снёс игрока каунасской команды Найджела Хайеса, стоявшего на двух ногах в защите по всем правилам баскетбола. Судьи после заминки оштрафовали каунасского баскетболиста. Главного тренера «Жальгириса» Шарунаса Ясикявичюса такое откровенное воровство вывел из себя. Шарас не смог сдержать эмоций и получил это технический фол. В итоге – «минус три очка», когда каунасская команда вполне могла добавить в свой актив ещё 2 очка, заброшенных Н.Хайесом, если бы штрафные пробивались на противоположном конце площадки.Стоит заметить, что в 24-м туре был зафиксировано сразу несколько рекордов и антирекордов.Так, московские армейцы смогли набрать за один период лишь 4 очка, и это притом, что команда Георгиоса Барцокаса, сменившего в середине января Кястутиса Кемзуру, в этот раз играла без травмированных лидеров - Вассилиса Спанулис (повредил ложыжку в Каунасе), Тэйлора Рочести и Георгиоса Принтезиса.А в Гамбурге, где играли берлинская «Альба» и мадридский «Реал», аргентинский защитник испанского клуба Факундо Кампаццо сделал 19 результативных передач и повторил рекорд Евролиги всех времён по этому показателю. Теперь у рекорда – два соавтора: Ф.Кампаццо и Стефан Йович, игравший в ноябре 2015 года за «Црвену Звезду».«Баскония» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) – 79:65 (20:13, 19:24, 23:14, 17:14).«Альба» (Германия) – «Реал» (Испания) – 97:103 (25:41, 35:9, 11:29, 26:24)Р.Гедрайтис (17 очков + 5 подборов),Э.Рэндольф (27 + 6 подборов), Д.Кэрролл (27).«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия) – 72:59 (20:15, 13:19, 21:4, 18:21)М.Джеймс (20 + 7 подборов).«Анадолу Эфес» (Турция) – «Жальгирис» (Литва) – 96:91 (19:20, 21:23, 23:22, 33:26)Ш.Ларкин (25), В.Мицич (22).З.Ледей (22 + 6 подборов), К.Риверс (21), Э.Улановас (12).«Химки» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21)А.Швед (22 + 9 передач),К.Пантер (20).«Фенербахче» (Турция) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 77:78 (23:20, 17:21, 23:23, 14:14)Д.Уильямс (22 + 6 подборов),Э.Брайант (21 + 6 подборов).«Бавария» (Германия) – «Валенсия» (Испания) – 59:66 (13:15, 17:9, 16:21, 13:21)«Панатинаикос» (Греция) – «Зенит» (Россия) – 96:81 (30:11, 16:29, 25:20, 25:21)Д.Томас (27 + 6 подборов),Г.Айон (21).«Барселона» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) – 84:80 (23:17, 13:28, 27:14, 21:21)М.Делейни (26 + 9 передач).А.Гудайтис (3 + 3 подбора).1. «Анадолу Эфес» – 21 победа, 2. «Реал» – 18, 3. «Барселона» - 18, 4. ЦСКА – 16, 5. «Маккаби» – 16, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Валенсия» - 12, 8. «Фенербахче» - 11, 9. «Милан» – 11, 10. «Црвена Звезда» – 10, 11. «Химки» – 10, 12. «Олимпиакос» - 10, 13. «Жальгирис» - 9, 14. «Баскония» – 9, 15. АСВЕЛ – 9, 15. «Альба» – 8, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин, Майк Джеймс — статья прочитана 172 раза Комментарии