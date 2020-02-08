Из Стамбула – только с рекордом

Каунасский «Жальгирис» в 24-м туре группового этапа баскетбольной Евролиги провёл, возможно, лучший свой матч в нынешнем сезоне, но всё же проиграл.
Похоже, у каунасского клуба остался далеко в прошлом чрезвычайно низкий процент попаданий при дальних бросках. А в матче с самим «Анадолу Эфес», главным на сегодня претендентом на победу в нынешнем розыгрыше Евролиги, снайперы литовкой команды вообще установили не только рекорд своего клуба по точным трёхочковым броскам, но и побили рекорд Евролиги по этому показателю в текущем сезоне.
Игроки «Анадолу Эфес» во главе с непревзойдённым Шейном Ларкиным, ставшим недавно турецкоподанным, в матче с «Жальгирисом» попали из-за дуги 10 раз при 21 попытки, тогда как гости – 19 из 31.
К слову, матч в Стамбуле мог закончиться и в пользу гостей, если бы не парочка весьма спорных судейских решений в пользу хозяев. Весьма спорных – это очень тактично.
За три минуты до конца матча Крис Синглтон пошёл на кольцо «Жальгириса» и снёс игрока каунасской команды Найджела Хайеса, стоявшего на двух ногах в защите по всем правилам баскетбола. Судьи после заминки оштрафовали каунасского баскетболиста. Главного тренера «Жальгириса» Шарунаса Ясикявичюса такое откровенное воровство вывел из себя. Шарас не смог сдержать эмоций и получил это технический фол. В итоге – «минус три очка», когда каунасская команда вполне могла добавить в свой актив ещё 2 очка, заброшенных Н.Хайесом, если бы штрафные пробивались на противоположном конце площадки.
Стоит заметить, что в 24-м туре был зафиксировано сразу несколько рекордов и антирекордов.
Так, московские армейцы смогли набрать за один период лишь 4 очка, и это притом, что команда Георгиоса Барцокаса, сменившего в середине января Кястутиса Кемзуру, в этот раз играла без травмированных лидеров - Вассилиса Спанулис (повредил ложыжку в Каунасе), Тэйлора Рочести и Георгиоса Принтезиса.
А в Гамбурге, где играли берлинская «Альба» и мадридский «Реал», аргентинский защитник испанского клуба Факундо Кампаццо сделал 19 результативных передач и повторил рекорд Евролиги всех времён по этому показателю. Теперь у рекорда – два соавтора: Ф.Кампаццо и Стефан Йович, игравший в ноябре 2015 года за «Црвену Звезду».
«Баскония» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) – 79:65 (20:13, 19:24, 23:14, 17:14).
«Альба» (Германия) – «Реал» (Испания) – 97:103 (25:41, 35:9, 11:29, 26:24)
«Альба»: Р.Гедрайтис (17 очков + 5 подборов),
«Реал»: Э.Рэндольф (27 + 6 подборов), Д.Кэрролл (27).
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия) – 72:59 (20:15, 13:19, 21:4, 18:21)
ЦСКА: М.Джеймс (20 + 7 подборов).
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Жальгирис» (Литва) – 96:91 (19:20, 21:23, 23:22, 33:26)
«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (25), В.Мицич (22).
«Жальгирис»: З.Ледей (22 + 6 подборов), К.Риверс (21), Э.Улановас (12).
«Химки» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21)
«Химки»: А.Швед (22 + 9 передач),
«Црвена Звезда»: К.Пантер (20).
«Фенербахче» (Турция) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 77:78 (23:20, 17:21, 23:23, 14:14)
«Фенербахче»: Д.Уильямс (22 + 6 подборов),
«Маккаби»: Э.Брайант (21 + 6 подборов).
«Бавария» (Германия) – «Валенсия» (Испания) – 59:66 (13:15, 17:9, 16:21, 13:21)
«Панатинаикос» (Греция) – «Зенит» (Россия) – 96:81 (30:11, 16:29, 25:20, 25:21)
«Панатинаикос»: Д.Томас (27 + 6 подборов),
«Зенит»: Г.Айон (21).
«Барселона» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) – 84:80 (23:17, 13:28, 27:14, 21:21)
«Барселона»: М.Делейни (26 + 9 передач).
«Милан»: А.Гудайтис (3 + 3 подбора).
Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 21 победа, 2. «Реал» – 18, 3. «Барселона» - 18, 4. ЦСКА – 16, 5. «Маккаби» – 16, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Валенсия» - 12, 8. «Фенербахче» - 11, 9. «Милан» – 11, 10. «Црвена Звезда» – 10, 11. «Химки» – 10, 12. «Олимпиакос» - 10, 13. «Жальгирис» - 9, 14. «Баскония» – 9, 15. АСВЕЛ – 9, 15. «Альба» – 8, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7.
За три минуты до конца матча Крис Синглтон пошёл на кольцо «Жальгириса» и снёс игрока каунасской команды Найджела Хайеса, стоявшего на двух ногах в защите по всем правилам баскетбола. Судьи после заминки оштрафовали каунасского баскетболиста. Главного тренера «Жальгириса» Шарунаса Ясикявичюса такое откровенное воровство вывел из себя. Шарас не смог сдержать эмоций и получил это технический фол. В итоге – «минус три очка», когда каунасская команда вполне могла добавить в свой актив ещё 2 очка, заброшенных Н.Хайесом, если бы штрафные пробивались на противоположном конце площадки.
Стоит заметить, что в 24-м туре был зафиксировано сразу несколько рекордов и антирекордов.
Так, московские армейцы смогли набрать за один период лишь 4 очка, и это притом, что команда Георгиоса Барцокаса, сменившего в середине января Кястутиса Кемзуру, в этот раз играла без травмированных лидеров - Вассилиса Спанулис (повредил ложыжку в Каунасе), Тэйлора Рочести и Георгиоса Принтезиса.
А в Гамбурге, где играли берлинская «Альба» и мадридский «Реал», аргентинский защитник испанского клуба Факундо Кампаццо сделал 19 результативных передач и повторил рекорд Евролиги всех времён по этому показателю. Теперь у рекорда – два соавтора: Ф.Кампаццо и Стефан Йович, игравший в ноябре 2015 года за «Црвену Звезду».
Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.
24-й тур
24-й тур
«Баскония» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) – 79:65 (20:13, 19:24, 23:14, 17:14).
«Альба» (Германия) – «Реал» (Испания) – 97:103 (25:41, 35:9, 11:29, 26:24)
«Альба»: Р.Гедрайтис (17 очков + 5 подборов),
«Реал»: Э.Рэндольф (27 + 6 подборов), Д.Кэрролл (27).
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия) – 72:59 (20:15, 13:19, 21:4, 18:21)
ЦСКА: М.Джеймс (20 + 7 подборов).
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Жальгирис» (Литва) – 96:91 (19:20, 21:23, 23:22, 33:26)
«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (25), В.Мицич (22).
«Жальгирис»: З.Ледей (22 + 6 подборов), К.Риверс (21), Э.Улановас (12).
«Химки» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21)
«Химки»: А.Швед (22 + 9 передач),
«Црвена Звезда»: К.Пантер (20).
«Фенербахче» (Турция) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 77:78 (23:20, 17:21, 23:23, 14:14)
«Фенербахче»: Д.Уильямс (22 + 6 подборов),
«Маккаби»: Э.Брайант (21 + 6 подборов).
«Бавария» (Германия) – «Валенсия» (Испания) – 59:66 (13:15, 17:9, 16:21, 13:21)
«Панатинаикос» (Греция) – «Зенит» (Россия) – 96:81 (30:11, 16:29, 25:20, 25:21)
«Панатинаикос»: Д.Томас (27 + 6 подборов),
«Зенит»: Г.Айон (21).
«Барселона» (Испания) – «Олимпия Милан» (Италия) – 84:80 (23:17, 13:28, 27:14, 21:21)
«Барселона»: М.Делейни (26 + 9 передач).
«Милан»: А.Гудайтис (3 + 3 подбора).
Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 21 победа, 2. «Реал» – 18, 3. «Барселона» - 18, 4. ЦСКА – 16, 5. «Маккаби» – 16, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Валенсия» - 12, 8. «Фенербахче» - 11, 9. «Милан» – 11, 10. «Црвена Звезда» – 10, 11. «Химки» – 10, 12. «Олимпиакос» - 10, 13. «Жальгирис» - 9, 14. «Баскония» – 9, 15. АСВЕЛ – 9, 15. «Альба» – 8, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7.