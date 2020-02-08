Этот грозный Линас Линкявичюс! 🔊 Воспроизвести Фото пресс-службы МИДа Литвы







По итогам визита министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, первого за несколько последних лет, пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства выпустила пресс-релиз, озаглавленный "Л.Линкявичюс: Беларусь пообещала впустить международных экспертов на Островецкую АЭС" (L. Linkevičius: Baltarusija pažadėjo įsileisti tarptautinius ekspertus dėl Astravo atominės elektrinės).



Выборочное использование фактов в подобных пресс-релизах, когда излагается, как правило только позиция и слова Линаса Линкявичюса, уже и не удивляет. Примечательно другое, этот момент пресс-релиза отражён сразу - в заголовке.



Из сообщения литовского МИДа можно понять, что Минск только после внушения, полученного от столь большого гостя, согласился пустить экспертов в Островец, а до этого был руками и ногами против такого посещения. Выборочное использование фактов в подобных пресс-релизах, когда излагается, как правило только позиция и слова Линаса Линкявичюса, уже и не удивляет. Примечательно другое, этот момент пресс-релиза отражён сразу - в заголовке.Из сообщения литовского МИДа можно понять, что Минск только после внушения, полученного от столь большого гостя, согласился пустить экспертов в Островец, а до этого был руками и ногами против такого посещения.



Поэтому каждый волен делать свои выводы на сей счёт.



Как и после такой цитаты:



"Я получил заверение, что Беларусь в ближайшее время впустит представителей Директората по энергетике Еврокомиссии и ENSREG, которые вместе с белорусской стороной рассмотрели бы рекомендации международных организаций и выделили бы среди них те, которые необходимо реализовать перед пуском АЭС. Ранее по этому вопросу согласия не было", - сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



Кстати, во время этого же визита, помимо раздачи указаний Минску, Л.Линкявичюс также щедро раздавал обещания помочь Беларуси в нелёгкую пору её непростых экономически-энергетических отношений с Россией.



Литва и Л.Линкявичюс то ли надеются неплохо заработать на белорусско-российских трениях, то ли надеются, что в этой ситуации Минск будет сговорчивее и в отношении претензий Вильнюса к БелАЭС, то ли "и то, и другое, и можно без хлеба..."







Фото: atom.belta.by



Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь настроена абсолютно открыто к обсуждению данного вопроса.



Глава МИД отметил: "Белорусская сторона понимает озабоченность в литовском обществе, но хотел бы обратить внимание, что мы абсолютно транспарентны в нашем сотрудничестве с МАГАТЭ, ЕС. Мы добровольно провели стресс-тесты, хотя могли их и не проводить".



По словам Владимира Макея, Беларусь подготовила в соответствии с европейскими рекомендациями национальный план действий. Наряду с этим с учетом сохраняющейся озабоченности со стороны партнеров, белорусская сторона готова принять еще одну европейскую делегацию, а также продолжать обсуждение данных вопросов.



Владимир Макей особо подчеркнул, что Беларусь чрезвычайно заинтересована в безопасности строящейся атомной электростанции.



Он также отметил, что во время переговоров с литовским коллегой "договорились об определенных шагах для того, чтобы снять ту настороженность, которая присутствует в литовском обществе".



"На наш взгляд, главное здесь быть уверенным, что обеспечена безопасность при строительстве, а затем работы АЭС", - подчеркнул Владимир Макей. Министр иностранных дел обратил внимание, что Беларусь по-прежнему настроена на открытость и транспарентность в обсуждении данного вопроса и готова в дальнейшем выработать такие меры, чтобы "снять эмоциональную напряженность" и все имеющиеся вопросы по данной тематике.



КСТАТИ



Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3) приедет в Беларусь в феврале 2020 года. Подготовка к проведению миссии обсуждалась на рабочем совещании 14-15 января в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.



"На мероприятии рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии МАГАТЭ INIR 3, которая будет проходить в Беларуси с 24 февраля. В совещании принимают участие все организации, вовлеченные в реализацию ядерного энергетического проекта", - отметили в пресс-службе.



С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель министра энергетики Вадим Закревский. Он поблагодарил экспертов МАГАТЭ за плодотворное сотрудничество и большую совместную работу.



Ранее в интервью БЕЛТА заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщал, что во время миссии INIR 3 будет оцениваться готовность страны к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры, то есть по 19 направлениям. "Это наш главный экзамен за годы работы над реализацией ядерно-энергетической программы", - сообщил замминистра.



Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в текущем году, второго - в 2021-м. В этой связи, конечно, было бы логично, если бы в пресс-релизе литовского МИДа точно было указано, когда международные (а ещё лучше - литовские!) эксперты просили у Минска разрешения побывать на строящейся БелАЭС, но Минск им в этом отказал. Но такой конкретики в пресс-релизе нет.Поэтому каждый волен делать свои выводы на сей счёт.Как и после такой цитаты:Кстати, во время этого же визита, помимо раздачи указаний Минску, Л.Линкявичюс также щедро раздавал обещания помочь Беларуси в нелёгкую пору её непростых экономически-энергетических отношений с Россией.Литва и Л.Линкявичюс то ли надеются неплохо заработать на белорусско-российских трениях, то ли надеются, что в этой ситуации Минск будет сговорчивее и в отношении претензий Вильнюса к БелАЭС, то ли "и то, и другое, и можно без хлеба..."Беларусь больше всех заинтересована в безопасности строящейся АЭС. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, передает корреспондент БЕЛТА. Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь настроена абсолютно открыто к обсуждению данного вопроса.Глава МИД отметил: "Белорусская сторона понимает озабоченность в литовском обществе, но хотел бы обратить внимание, что мы абсолютно транспарентны в нашем сотрудничестве с МАГАТЭ, ЕС. Мы добровольно провели стресс-тесты, хотя могли их и не проводить".По словам Владимира Макея, Беларусь подготовила в соответствии с европейскими рекомендациями национальный план действий. Наряду с этим с учетом сохраняющейся озабоченности со стороны партнеров, белорусская сторона готова принять еще одну европейскую делегацию, а также продолжать обсуждение данных вопросов.Владимир Макей особо подчеркнул, что Беларусь чрезвычайно заинтересована в безопасности строящейся атомной электростанции.Он также отметил, что во время переговоров с литовским коллегой "договорились об определенных шагах для того, чтобы снять ту настороженность, которая присутствует в литовском обществе"."На наш взгляд, главное здесь быть уверенным, что обеспечена безопасность при строительстве, а затем работы АЭС", - подчеркнул Владимир Макей. Министр иностранных дел обратил внимание, что Беларусь по-прежнему настроена на открытость и транспарентность в обсуждении данного вопроса и готова в дальнейшем выработать такие меры, чтобы "снять эмоциональную напряженность" и все имеющиеся вопросы по данной тематике.КСТАТИМиссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3) приедет в Беларусь в феврале 2020 года. Подготовка к проведению миссии обсуждалась на рабочем совещании 14-15 января в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики."На мероприятии рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии МАГАТЭ INIR 3, которая будет проходить в Беларуси с 24 февраля. В совещании принимают участие все организации, вовлеченные в реализацию ядерного энергетического проекта", - отметили в пресс-службе.С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель министра энергетики Вадим Закревский. Он поблагодарил экспертов МАГАТЭ за плодотворное сотрудничество и большую совместную работу.Ранее в интервью БЕЛТА заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщал, что во время миссии INIR 3 будет оцениваться готовность страны к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры, то есть по 19 направлениям. "Это наш главный экзамен за годы работы над реализацией ядерно-энергетической программы", - сообщил замминистра.Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в текущем году, второго - в 2021-м. Инф. «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: Линас Линкявичюс, БелАЭС — статья прочитана 142 раза Комментарии