Этот грозный Линас Линкявичюс!

По итогам визита министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, первого за несколько последних лет, пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства выпустила пресс-релиз, озаглавленный "Л.Линкявичюс: Беларусь пообещала впустить международных экспертов на Островецкую АЭС" (L. Linkevičius: Baltarusija pažadėjo įsileisti tarptautinius ekspertus dėl Astravo atominės elektrinės).
Выборочное использование фактов в подобных пресс-релизах, когда излагается, как правило только позиция и слова Линаса Линкявичюса, уже и не удивляет. Примечательно другое, этот момент пресс-релиза отражён сразу - в заголовке.
Из сообщения литовского МИДа можно понять, что Минск только после внушения, полученного от столь большого гостя, согласился пустить экспертов в Островец, а до этого был руками и ногами против такого посещения.
В этой связи, конечно, было бы логично, если бы в пресс-релизе литовского МИДа точно было указано, когда международные (а ещё лучше - литовские!) эксперты просили у Минска разрешения побывать на строящейся БелАЭС, но Минск им в этом отказал. Но такой конкретики в пресс-релизе нет.
Поэтому каждый волен делать свои выводы на сей счёт.
Как и после такой цитаты:
Кстати, во время этого же визита, помимо раздачи указаний Минску, Л.Линкявичюс также щедро раздавал обещания помочь Беларуси в нелёгкую пору её непростых экономически-энергетических отношений с Россией.
Литва и Л.Линкявичюс то ли надеются неплохо заработать на белорусско-российских трениях, то ли надеются, что в этой ситуации Минск будет сговорчивее и в отношении претензий Вильнюса к БелАЭС, то ли "и то, и другое, и можно без хлеба..."
БЕЛТА.
Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь настроена абсолютно открыто к обсуждению данного вопроса.
Глава МИД отметил: "Белорусская сторона понимает озабоченность в литовском обществе, но хотел бы обратить внимание, что мы абсолютно транспарентны в нашем сотрудничестве с МАГАТЭ, ЕС. Мы добровольно провели стресс-тесты, хотя могли их и не проводить".
По словам Владимира Макея, Беларусь подготовила в соответствии с европейскими рекомендациями национальный план действий. Наряду с этим с учетом сохраняющейся озабоченности со стороны партнеров, белорусская сторона готова принять еще одну европейскую делегацию, а также продолжать обсуждение данных вопросов.
Владимир Макей особо подчеркнул, что Беларусь чрезвычайно заинтересована в безопасности строящейся атомной электростанции.
Он также отметил, что во время переговоров с литовским коллегой "договорились об определенных шагах для того, чтобы снять ту настороженность, которая присутствует в литовском обществе".
"На наш взгляд, главное здесь быть уверенным, что обеспечена безопасность при строительстве, а затем работы АЭС", - подчеркнул Владимир Макей. Министр иностранных дел обратил внимание, что Беларусь по-прежнему настроена на открытость и транспарентность в обсуждении данного вопроса и готова в дальнейшем выработать такие меры, чтобы "снять эмоциональную напряженность" и все имеющиеся вопросы по данной тематике.
КСТАТИ
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3) приедет в Беларусь в феврале 2020 года. Подготовка к проведению миссии обсуждалась на рабочем совещании 14-15 января в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"На мероприятии рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии МАГАТЭ INIR 3, которая будет проходить в Беларуси с 24 февраля. В совещании принимают участие все организации, вовлеченные в реализацию ядерного энергетического проекта", - отметили в пресс-службе.
С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель министра энергетики Вадим Закревский. Он поблагодарил экспертов МАГАТЭ за плодотворное сотрудничество и большую совместную работу.
Ранее в интервью БЕЛТА заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщал, что во время миссии INIR 3 будет оцениваться готовность страны к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры, то есть по 19 направлениям. "Это наш главный экзамен за годы работы над реализацией ядерно-энергетической программы", - сообщил замминистра.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в текущем году, второго - в 2021-м.
Поэтому каждый волен делать свои выводы на сей счёт.
Как и после такой цитаты:
"Я получил заверение, что Беларусь в ближайшее время впустит представителей Директората по энергетике Еврокомиссии и ENSREG, которые вместе с белорусской стороной рассмотрели бы рекомендации международных организаций и выделили бы среди них те, которые необходимо реализовать перед пуском АЭС. Ранее по этому вопросу согласия не было", - сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Кстати, во время этого же визита, помимо раздачи указаний Минску, Л.Линкявичюс также щедро раздавал обещания помочь Беларуси в нелёгкую пору её непростых экономически-энергетических отношений с Россией.
Литва и Л.Линкявичюс то ли надеются неплохо заработать на белорусско-российских трениях, то ли надеются, что в этой ситуации Минск будет сговорчивее и в отношении претензий Вильнюса к БелАЭС, то ли "и то, и другое, и можно без хлеба..."
БЕЛТА.
Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь настроена абсолютно открыто к обсуждению данного вопроса.
Глава МИД отметил: "Белорусская сторона понимает озабоченность в литовском обществе, но хотел бы обратить внимание, что мы абсолютно транспарентны в нашем сотрудничестве с МАГАТЭ, ЕС. Мы добровольно провели стресс-тесты, хотя могли их и не проводить".
По словам Владимира Макея, Беларусь подготовила в соответствии с европейскими рекомендациями национальный план действий. Наряду с этим с учетом сохраняющейся озабоченности со стороны партнеров, белорусская сторона готова принять еще одну европейскую делегацию, а также продолжать обсуждение данных вопросов.
Владимир Макей особо подчеркнул, что Беларусь чрезвычайно заинтересована в безопасности строящейся атомной электростанции.
Он также отметил, что во время переговоров с литовским коллегой "договорились об определенных шагах для того, чтобы снять ту настороженность, которая присутствует в литовском обществе".
"На наш взгляд, главное здесь быть уверенным, что обеспечена безопасность при строительстве, а затем работы АЭС", - подчеркнул Владимир Макей. Министр иностранных дел обратил внимание, что Беларусь по-прежнему настроена на открытость и транспарентность в обсуждении данного вопроса и готова в дальнейшем выработать такие меры, чтобы "снять эмоциональную напряженность" и все имеющиеся вопросы по данной тематике.
КСТАТИ
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3) приедет в Беларусь в феврале 2020 года. Подготовка к проведению миссии обсуждалась на рабочем совещании 14-15 января в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"На мероприятии рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии МАГАТЭ INIR 3, которая будет проходить в Беларуси с 24 февраля. В совещании принимают участие все организации, вовлеченные в реализацию ядерного энергетического проекта", - отметили в пресс-службе.
С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель министра энергетики Вадим Закревский. Он поблагодарил экспертов МАГАТЭ за плодотворное сотрудничество и большую совместную работу.
Ранее в интервью БЕЛТА заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщал, что во время миссии INIR 3 будет оцениваться готовность страны к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры, то есть по 19 направлениям. "Это наш главный экзамен за годы работы над реализацией ядерно-энергетической программы", - сообщил замминистра.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в текущем году, второго - в 2021-м.