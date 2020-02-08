Британия решила снять с России отдельные торговые санкции 🔊 Воспроизвести Фото: Александр Кряжев / РИА Новости



Власти Великобритании выразили намерение снять с России антидемпинговые меры, которые ввел против нее Евросоюз. Лондон, в частности, собирается убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция, сообщает



По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России. Соответствующее решение было опубликовано в четверг, 6 февраля, на официальном сайте правительства. В перечень товаров российского экспорта, с которых Британия собирается снять антидемпинговые пошлины, включены: Власти Великобритании выразили намерение снять с России антидемпинговые меры, которые ввел против нее Евросоюз. Лондон, в частности, собирается убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция, сообщает РБК По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России. Соответствующее решение было опубликовано в четверг, 6 февраля, на официальном сайте правительства. В перечень товаров российского экспорта, с которых Британия собирается снять антидемпинговые пошлины, включены: -алюминиевая фольга;



-ферросилиций (кремниево-железный сплав);



-бесшовные металлические и чугунные трубы;



-трубные фитинги из стали или чугуна;



-карбамидо-аммиачная смесь.



При этом даже после Brexit Великобритания собирается оставить в силе наложенные ЕС пошлины в отношении ввоза из России:



-нитрата аммония;



-холоднокатаного плоского проката;



-электротехнической стали;



-горячего плоского проката.



РБК направил запросы в UC Rusal, ТМК, ЧТПЗ, ОМК и «Северсталь».



По данным Евростата, в 2014 году доля российских производителей на рынке холоднокатаного проката ЕС составляла 10,1%, российские компании поставили в страны ЕС 724,758 тыс. т. По подсчетам эксперта KPMG Дмитрия Смолина, в 2016 году на ЕС приходилось 33% российского экспорта горячекатаного проката, или 2,1 млн т, примерно на $900 млн, однако из-за антидемпинговых расследований начали падать продажи производителей.



С 2015 года против России в ЕС было возбуждено пять расследований о демпинге. В 2019 году против Москвы не инициировали ни одного разбирательства, за 2018-й — два, в 2017, 2016 и 2015 годах — по одному, следует из официальной статистики ЕС.



Редкий пример



Заявление Британии о намерениях отказаться от пошлин — один из редких примеров, когда западные страны отменили существующие ограничения против России. В прошлом году США сняли ранее введенные ими санкции с компаний Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго», однако Британия ранее на послабления в адрес России не шла. «Намерения Лондона по пошлинам — реверанс в пользу того, что с новой Британией после выхода из Евросоюза можно вести дела в рамках переговоров о торговых сделках», — сказал РБК руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.



Впрочем, даже в случае отказа Лондона от пошлин на перечень указанных им товаров серьезно на торговых потоках это не отразится, отметил Худалов. «Например, стального проката в Британию уходило порядка 170 тыс. т в год, и это был в основном горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат, а труб было минимальное количество. Объемы поставок фитингов тоже микроскопические», — отметил он. Позитивнее же всего на России может отразиться отмена пошлин на бесшовные трубы, но даже здесь прирост экспорта будет скромным, пояснил эксперт.



«В итоге решение Британии важно в первую очередь с точки зрения прецедента. Это демонстрация, что европейские страны устали следовать диктату Брюсселя, особенно в ущерб своим рациональным интересам», — подытожил Худалов, назвав решение Лондона «хорошим индикатором» для российских экспортеров.



Британия покинула Евросоюз 1 февраля, однако продолжит следовать его законам и регламентам по крайней мере до конца года — условия такого переходного периода прописаны в соглашении о выходе Британии из ЕС. В теории такой период может быть продлен еще как минимум на год, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исключил такой сценарий. Таким образом, послабления в отношении России могут начать действовать уже с января 2021 года, когда Британия вернет себе суверенитет в торговой политике.



В ноябре в российском МИДе сообщили о диалоге с Британией по поводу внесения возможных корректив в торговый режим стран. По словам директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, в ноябре прошлого года стороны провели экспертные консультации по линии ВТО. «У нас присутствует понимание того, что после Brexit в действующий режим торговли между Россией и Великобританией потребуется внести ряд корректив. Видимо, если мы серьезно хотим подойти к этому вопросу, то нам с британцами тоже нужно сесть и на экспертном уровне посмотреть, какие последствия Brexit будет иметь для наших экономических отношений. Работа в этом направлении уже ведется», — заявил он «РИА Новости». rbc.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Великобритания, санкции, Европа — статья прочитана 181 раз Комментарии