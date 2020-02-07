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Трамп пошутил о вмешательстве России в подсчет голосов в Айове



Президент США Дональд Трамп заявил с иронией, что демократам нужно винить Россию в сбое при подсчете голосов на праймериз Демократической партии в Айове, сообщает РИА Новости.

Айова провела праймериз в понедельник в формате кокусов — собраний избирателей, но местный штаб Демократической партии сообщил об окончательных результатах лишь в пятницу. Демократы ссылались на проблемы с программным обеспечением.

После подсчета 100% голосов победил Пит Буттиджич , на втором месте - Берни Сандерс, третье занимает Элизабет Уоррен, на четвертом - Джо Байден.

"Я думаю, что они должны снова винить Россию, Россию, Россию! Если они не могут должным образом посчитать голоса, как они будут управлять здравоохранением США?", - написал Трамп в Twitter.

РИА Новости
Категории: в мире, политика, общество
Ключевые слова: Россия, выборы, вмешательство, Трамп
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добавлена сегодня, 7 февраля, 21:00

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