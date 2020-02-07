Трамп пошутил о вмешательстве России в подсчет голосов в Айове 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп заявил с иронией, что демократам нужно винить Россию в сбое при подсчете голосов на праймериз Демократической партии в Айове, сообщает



Айова провела праймериз в понедельник в формате кокусов — собраний избирателей, но местный штаб Демократической партии сообщил об окончательных результатах лишь в пятницу. Демократы ссылались на проблемы с программным обеспечением.



После подсчета 100% голосов победил Пит Буттиджич , на втором месте - Берни Сандерс, третье занимает Элизабет Уоррен, на четвертом - Джо Байден.



"Я думаю, что они должны снова винить Россию, Россию, Россию! Если они не могут должным образом посчитать голоса, как они будут управлять здравоохранением США?", - написал Трамп в Twitter.



I think they should blame RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA again! If they can’t count votes properly, how are they going to run U.S. HealthCare? https://t.co/JsNB8jvKoo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020 Президент США Дональд Трамп заявил с иронией, что демократам нужно винить Россию в сбое при подсчете голосов на праймериз Демократической партии в Айове, сообщает РИА Новости Айова провела праймериз в понедельник в формате кокусов — собраний избирателей, но местный штаб Демократической партии сообщил об окончательных результатах лишь в пятницу. Демократы ссылались на проблемы с программным обеспечением.После подсчета 100% голосов победил Пит Буттиджич , на втором месте - Берни Сандерс, третье занимает Элизабет Уоррен, на четвертом - Джо Байден."Я думаю, что они должны снова винить Россию, Россию, Россию! Если они не могут должным образом посчитать голоса, как они будут управлять здравоохранением США?", - написал Трамп в Twitter. РИА Новости Категории: в мире, политика, общество Ключевые слова: Россия, выборы, вмешательство, Трамп — статья прочитана 67 раз Комментарии