Тамара Лоханкина, председатель партии Русский Альянс : Не обвинение, а преувеличение 🔊 Воспроизвести Тамара Лоханкина



"По предложению оппозиции комитет Сейма по национальной безопасности приостановил расследование по делу И.Розовой и обратился в комиссию Сейма по этике и процедурам, а также в юридический департамент Сейма с тем, чтобы выяснить, можно ли приостановить расследование, после чего подготовить процедуру импичмента и дождаться выводов по этому вопросу Конституционного суда. Похоже, что в расследовании что-то пошло не по сценарию консерваторов и они ищут выход из создавшегося тупика.



Председатель комитета Сейма по национальной безопасности Д.Гайжаускас назвал этот демарш оппозиции политическими играми консерваторов,которые по части манипуляций являются профессионалами. С чем трудно не согласиться. Достаточно вспомнить, как в своё время консерваторы отказались подписывать выводы комиссии Сейма по делу банка «Снорас» и тем самым свели результаты её работы к нулю.



По закону о разведке наблюдение за человеком может выполняться только после получения постановления окружного суда, которое выдаётся в ответ на просьбу руководителей разведывательных учреждений. В соответствии с тем же законом наблюдение не может длиться более шести месяцев. Этот срок может быть продлён ещё на три месяца. Количество продлений неограничено. Но каждый раз окружной суд выдаёт разрешение, оценив обоснованность поданной просьбы.



За Ириной Розовой следили по меньшей мере четыре года. Это значит, что ДГБ должен был 15 раз обращаться в суд за разрешением. Комитет обязан был убедиться в том, что у спецслужб имелись необходимые 15 разрешений на слежку.



По закону о разведке, информация в соответствующие инстанции должна быть представлена в разумные сроки. Что мы имеем в нашем случае?



Председатель Сейма в служебном порядке делает запрос на члена Сейма И.Розову в 2017 году. В ответ на него получает справку ДГБ, в которой



изложены непроверенные данные почти десятилетней давности, что с точки зрения закона о разведке вряд ли допустимо. А главное, что на сновании этих данных делаются убийственные выводы: И.Розова представляет угрозу национальной безопасности.



Немаловажно то, что закон о разведке требует от службы госбезопасности политического нейтралитета. Однако в последнее время было немало



громких дел, спровоцированных секретными справками госбезопасности, которые в конечном итоге завершились неблагоприятно для ДГБ, что без



сомнения нанесло ущерб репутации спецслужб.



К примеру, бывший руководитель Национального агенства платежей В.Бярнотас выиграл дело против Департамента госбезопасности. Вильнюсский окружной административный суд аннулировал справку ДГБ, из-за которой В.Бярнотас лишился возможности работать с секретной информацией. В случае с сигнатором Акта независимости З.Вайшвилой, который в годовом отчёте Департамента был упомянут как угроза государственной безопасности, директору ДГБ Д.Яунишкису пришлось признать: данная формулировка некорректна. А комментируя резонансное дело бывшего парламентария М.Бастиса, которому также было отказано в праве работать с секретной информацией, Д.Яунишкис сказал следующее: «Это превентивная справка, в ней представлены не факты, подтверждающие, что, к примеру, я создал или создаю угрозу национальной безопасности или диспонированию секретной информацией, а то, что такая гипотетическая угроза может возникнуть в будущем».



Выходит, что и обвинение в адрес И.Розовой может быть не фактом, а гипотетическим преувеличением? Но закон о разведке требует, чтобы информация, предоставляемая службой госбезопасности, не допускала разночтений.



Справка госбезопасности не может быть использована как инструмент для политических манипуляций. И.Розову обвиняют в том, что она сознательно скрыла связи с российскими дипломатами. Упор делается на слово «сознательно». Но вопрос, заданный в анкете ДГБ, был сформулирован так,что допускал разночтения.



И. Розова ответила так, как она его поняла. Сыграли свою роль и языковые различия. В русском языке вопрос, заданный замужней женщине - «были ли у вас личные связи с российскими дипломатами?» - звучит не совсем прилично. Я считаю, что специалистам из службы госбезопасности в будущем следует поработать над вопросником, чтобы впредь не возникало разночтений и, как следствие, политических скандалов. Всё вышесказанное свидетельствует о том,что в системе госбезопасности работают не роботы, а люди, которые тоже могут ошибаться и даже злоупотреблять, а справки спецслужб – это не священное писание, их тоже надо проверять и анализировать.



Закон о разведке основным принципом деятельности спецслужб провозглашает законность и соблюдение прав человека.



Я не уверена, что в случае с И. Розовой эти принципы соблюдены. Пока процесс не закончился, преждевременно говорить о каких-либо действиях с нашей стороны, но они непременно последуют. Каждый человек имеет право защищать свои честь и достоинство."



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https://sc.bns.lt/view/item/332749?fbclid=IwAR2F4OPvEzoV2zftHYPhcCtSn3EktJhPjqXb_txjEjoMqXaecb8vnE5ssF8[/center] В случае с И.Розовой оппозиция решила идти ва-банк. Член комитета Сейма по госбезопасности Г.Ландсбергис считает, что одного того, что И.Розова в справке службы госбезопасности обозначена как человек возможно нелояльный Литовскому государству достаточно для того, чтобы инициировать ей импичмент. Но в функции комитета не входит установление вины того или иного человека, а вот контроль за тем, как ДГБ в своей работе придерживается законов Литовской Республики, согласно статуту Сейма,- его прямая обязанность. На мой взгляд, первое, что должен был сделать комитет,- проверить, имела ли служба госбезопасности разрешение прокуратуры на сбор информации об И.Розовой.По закону о разведке наблюдение за человеком может выполняться только после получения постановления окружного суда, которое выдаётся в ответ на просьбу руководителей разведывательных учреждений. В соответствии с тем же законом наблюдение не может длиться более шести месяцев. Этот срок может быть продлён ещё на три месяца. Количество продлений неограничено. Но каждый раз окружной суд выдаёт разрешение, оценив обоснованность поданной просьбы.За Ириной Розовой следили по меньшей мере четыре года. Это значит, что ДГБ должен был 15 раз обращаться в суд за разрешением. Комитет обязан был убедиться в том, что у спецслужб имелись необходимые 15 разрешений на слежку.По закону о разведке, информация в соответствующие инстанции должна быть представлена в разумные сроки. Что мы имеем в нашем случае?Председатель Сейма в служебном порядке делает запрос на члена Сейма И.Розову в 2017 году. В ответ на него получает справку ДГБ, в которойизложены непроверенные данные почти десятилетней давности, что с точки зрения закона о разведке вряд ли допустимо. А главное, что на сновании этих данных делаются убийственные выводы: И.Розова представляет угрозу национальной безопасности.Немаловажно то, что закон о разведке требует от службы госбезопасности политического нейтралитета. Однако в последнее время было немалогромких дел, спровоцированных секретными справками госбезопасности, которые в конечном итоге завершились неблагоприятно для ДГБ, что безсомнения нанесло ущерб репутации спецслужб.К примеру, бывший руководитель Национального агенства платежей В.Бярнотас выиграл дело против Департамента госбезопасности. Вильнюсский окружной административный суд аннулировал справку ДГБ, из-за которой В.Бярнотас лишился возможности работать с секретной информацией. В случае с сигнатором Акта независимости З.Вайшвилой, который в годовом отчёте Департамента был упомянут как угроза государственной безопасности, директору ДГБ Д.Яунишкису пришлось признать: данная формулировка некорректна. А комментируя резонансное дело бывшего парламентария М.Бастиса, которому также было отказано в праве работать с секретной информацией, Д.Яунишкис сказал следующее: «Это превентивная справка, в ней представлены не факты, подтверждающие, что, к примеру, я создал или создаю угрозу национальной безопасности или диспонированию секретной информацией, а то, что такая гипотетическая угроза может возникнуть в будущем».Выходит, что и обвинение в адрес И.Розовой может быть не фактом, а гипотетическим преувеличением? Но закон о разведке требует, чтобы информация, предоставляемая службой госбезопасности, не допускала разночтений.Справка госбезопасности не может быть использована как инструмент для политических манипуляций. И.Розову обвиняют в том, что она сознательно скрыла связи с российскими дипломатами. Упор делается на слово «сознательно». Но вопрос, заданный в анкете ДГБ, был сформулирован так,что допускал разночтения.И. Розова ответила так, как она его поняла. Сыграли свою роль и языковые различия. В русском языке вопрос, заданный замужней женщине - «были ли у вас личные связи с российскими дипломатами?» - звучит не совсем прилично. Я считаю, что специалистам из службы госбезопасности в будущем следует поработать над вопросником, чтобы впредь не возникало разночтений и, как следствие, политических скандалов. Всё вышесказанное свидетельствует о том,что в системе госбезопасности работают не роботы, а люди, которые тоже могут ошибаться и даже злоупотреблять, а справки спецслужб – это не священное писание, их тоже надо проверять и анализировать.Закон о разведке основным принципом деятельности спецслужб провозглашает законность и соблюдение прав человека.Я не уверена, что в случае с И. Розовой эти принципы соблюдены. Пока процесс не закончился, преждевременно говорить о каких-либо действиях с нашей стороны, но они непременно последуют. Каждый человек имеет право защищать свои честь и достоинство."Оригинал на странице "Русского альянса" в ФБ https://sc.bns.lt/view/item/332749?fbclid=IwAR2F4OPvEzoV2zftHYPhcCtSn3EktJhPjqXb_txjEjoMqXaecb8vnE5ssF8[/center] инф."Обзор" Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: форум, импичмент, депутат, расследование, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии