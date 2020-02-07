Премьер Литвы: страны Балтии близки к решению не покупать электричество с БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию со строящейся в непосредственной близости от Литвы Белорусской АЭС (БелАЭС).



Премьер-министры стран Балтии в пятницу обсудили в Таллине развитие электроэнергетического рынка Балтийских стран.



"Отрадно, что мы близки к общей позиции Балтийских стран не покупать электроэнергию с небезопасной БелАЭС", – сказал С. Сквернялис для пресс-релиза по итогам встречи.



Премьер не сомневается, что будет найдено решение об импорта электроэнергии из третьих стран.



"Я также не сомневаюсь, что вместе с Латвией, Эстонией и Еврокомиссией (ЕК) мы найдем решения о надлежащем механизме контроля за происхождением электроэнергии, попадающей в наши сети из третьих стран", – сказал С. Сквернялис. Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию со строящейся в непосредственной близости от Литвы Белорусской АЭС (БелАЭС).Премьер-министры стран Балтии в пятницу обсудили в Таллине развитие электроэнергетического рынка Балтийских стран."Отрадно, что мы близки к общей позиции Балтийских стран не покупать электроэнергию с небезопасной БелАЭС", – сказал С. Сквернялис для пресс-релиза по итогам встречи.Премьер не сомневается, что будет найдено решение об импорта электроэнергии из третьих стран."Я также не сомневаюсь, что вместе с Латвией, Эстонией и Еврокомиссией (ЕК) мы найдем решения о надлежащем механизме контроля за происхождением электроэнергии, попадающей в наши сети из третьих стран", – сказал С. Сквернялис. Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса (в Островце) БелАЭС – она утверждает, что объект строится с нарушениями требований безопасности и международных обязательств, между тем Минск отрицает эти обвинения.



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который на этой неделе посетил Минск с визитом, сказал, что Беларусь начинает "конструктивнее говорить" о безопасности БелАЭС.



Во время встречи с премьерами стран Балтии С. Сквернялис также обсудил проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, а также следующий многолетний бюджет Евросоюза.



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Поскольку не удается найти компромисс по управлению железнодорожным проектом Rail Baltica, премьеры стран Балтии в пятницу договорились провести ещё одну встречу на самом высоком уровне по этому вопросу в конце марта.



Вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис сказал BNS, что ход проекта Rail Baltica был одним из важнейших вопросов на состоявшейся в Таллине встрече премьер-министров.



"Обсуждалось улучшение управлением реализации проекта. Принято решение, что по этому вопросу пройдут переговоры между министерствами, а в конце марта состоится еще одна встреча премьеров в Вильнюсе, на которой мы подробнее обсудим, как обеспечить управление проектом", – сказал Д. Матулёнис по телефону BNS из Таллина.



По его словам, на встрече премьеров была озвучена обеспокоенность запаздыванием проекта и подчёркивалась необходимость обеспечить полное финансирование проекта.



"Не управление является самоцелью, а максимально быстрое проведение проекта в жизнь", – сказал глава правительства.



Еврокомиссия (ЕК), Латвия и Эстония высказываются за более высокий уровень централизации проекта в совместном предприятии. Власти Литвы говорят, что нынешняя модель действует хорошо, а при обсуждении изменений они добиваются предохранителей на предмет того, чтобы налоги на проводимые в стране работы поступали в бюджет страны.



Железную дорогу европейской колеи договорено проложить до 2026 года. Реализация проекта Rail Baltica подразумевает прокладку ж/д линии протяженностью 870 км, которая соединит Хельсинки, Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 150 раз Комментарии