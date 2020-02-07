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Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост



Евросоюз столкнулся с кризисом, вызванным в том числе выходом Британии из объединения, что стало причиной обострения исторической полемики и вольной трактовки истории Второй мировой войны странами Европы. Об этом рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в интервью "Известиям".

Политолог считает, что Brexit поставил под угрозу единство стран, которые входят в состав ЕС. Представители Западной Европы в попытке найти точки соприкосновения решили принять версию стран Восточной Европы, которые, войдя в Евросоюз, заявили о "страхе" перед Россией. В результате для европейских стран это стало "более чем приемлемой ценой за поддержание общности".
"На этом фоне – очередная вспышка исторической полемики. Острее прежних, поскольку от "СССР несет ответственность за развязывание Второй мировой войны" начался плавный переход к "СССР несет ответственность за Холокост". Это уже и моральный, и политический водораздел, который практически невозможно преодолеть", – заявил Лукьянов.

Он прогнозирует негативный сценарий развития событий. Речь идет о "войнах памяти", которые "приведут к глубокому концептуальному размежеванию между Россией и Европой".

"Образы прошлого, упростившись до предела, станут взаимоисключающими. Тем самым путь к созданию евразийского конгломерата будет закрыт. ЕС получит не единство на антироссийской основе, а все более жесткую националистическую поляризацию внутри, потому что новая трактовка будет повсеместно стимулировать именно такие силы", – заключил политолог.

По мнению эксперта, в будущем это может спровоцировать "конфликты и столкновения в Европе и между Европой и Россией, которые сейчас невозможно себе вообразить".
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РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: Германия, Литва, польша, нацизм, Украина, холокост, гетто, концлагеря, воспоминания
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добавлена сегодня, 7 февраля, 20:00

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