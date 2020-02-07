Э. Варейкис покидает фракцию аграриев в сейме Литвы 🔊 Воспроизвести Эгидиюс Варейкис, фото: 15min.lt



Член сейма Литвы Эгидиюс Варейкис в пятницу сообщил, что покидает правящую фракцию Литовского союза "крестьян" и "зелёных" (ЛСКЗ) в сейме.



Э. Варейкис сказал BNS, что уходит из фракции потому, что намерен вступить во вновь создаваемую партию христианского толка.



"Я принял решение покинуть фракцию "аграриев", потому что мы создаем другую организацию", – подтвердил парлалментарий.



В субботу в Вильнюсе состоится съезд создаваемой парламентарием Римантасом Дагисом новой партии – Христианского союза "Согласие и благосостояние".



С уходом Э. Варейкиса во фракции "аграриев" останется 48 парламентариев.



Глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис говорит, что считает решение Э. Варейкиса правильным.



"Это отнюдь не новость, он говорил мне раньше, он человек христианских взглядов, формируется христианское движение, он там видит свою перспективу. Думаю, что он сделал правильный выбор", – сказал BNS Р. Карбаускис.



Глава "аграриев" сказал, что число голосов правящих из-за ухода Э. Варейкиса не пострадает, потому что политик обещал свою поддержку.



"Если же говорить о самой коалиции, то изменений не происходит, потому что, прощаясь, он сказал, что никогда н будет действовать против, соответственно число голосов коалиции остается прежним", – сказал Р. Карбаускис. Член сейма Литвы Эгидиюс Варейкис в пятницу сообщил, что покидает правящую фракцию Литовского союза "крестьян" и "зелёных" (ЛСКЗ) в сейме.Э. Варейкис сказал BNS, что уходит из фракции потому, что намерен вступить во вновь создаваемую партию христианского толка."Я принял решение покинуть фракцию "аграриев", потому что мы создаем другую организацию", – подтвердил парлалментарий.В субботу в Вильнюсе состоится съезд создаваемой парламентарием Римантасом Дагисом новой партии – Христианского союза "Согласие и благосостояние".С уходом Э. Варейкиса во фракции "аграриев" останется 48 парламентариев.Глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис говорит, что считает решение Э. Варейкиса правильным."Это отнюдь не новость, он говорил мне раньше, он человек христианских взглядов, формируется христианское движение, он там видит свою перспективу. Думаю, что он сделал правильный выбор", – сказал BNS Р. Карбаускис.Глава "аграриев" сказал, что число голосов правящих из-за ухода Э. Варейкиса не пострадает, потому что политик обещал свою поддержку."Если же говорить о самой коалиции, то изменений не происходит, потому что, прощаясь, он сказал, что никогда н будет действовать против, соответственно число голосов коалиции остается прежним", – сказал Р. Карбаускис. Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, развал, правящие География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии