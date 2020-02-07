Снос труб ТЭЦ Lietuvos elektrine обойдется в 2, 3 млн евро 🔊 Воспроизвести



Литовский оператор предприятий по производству электроэнергии Ignitis gamyba, находящийся в управлении госэнергоходинга Ignitis grupe, демонтирует две не используемые трубы на тепловой электростанции (ТЭС) Lietuvos elektrine в Электренай.



Работы обойдутся в 2,3 млн евро (с НДС), их проведет победившая на конкурсе компания Vilniaus betono demontavimo technika, с которой Ignitis gamyba подписала договор в четверг, сообщил холдинг.



Как утверждает гендиректор Ignitis gamyba Римгаудас Калвайтис, таким образом будут сэкономлены средства и не придется ремонтировать трубы, представляющие угрозу безопасности – капитальный ремонт одной трубы обошелся бы почти в 1 млн евро.



Трубы такой высоты – 250 и 150 метров – до сих пор в Литве никто не демонтировал. Планируется, что работы будут завершены к осени 2021 года, сообщила компания.



Ignitis gamyba утверждает, что разрушаемые трубы совершенно не используются с 2014 года, когда были законсервированы первые шесть блоков ТЭС, построенные в 1962-1968 годах. Литовский оператор предприятий по производству электроэнергии Ignitis gamyba, находящийся в управлении госэнергоходинга Ignitis grupe, демонтирует две не используемые трубы на тепловой электростанции (ТЭС) Lietuvos elektrine в Электренай.Работы обойдутся в 2,3 млн евро (с НДС), их проведет победившая на конкурсе компания Vilniaus betono demontavimo technika, с которой Ignitis gamyba подписала договор в четверг, сообщил холдинг.Как утверждает гендиректор Ignitis gamyba Римгаудас Калвайтис, таким образом будут сэкономлены средства и не придется ремонтировать трубы, представляющие угрозу безопасности – капитальный ремонт одной трубы обошелся бы почти в 1 млн евро.Трубы такой высоты – 250 и 150 метров – до сих пор в Литве никто не демонтировал. Планируется, что работы будут завершены к осени 2021 года, сообщила компания.Ignitis gamyba утверждает, что разрушаемые трубы совершенно не используются с 2014 года, когда были законсервированы первые шесть блоков ТЭС, построенные в 1962-1968 годах. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: тэц, расходы, реконструкция География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 179 раз Комментарии