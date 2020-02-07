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Подозрение на коронавирус в Литве не подтвердилось



Мужчина, которого в четверг доставили из Вильнюсского аэропорта в клинику Сантарос, отпущен домой, у него нашли сезонный грипп, пациента не проверяли на коронавирус, поскольку не было признаков этой инфекции, сообщили медики в пятницу.

Представитель министра здравоохранения Аурелиюса Вериги по связям с общественностью Лина Бушинскайте сообщила BNS, что мужчина, летевший из США через Варшаву в Вильнюс, отпущен домой еще в четверг.

"Вчера вечером мужчину отпустили домой, министру об этом сообщил глава клиники Сантарос. Как и отмечалось в первых комментариях министерства, случай не был связан с коронавирусом. Анализы не отправлялись в Национальный центр общественного здоровья", – сказала Л. Бушинскайте.

Заместитель директор клиники Сантарос Эдита Казенайте сказала, что после взятия анализов в течение часа мужчине был поставлен диагноз сезонного гриппа и его сразу же отпустили лечиться домой.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 февраля, 14:30

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