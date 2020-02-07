Россия не разрешила ввезти в Литву 15 тонн мороженой рыбы 🔊 Воспроизвести © CC BY 2.0 / Marco Verch



Инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что у перемещаемой продукции неверно оформлены сопроводительные документы. В Литву не пустили 15 тонн мороженой рыбы из России, сообщает



Партия прибыла в пункт "Таганрогский" в конце января. Груз должны были отправить в Литву, однако обнаружились нарушения.



Инспекторы выяснили, что в ветеринарном свидетельстве указаны недостоверные сведения о стране назначения.



Россельхознадзор напомнил, что товары, подлежащие ветеринарному контролю на протяжении всего времени транспортировки, должны перемещаться вместе с сопроводительными документами с достоверной информацией.



Вывоз рыбы в Литву был запрещен. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что у перемещаемой продукции неверно оформлены сопроводительные документы. В Литву не пустили 15 тонн мороженой рыбы из России, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.Партия прибыла в пункт "Таганрогский" в конце января. Груз должны были отправить в Литву, однако обнаружились нарушения.Инспекторы выяснили, что в ветеринарном свидетельстве указаны недостоверные сведения о стране назначения.Россельхознадзор напомнил, что товары, подлежащие ветеринарному контролю на протяжении всего времени транспортировки, должны перемещаться вместе с сопроводительными документами с достоверной информацией.Вывоз рыбы в Литву был запрещен. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Литва, Россия, продукты, санкции, Европа География: Россия — статья прочитана 167 раз Комментарии