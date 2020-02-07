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Россия не разрешила ввезти в Литву 15 тонн мороженой рыбы
Инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что у перемещаемой продукции неверно оформлены сопроводительные документы. В Литву не пустили 15 тонн мороженой рыбы из России, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Партия прибыла в пункт "Таганрогский" в конце января. Груз должны были отправить в Литву, однако обнаружились нарушения.
Инспекторы выяснили, что в ветеринарном свидетельстве указаны недостоверные сведения о стране назначения.
Россельхознадзор напомнил, что товары, подлежащие ветеринарному контролю на протяжении всего времени транспортировки, должны перемещаться вместе с сопроводительными документами с достоверной информацией.
Вывоз рыбы в Литву был запрещен.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе
География: Россия
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